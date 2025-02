Locul din România considerat de străini ”cea mai mare capcană pentru turişti”. Dezvăluirile despre ţara noastră a uimit pe mulţi: ”Adevăratul pericol”

România, o țară a contrastelor, atrage atenția străinilor nu doar prin peisajele sale de vis și istoria bogată, ci și prin reputația sa de destinație atipică. De-a lungul anilor, zvonurile despre pericolele ascunse ale acestei destinații europene au fost alimentate de mituri urbane, meme-uri exagerate și prejudecăți persistente. Dar cât adevăr este, de fapt, în aceste stereotipuri?

Un vlogger australian, Wesda, a decis să afle răspunsul pe cont propriu. Cu un ton ironic și o atitudine deschisă, acesta a pornit să descopere ”pericolele” reale ale României, dezvăluind o realitate care a surprins pe mulți.

”Mulți spun că România este o țară periculoasă. Așa că, în timpul vizitei mele acolo, am decis să descopăr care sunt, de fapt, cele mai ‘periculoase’ lucruri din această țară. Chiar și mama mi-a spus să fiu foarte atent. Totuși, în ciuda tuturor stereotipurilor și zvonurilor, rata generală a criminalității din România o face mai sigură decât țări precum Luxemburg, Spania, Germania, Grecia, Australia (țara mea natală), Marea Britanie și Italia”, a afirmat Wesda în vlogul său intitulat ”I went to Romania to prove it’s dangerous”.