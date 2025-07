Limita pentru zile de concediu medical în România. Cât de mult poți lipsi de la muncă atunci când ești bolnav

Concediul medical este un drept legal garantat tuturor angajaților asigurați, menit să ofere sprijin în perioadele în care sănătatea împiedică desfășurarea normală a activității profesionale. În România, reglementările privind durata maximă și tipurile de concediu medical sunt clare, însă pot varia în funcție de natura afecțiunii, recomandarea medicului și condițiile speciale ale pacientului. Înainte să îți faci griji că ai putea pierde locul de muncă din cauza unei perioade prelungite de boală, merită să înțelegi exact ce prevede legea.

În majoritatea cazurilor, durata concediului medical nu poate depăși 183 de zile într-un an calendaristic. Totuși, există și excepții, iar în unele situații, perioada poate fi extinsă cu încă 90 de zile, dacă pacientul are șanse reale de recuperare și poate reveni în câmpul muncii. În acest proces, devine esențial rolul medicului de familie, al medicului curant și al medicului expert în asigurări sociale.

Când se aplică limita de 183 de zile și cine decide extinderea

Pentru concediul medical obișnuit, acordat în caz de boală sau accident care împiedică temporar capacitatea de muncă, medicul de familie poate oferi un concediu de până la 28 de zile pe an, în tranșe de 7 zile per episod. Medicul curant, de obicei un specialist, are dreptul să acorde până la 30-31 de zile, în două etape, cu obligația de a monitoriza starea pacientului.

Durata cumulată de 183 de zile într-un an poate fi atinsă prin combinația acestor tipuri de concedii, însă dacă situația o impune, prelungirea cu încă 90 de zile este posibilă. Aceasta se face doar cu avizul medicului expert al Casei de Asigurări Sociale, în tranșe lunare, după o analiză riguroasă a șanselor de redobândire a capacității de muncă.

Este important de reținut că această limită nu se aplică uniform pentru toate tipurile de concedii medicale. Există situații speciale în care perioada legală diferă sau nu este inclusă în calculul celor 183 de zile.

Excepțiile care nu intră în limita generală și cazurile speciale

Printre cele mai relevante excepții se numără concediile medicale pentru prevenirea îmbolnăvirilor sau pentru recuperare, precum carantina sau izolarea. Acestea sunt acordate în baza recomandărilor DSP sau ale medicului și nu se iau în calcul la limita de 183 de zile.

De asemenea, în cazul accidentelor de muncă sau al bolilor profesionale, angajatul are dreptul la un concediu medical separat, cu o durată de până la 183 de zile pe an, cu posibilitatea de prelungire suplimentară cu încă 90 de zile, în funcție de evoluția cazului.

Alte forme speciale de concediu includ:

Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav : 45 de zile pe an, pentru fiecare copil sub 7 ani sau până la 18 ani, dacă are afecțiuni grave.

Concediul pentru îngrijirea pacienților oncologici : maximum 45 de zile pe an, dacă pacientul își exprimă acordul scris pentru a fi însoțit.

Concediul de risc maternal : până la 120 de zile, fracționat sau integral, pentru protecția femeii însărcinate sau care alăptează.

Concediul de maternitate: 126 de zile, împărțite între perioada pre- și post-natală, cu minimum 42 de zile obligatorii după naștere.

Aceste categorii speciale sunt reglementate separat și nu intră în limita standard de 183 de zile, ceea ce înseamnă că un angajat poate beneficia de ele în paralel cu alte tipuri de concediu, dacă situația o cere.