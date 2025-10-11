Ultima ora
Cu cât se scumpește factura finală la curent. Hidroelectrica, mesaj către clienți
11 oct. 2025 | 08:48
de Daoud Andra

Vacanțe și turism
Locul din România care i-a uimit pe străini. A ajuns pe lista destinațiilor perfecte pentru vacanțele de toamnă
FOTO: Profimedia Images

România continuă să impresioneze lumea prin frumusețea și autenticitatea sa. De data aceasta, un loc emblematic de la noi a fost inclus printre cele mai frumoase destinații de toamnă din lume, într-un top realizat de publicația internațională Guessing Headlights. Printre numele mari de pe listă se numără Kyoto (Japonia), Toscana (Italia), Quebec (Canada), Bavaria (Germania) și Noua Anglie (SUA) — iar România strălucește alături de ele prin farmecul aparte al Transilvaniei.

Transilvania – o toamnă desprinsă dintr-un roman gotic

Jurnaliștii străini au ales Transilvania drept una dintre cele 14 destinații ideale pentru o escapadă de toamnă, descriind regiunea drept „plină de o mistică incontestabilă”. Cu păduri cufundate în ceață, sate medievale neatinse de timp și castele care par desprinse din povești, Transilvania a fost comparată cu o lume de basm, perfectă pentru exploratorii care caută liniște și aventură în același timp.

„Peisajul pare desprins dintr-un roman gotic”, notează autorii articolului, care menționează Castelul Bran drept una dintre cele mai spectaculoase atracții în această perioadă. Legenda lui Dracula și culorile vibrante ale frunzelor transformă castelul într-un loc aproape ireal, unde istoria se împletește cu misterul. Potrivit publicației, toamna oferă condițiile perfecte pentru vizitarea regiunii: temperaturi blânde, lumină caldă și o atmosferă care te invită la descoperire.

Natura și tradiția, motive de fascinație

Munții Carpați, cu potecile și pădurile lor, au fost lăudați pentru traseele spectaculoase pe care le oferă pasionaților de drumeții. „Pentru cei care doresc să exploreze natura sălbatică, Carpații sunt o destinație de vis”, scriu jurnaliștii. Satele săsești, cu biserici fortificate și arhitectură veche de secole, adaugă profunzime experienței, dezvăluind o parte din moștenirea istorică și culturală a regiunii.

Tot în articol se menționează că toamna este sezonul perfect pentru a descoperi gastronomia locală și vinurile tradiționale, produse în micile podgorii ale Transilvaniei. De la mâncăruri rustice, precum tocănițele și plăcintele cu brânză, până la vinurile aromate din zona Târnavelor, experiența culinară completează peisajul pitoresc într-un mod perfect.

Pe lângă Transilvania, în topul Guessing Headlights se regăsesc unele dintre cele mai celebre locuri din lume. Kyoto, renumit pentru templele sale înconjurate de frunziș roșu și auriu, Toscana cu podgoriile sale scăldate în lumină aurie și festivalurile gastronomice de toamnă, Bavaria cu atmosfera sa medievală și sărbătorile Oktoberfest, sau Noua Anglie, considerată „icoana toamnei”, sunt doar câteva dintre ele. Lista mai include și Edinburgh (Scoția), Valea Loarei (Franța) și Amsterdam (Olanda).

Cu o natură spectaculoasă, tradiții autentice și o atmosferă inconfundabilă, Transilvania continuă să cucerească inimile vizitatorilor străini. Un fost bancher de pe Wall Street, care a vizitat toate țările din Europa, a declarat recent că România este „una dintre cele mai surprinzătoare și nedescoperite comori ale continentului”.

