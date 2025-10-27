Lista cu produse din plastic interzise a fost actualizată. Ce obiecte nu se vor mai găsi în magazinele din România

Gestionarea deșeurilor din plastic continuă să fie una dintre marile provocări ale autorităților europene și române. Odată cu publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 150/2025, România face un pas important în direcția reducerii poluării și alinierii la obiectivele europene privind economia circulară. Noua lege aduce modificări semnificative la regulile de introducere și utilizare a produselor din plastic pe piața internă, extinzând lista celor interzise și impunând cerințe suplimentare producătorilor.

Evoluția cadrului legislativ privind produsele din plastic

Problema plasticului nu este nouă. Începând cu anul 2015, Comisia Europeană a lansat un amplu Plan de acțiune pentru economia circulară, iar în 2019 a fost adoptată Directiva nr. 904, ce vizează reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului.

În România, această directivă a fost transpusă prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2021, care a impus primele măsuri concrete: interzicerea produselor din plastic de unică folosință (cum sunt paiele, bețișoarele de urechi, recipientele pentru băuturi sau paharele), marcarea obligatorie a anumitor ambalaje și introducerea principiului „răspunderii extinse a producătorului”.

Noua Lege nr. 150/2025 aprobă OG nr. 6/2021 și aduce mai multe modificări, menite să întărească aceste reguli și să clarifice obligațiile operatorilor economici.

Produse interzise și obligații suplimentare pentru producători

Una dintre principalele noutăți este redefinirea noțiunii de „introducere pe piață”, care desemnează acum prima punere la dispoziție a unui produs în România sau în statele membre ale Uniunii Europene. Totodată, lista produselor de unică folosință interzise a fost extinsă. Printre obiectele care nu vor mai putea fi comercializate se numără:

bețișoarele de urechi din plastic;

agitatoarele pentru băuturi;

paiele din plastic (inclusiv cele pentru uz medical, cu unele excepții strict reglementate);

bețișoarele din plastic utilizate în scopuri medico-legale, educaționale sau de cercetare.

În plus, începând cu anul 2030, toate sticlele din plastic pentru băuturi vor trebui să conțină cel puțin 30% material reciclat, calculat ca medie pentru toate produsele de acest tip introduse pe piața națională. Producătorii vor fi obligați să suporte costurile asociate colectării, transportului, tratării și curățării deșeurilor rezultate din utilizarea acestor produse. Măsura vizează în special:

recipientele pentru alimente (cutii, caserole, ambalaje pentru produse fast-food sau meniuri gata de consum);

pachetele și foliile din plastic destinate alimentelor consumate direct;

recipientele pentru băuturi de până la 3 litri, inclusiv capacele și dopurile;

paharele din plastic și pungile de transport subțiri.

De asemenea, pentru produse precum șervețelele umede, baloanele și filtrele de țigări, producătorii vor trebui să finanțeze și curățarea spațiilor publice afectate de aceste deșeuri.

Ce trebuie să facă firmele care produc plastic

Odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 150/2025, firmele care produc, importă sau comercializează astfel de articole trebuie să-și revizuiască rapid practicile. Pașii recomandați includ: