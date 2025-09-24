Lista de cumpărături a românilor, din ce în ce mai scurtă. La ce au renunțat amatorii de shopping online în primul rând în România

Shoppingul online, odinioară o alternativă comodă și accesibilă, începe să fie perceput tot mai mult ca un lux. Scumpirile repetate la alimente, servicii și bunuri de larg consum îi obligă pe români să-și reducă semnificativ cheltuielile, iar lista de cumpărături virtuale s-a scurtat vizibil.

Potrivit unui sondaj realizat de easySales, peste un sfert dintre români au ales să reducă drastic bugetul pentru cumpărături online, iar aproape 40% au ajustat cheltuielile într-o manieră moderată. Primele produse eliminate din coșul virtual sunt cele considerate neesențiale – haine, încălțăminte și bijuterii.

De la haine și bijuterii, la electronice amânate

Tendința este clară: oamenii preferă să cumpere doar strictul necesar, în timp ce articolele de plăcere sau de înnoire a garderobei nu mai reprezintă o prioritate. Îmbrăcămintea și accesoriile sunt primele pe lista de renunțări, urmate de electronice și electrocasnice.

Chiar și în cazul aparatelor uzate, mulți consumatori aleg să le mai folosească, amânând cât mai mult posibil achizițiile costisitoare. Această atitudine de prudență arată nu doar teama de cheltuieli mari, ci și lipsa de încredere în stabilitatea economică pe termen scurt.

În ceea ce privește reducerile efective, o treime dintre respondenți spun că au scăzut cheltuielile online cu sume între 101 și 250 de lei pe lună. Un sfert dintre ei și-au redus bugetul cu 251–500 de lei, iar peste 18% au declarat că taie lunar mai mult de 500 de lei din cumpărăturile online.

Ieșirile la restaurant, tot mai rare

Scumpirile au impact nu doar asupra coșului online, ci și asupra obiceiurilor sociale. Trei sferturi dintre români afirmă că ies mai rar în oraș, iar cheltuielile la restaurant au devenit atent calculate.

Potrivit estimărilor, suma maximă pe care românii sunt dispuși să o cheltuiască la o ieșire ajunge la 150 de lei de persoană. Restaurantele resimt direct acest comportament – unii patroni spun că au avut clienți care au comandat doar o limonadă pe care au împărțit-o.

Această schimbare de mentalitate arată că românii prioritizează supraviețuirea financiară în fața confortului sau a experiențelor recreative. Într-un context economic marcat de inflație și incertitudine, shoppingul online și ieșirile la restaurant au trecut din zona de normalitate în zona de lux.