Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
27 oct. 2025 | 15:18
de Vieriu Ionut

Locatarii nu dau vina pe pompieri pentru tragedia din Vâlcea, unde un bărbat a căzut în gol de la etajul 4. Motivul pentru care nu a putut fi salvat

Social
Locatarii nu dau vina pe pompieri pentru tragedia din Vâlcea, unde un bărbat a căzut în gol de la etajul 4. Motivul pentru care nu a putut fi salvat
Un bărbat din Râmnicu Vâlcea a murit după ce a căzut de la etajul 4

O tragedie petrecută la Râmnicu Vâlcea a stârnit un val de emoție și întrebări fără răspuns, după ce un bărbat care amenința că se sinucide a căzut de la etajul patru al unui bloc. Deși pompierii au ajuns rapid la fața locului și au încercat să-l salveze, intervenția s-a încheiat dramatic. Acum, anchetatorii încearcă să afle ce a mers greșit și dacă tragedia putea fi evitată.

Operațiune de salvare cu final tragic

Incidentul a avut loc într-un complex rezidențial din Râmnicu Vâlcea, acolo unde un bărbat a urcat la etajul patru și a amenințat că se va arunca în gol. Autoritățile au fost alertate imediat, iar pompierii au sosit la fața locului pentru a-l convinge să renunțe la gestul disperat.

În timp ce echipajele încercau să pregătească salteaua gonflabilă de protecție, bărbatul s-a prăbușit de la înălțime. Din păcate, perna nu fusese umflată complet, iar impactul cu solul a fost fatal. Victima a căzut parțial pe saltea, dar aceasta nu a reușit să-i atenueze căderea.

Vezi și:
Pompierii luptă și acum pentru salvarea animalelor de companie rămase în blocul din Rahova distrus de explozie. S-a construit un „pod” special pentru ca pisicile să ajungă înapoi la „părinții” lor oameni
Incendiu la o magazie lipită de un azil de bătrâni, în Cornetu, Ilfov. O persoană a fost găsită moartă. Update

Tragedia a șocat martorii, iar autoritățile au deschis o anchetă penală pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul.

Polițiștii anchetează intervenția

Imediat după incident, polițiștii au început o anchetă care vizează modul de intervenție al echipelor de salvare. Vor fi audiați atât pompierii care au participat la operațiune, cât și martorii aflați la fața locului.

Ancheta are rolul de a stabili dacă au existat întârzieri sau erori în procedura de salvare și cine se face, în final, responsabil pentru tragedia care a îndoliat comunitatea. Potrivit informațiilor disponibile, polițiștii vor analiza inclusiv condițiile de acces în complexul rezidențial, care s-au dovedit a fi un obstacol serios pentru echipajele de intervenție.

Pompierii, întârziați de barierele complexului

Deși unii martori au acuzat pompierii că au intervenit prea târziu, mai mulți locatari susțin contrariul. Ei spun că autospecialele au ajuns rapid, însă au fost nevoite să aștepte minute bune la intrarea în complex, din cauza barierelor și a lipsei de spațiu pentru manevrare.

„Pompierii au venit repede, dar au intrat foarte greu în complex. Parcarea e mică, iar autospecialele mari nu aveau loc să treacă”, au explicat localnicii.

În aceste condiții, timpul pierdut la bariere ar fi fost esențial pentru desfășurarea operațiunii. Unii dintre vecini cred că tocmai acest detaliu a contribuit la finalul tragic.

Locatarii nu dau vina pe pompieri

În ciuda valului de acuzații apărute în mediul public, mulți dintre locatari refuză să arunce vina asupra pompierilor. Ei consideră că aceștia au făcut tot ce era posibil în condițiile date și că problemele de acces din complex au întârziat intervenția.

„Nu pompierii sunt de vină. Au făcut tot ce au putut, dar nu au avut cum să intre repede. Barierele și lipsa spațiului au fost problemele principale”, spun mai mulți martori.

Unii locatari au arătat cu degetul spre dezvoltatorul imobiliar, considerând că proiectarea complexului nu a ținut cont de nevoile echipelor de intervenție în caz de urgență. Parcările înguste și barierele automate au devenit, în astfel de momente, obstacole care pot face diferența între viață și moarte.

Ancheta continuă: cine se face vinovat

În acest moment, ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească exact cauza tragediei și cine poartă răspunderea pentru moartea bărbatului. Deocamdată, concluziile nu sunt clare, dar anchetatorii vor analiza fiecare detaliu al intervenției — de la momentul apelului la 112 până la desfășurarea acțiunii de salvare.

Vremea se schimbă radical. Când se încălzeşte după valul de frig?
Recomandări
AXIS apelează la inteligență artificială pentru cele mai noi camere de supraveghere de tip bullet. Cât sunt de performante
AXIS apelează la inteligență artificială pentru cele mai noi camere de supraveghere de tip bullet. Cât sunt de performante
ZTE nubia Air, probabil cea mai ieftină alternativă la iPhone Air, disponibilă în România. Cât de bun este telefonul de 5,9 milimetri și 1299 de lei
ZTE nubia Air, probabil cea mai ieftină alternativă la iPhone Air, disponibilă în România. Cât de bun este telefonul de 5,9 milimetri și 1299 de lei
Mihai și Elwira Petre, secrete din viața de familie. Ce activități au împreună cu fetele lor: „Acasă sunt 100% om”. EXCLUSIV
EXCLUSIV
Mihai și Elwira Petre, secrete din viața de familie. Ce activități au împreună cu fetele lor: „Acasă sunt 100% om”. EXCLUSIV
”Aurul roşu”, afacere cu noroc pentru doi români. Dorina şi Claudiu au dat lovitura, kilogramul se vinde cu sume uriaşe
”Aurul roşu”, afacere cu noroc pentru doi români. Dorina şi Claudiu au dat lovitura, kilogramul se vinde cu sume uriaşe
„Amplified” aduce la Museum of Immersive New Art (MINA) o călătorie imersivă în istoria rock-ului
„Amplified” aduce la Museum of Immersive New Art (MINA) o călătorie imersivă în istoria rock-ului
Groenlanda se micșorează și se deplasează spre nord-vest: semnele unei planete aflate în transformare continuă
Groenlanda se micșorează și se deplasează spre nord-vest: semnele unei planete aflate în transformare continuă
Adevărata competiție pentru Xbox nu este Playstation. Cu cine se bate gigantul acum, conform lui Matt Booty
Adevărata competiție pentru Xbox nu este Playstation. Cu cine se bate gigantul acum, conform lui Matt Booty
Ce este arma „joker”? Ar putea declanşa al Treilea Război Mondial, spun specialiştii
Ce este arma „joker”? Ar putea declanşa al Treilea Război Mondial, spun specialiştii
Revista presei
Adevarul
Economiștii explică motivul retragerii Carrefour din România: „România a intrat în recesiune din cauza măsurilor de austeritate. Va urma o perioadă foarte complicată”
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Nepotul lui Nicolae Botgros, confesiune emoționantă după ce și-a revenit din comă: „A fost voia lui Dumnezeu. Medicii nu mi dădeau șanse la viață”
Playtech Știri
Monica Gabor s-a întors în România, în mare secret, după mai bine de 10 ani. Ce a făcut imediat ce a ajuns la București
Playtech Știri
Obiectul purtat de Gigi Becali la inaugurarea Catedralei Naţionale care costă zeci de mii de euro. Nu s-a uitat la bani când l-a achiziţionat
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...