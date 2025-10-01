Ultima ora
Locuitorii Sectorului 5, exasperaţi de mizerie. Motivul pentru care zona din Bucureşti a ajuns aşa: „Suntem groapa de gunoi a oraşului"
01 oct. 2025 | 14:57
de Ioana Bucur

Locuitorii Sectorului 5, exasperaţi de mizerie. Motivul pentru care zona din Bucureşti a ajuns aşa: „Suntem groapa de gunoi a oraşului”

Locuitorii Sectorului 5, exasperaţi de mizerie. Motivul pentru care zona din Bucureşti a ajuns aşa:

Nemulțumirile locuitorilor din Sectorul 5 cresc pe zi ce trece, iar mizeria de pe străzi a devenit principalul motiv de revoltă. O fotografie publicată recent pe un grup de Facebook dedicat comunității din zonă a stârnit un val de reacții critice, oamenii acuzând autoritățile că au abandonat sectorul și l-au transformat într-o adevărată „groapă de gunoi a orașului”.

Mizeria – o mare problemă pentru locuitorii din Sectorul 5

Imaginea surprinde saci plini cu deșeuri aruncați la voia întâmplării pe strada Câmpul Mare, în apropiere de un supermarket. Locuitorii spun că această situație nu este un caz izolat, ci o problemă constantă, la care autoritățile nu găsesc soluții eficiente.

„Suntem groapa de gunoi a orașului. Saci plini cu gunoaie lăsați intenționat pe strada Câmpul Mare, pe lângă Mega Image, pentru că nu există repercusiuni”, a scris un membru al grupului.

Alți localnici au reacționat la postare cu un ton la fel de dur: „Întrebați primarul ales de ce este așa acolo și vedeți ce răspuns dă, ca și cu piața 13 SEPTEMBRIE. Noroc că au pus un gard și atât. Sincer, îmi pare rău că l-am votat. Nu știu ce a fost cu mine atunci!”, a transmis un alt cetățean.

Nemulțumirea generală se reflectă și în alte comentarii: „Așa este, suntem groapa de gunoi a Bucureștiului!”, a spus un alt participant la discuție.

Locuitorii cer măsuri urgente pentru rezolvarea problemei salubrizării și acuză lipsa de implicare a autorităților locale. Fotografia devenită virală pe rețelele sociale este doar un exemplu din multe situații similare semnalate de cetățeni, care susțin că mizeria afectează nu doar aspectul cartierelor, ci și calitatea vieții.

