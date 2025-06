Localitatea din România unde niciun elev nu a luat Bacalaureatul. Câţi absolvenţi de liceu s-au înscris la examen

Într-un contrast care stârnește reflecție, comuna Prundu din județul Giurgiu a atras atenția în acest an nu doar prin rata alarmantă de promovare la examenul de Bacalaureat – 0% –, ci și prin progresul remarcabil al localității în ceea ce privește infrastructura, serviciile publice și utilizarea eficientă a fondurilor europene.

În sesiunea din 2025 a examenului de Bacalaureat, comuna Prundu a înregistrat una dintre cele mai slabe performanțe educaționale din țară. Din cei șase absolvenți de liceu înscriși la examen, doar cinci s-au prezentat efectiv în sălile de examen. Rezultatele? Niciun candidat nu a obținut media minimă de 6.00 necesară pentru a fi declarat promovat.

Notele obținute de candidați variază între 3 și puțin peste 5, ceea ce indică o problemă profundă, nu doar punctuală. În contextul în care sistemul de învățământ este privit ca o componentă vitală a dezvoltării durabile, acest eșec colectiv ridică semne de întrebare serioase.

Paradoxal, comuna Prundu este un exemplu de succes când vine vorba despre administrarea locală și implementarea proiectelor europene. Într-un reportaj recent realizat de Digi24, localitatea a fost prezentată ca un model de dezvoltare regională în sudul țării – o zonă adesea considerată defavorizată din punct de vedere economic.

Primarul comunei, Cătălin Corbea, a reușit să atragă fonduri europene în mod constant pentru a transforma complet imaginea localității. Printre realizările notabile se numără:

„Din momentul în care am început să modernizăm străzile din centrul localităţii, oamenii au înţeles că toate lucrurile care se întâmplă se întâmplă pentru ei, au apreciat lucrul acesta şi dacă o să mergeţi pe străzile din Prundu n-o să vedeţi nimic aruncat anapoda, o să vedeţi curăţenie în faţa proprietăţilor şi să ştiţi că lucrul acesta am reuşit şi l-am făcut fără să dau nicio amendă”, a declarat primarul Cătălin Corbea.