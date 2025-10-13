Locul din Europa care ar putea deveni punctul de declanşare al celui de-al Treilea Război Mondial, conform specialiştilor

Ultima ora
Cum te afectează inflația de aproape 10% din România. Cum se calculează și care sunt consecințele, pe înțelesul tuturor
13 oct. 2025 | 12:02
de Vieriu Ionut

ACTUALITATE
Golful Finlandei devine noul punct fierbinte al Europei

Într-un colț aparent liniștit al Europei de Nord, între Finlanda, Estonia și Rusia, se desfășoară o luptă invizibilă pentru controlul asupra unei porțiuni de apă cu o importanță strategică uriașă. Golful Finlandei, un braț îngust al Mării Baltice, a devenit în ultimul an scena unor tensiuni tot mai periculoase între Moscova și NATO, iar experții în securitate avertizează că acesta ar putea fi locul unde se aprinde scânteia unui nou conflict mondial.

O rută comercială vitală pentru Moscova

Deși are o lățime de doar 130 de kilometri, Golful Finlandei joacă un rol esențial în economia de război a Rusiei. Prin această zonă trec zilnic vase comerciale și petroliere, unele dintre ele aparținând așa-numitei „flote fantomă” – un sistem opac de nave cu proprietari greu de identificat, folosit pentru transportul de petrol și alte mărfuri supuse sancțiunilor internaționale.

Fostul diplomat georgian Natalie Sabanadze explică faptul că Moscova folosește acest coridor maritim pentru a-și menține activ fluxurile comerciale în ciuda restricțiilor impuse de Occident.

„Golful Finlandei a devenit o verigă vitală pentru economia de război a Moscovei”, afirmă ea. „Prin aceste nave, Rusia reușește să atenueze efectul sancțiunilor și să mențină fluxurile comerciale.”

Însă dincolo de transporturile economice, aceste nave ridică suspiciuni tot mai mari cu privire la activități ilegale sau chiar acțiuni de sabotaj.

Nave suspecte și incidente de sabotaj

În ultimele luni, Golful Finlandei a fost scena unor evenimente care au alarmat capitalele europene. Într-un incident recent, o navă reținută de autoritățile franceze a fost acuzată că ar fi participat la lansarea de drone în spațiul aerian al NATO, după ce trecuse prin apele finlandeze.

Cu puțin timp înainte, o altă navă, Eagle S, fusese implicată în deteriorarea a cinci cabluri submarine de telecomunicații — un act catalogat drept „sabotaj” de mai multe state europene.

Sabanadze avertizează că lipsa unei supravegheri stricte în această zonă vulnerabilă poate duce la repetarea unor astfel de episoade.

„Fie că este vorba de recunoaștere, sabotaj sau transport ilegal, aceste nave profită de un vid de supraveghere și creează riscuri serioase pentru securitatea europeană”, a declarat experta.

Tensiuni aeriene și demonstrații de forță

Golful Finlandei nu este doar o zonă de trafic naval intens, ci și un punct fierbinte al confruntărilor aeriene. Într-un episod recent, două avioane italiene F-35 au interceptat trei aeronave rusești MiG-31, capabile să transporte armament nuclear, care ar fi pătruns în spațiul aerian al alianței.

Un alt incident, produs în apropierea coastelor estoniene, a implicat un avion rusesc Su-35 care a survolat agresiv un petrolier suspect. Reacția autorităților de la Tallinn a fost promptă, interpretând manevra drept o demonstrație de forță a Moscovei.

Expertul în securitate internațională Tom Keatinge avertizează că situația este mult mai gravă decât pare.

„Este un spațiu foarte strâmt, dar extrem de încărcat militar. Erori sau provocări în astfel de locuri pot avea consecințe imprevizibile”, a explicat el.

O regiune cu potențial exploziv

Traseul comercial care leagă porturile rusești de Oceanul Atlantic trece prin mai multe puncte înguste, printre care Strâmtorile Daneze și Canalul Mânecii, ceea ce face întreaga rută vulnerabilă.

„Riscul ca ceva să meargă prost este ridicat”, a adăugat Keatinge. „Poate fi o coliziune aeriană între avioane NATO și rusești, sau o scurgere de petrol care ar afecta coastele Poloniei. În spații atât de înguste, micile erori pot deveni crize internaționale.”

Deși Finlanda și Estonia și-au întărit măsurile de supraveghere, experții avertizează că doar o reacție coordonată la nivel european poate preveni escaladarea tensiunilor.

O amenințare la scară continentală

Sabanadze susține că Rusia ar putea redirecționa activitățile maritime spre alte zone dacă Golful Finlandei ar fi controlat mai strict.

„Dacă se controlează doar Golful Finlandei, Rusia va muta operațiunile în altă parte. E nevoie de o abordare cuprinzătoare – de la Marea Baltică până la Marea Neagră”, afirmă ea.

Ea subliniază, de asemenea, că pentru Moscova această rută reprezintă o alternativă sigură la Marea Neagră, unde războiul din Ucraina a făcut navigația extrem de riscantă.

În ciuda eforturilor diplomatice, tensiunile din zonă continuă să crească, iar specialiștii avertizează că un incident minor ar putea avea consecințe majore.

„Federația Rusă este pregătită să-și apere flota din umbră cu orice preț”, spune Keatinge. „Aceste nave pot transporta petrol, sau poate nu. Dar cert este că nu se află acolo pentru scopuri inofensive.”

