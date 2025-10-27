Locatarii nu dau vina pe pompieri pentru tragedia din Vâlcea, unde un bărbat a căzut în gol de la etajul 4. Motivul pentru care nu a putut fi salvat

O tragedie petrecută la Râmnicu Vâlcea a stârnit un val de emoție și întrebări fără răspuns, după ce un bărbat care amenința că se sinucide a căzut de la etajul patru al unui bloc. Deși pompierii au ajuns rapid la fața locului și au încercat să-l salveze, intervenția s-a încheiat dramatic. Acum, anchetatorii încearcă să afle ce a mers greșit și dacă tragedia putea fi evitată.

Operațiune de salvare cu final tragic

Incidentul a avut loc într-un complex rezidențial din Râmnicu Vâlcea, acolo unde un bărbat a urcat la etajul patru și a amenințat că se va arunca în gol. Autoritățile au fost alertate imediat, iar pompierii au sosit la fața locului pentru a-l convinge să renunțe la gestul disperat.

În timp ce echipajele încercau să pregătească salteaua gonflabilă de protecție, bărbatul s-a prăbușit de la înălțime. Din păcate, perna nu fusese umflată complet, iar impactul cu solul a fost fatal. Victima a căzut parțial pe saltea, dar aceasta nu a reușit să-i atenueze căderea.

Tragedia a șocat martorii, iar autoritățile au deschis o anchetă penală pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul.

Polițiștii anchetează intervenția

Imediat după incident, polițiștii au început o anchetă care vizează modul de intervenție al echipelor de salvare. Vor fi audiați atât pompierii care au participat la operațiune, cât și martorii aflați la fața locului.

Ancheta are rolul de a stabili dacă au existat întârzieri sau erori în procedura de salvare și cine se face, în final, responsabil pentru tragedia care a îndoliat comunitatea. Potrivit informațiilor disponibile, polițiștii vor analiza inclusiv condițiile de acces în complexul rezidențial, care s-au dovedit a fi un obstacol serios pentru echipajele de intervenție.

Pompierii, întârziați de barierele complexului

Deși unii martori au acuzat pompierii că au intervenit prea târziu, mai mulți locatari susțin contrariul. Ei spun că autospecialele au ajuns rapid, însă au fost nevoite să aștepte minute bune la intrarea în complex, din cauza barierelor și a lipsei de spațiu pentru manevrare.

„Pompierii au venit repede, dar au intrat foarte greu în complex. Parcarea e mică, iar autospecialele mari nu aveau loc să treacă”, au explicat localnicii.

În aceste condiții, timpul pierdut la bariere ar fi fost esențial pentru desfășurarea operațiunii. Unii dintre vecini cred că tocmai acest detaliu a contribuit la finalul tragic.

Locatarii nu dau vina pe pompieri

În ciuda valului de acuzații apărute în mediul public, mulți dintre locatari refuză să arunce vina asupra pompierilor. Ei consideră că aceștia au făcut tot ce era posibil în condițiile date și că problemele de acces din complex au întârziat intervenția.

„Nu pompierii sunt de vină. Au făcut tot ce au putut, dar nu au avut cum să intre repede. Barierele și lipsa spațiului au fost problemele principale”, spun mai mulți martori.

Unii locatari au arătat cu degetul spre dezvoltatorul imobiliar, considerând că proiectarea complexului nu a ținut cont de nevoile echipelor de intervenție în caz de urgență. Parcările înguste și barierele automate au devenit, în astfel de momente, obstacole care pot face diferența între viață și moarte.

Ancheta continuă: cine se face vinovat

În acest moment, ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească exact cauza tragediei și cine poartă răspunderea pentru moartea bărbatului. Deocamdată, concluziile nu sunt clare, dar anchetatorii vor analiza fiecare detaliu al intervenției — de la momentul apelului la 112 până la desfășurarea acțiunii de salvare.