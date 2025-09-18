Liceul privat din București care își extinde capacitatea cu 30% în acest an. Ce spune investiția de la Little London International Academy despre încrederea în învățământul de stat

Ultima ora
Schimbări majore la granițele țării noastre. Ce trebuie să știe toți cei care intră sau ies din România, sistemul este valabil pentru statele UE
18 sept. 2025 | 15:29
de Alexandru Puiu

Little London International Academy intră într-o fază accelerată de dezvoltare, cu un proiect de extindere care ridică semnificativ capacitatea pe nivelul liceal începând cu anul școlar 2025–2026. Campusul din Voluntari, pe strada Erou Iancu Nicolae, este în plin șantier, iar planul asumat este ambițios: plus 30% capacitate de școlarizare la liceu din acest an, două clase noi (real și uman), câte 20 de locuri fiecare, și o investiție etapizată de 3 milioane de euro până în 2028. Extinderea face parte dintr-o strategie de dezvoltare de 20 de milioane de euro, finanțată integral din capital privat prin Morphosis Capital, indicator clar că în zona educației preuniversitare private există apetit pentru proiecte solide, cu livrabile concrete.

Șantierul are termen de finalizare martie 2026, însă infrastructura va intra în exploatare gradual, odată cu modulul IV al anului școlar 2025–2026. Noua clădire include 10 săli de clasă, două laboratoare, bibliotecă, sală de conferințe, cafeterie și sală de sport, adică elementele-cheie pentru un liceu care vrea să rămână pe trendul creșterii. Mesajul fondatorilor este transparent: Little London valorizează sistemul românesc, nu îl evită. Elevii urmează curriculum național și susțin Bacalaureatul românesc, cu o componentă internațională în anii de început (PYP – Primary Years Programme), astfel încât să navigheze coerent între culturi și metodologii, fie că țintesc universități din România, fie din străinătate.

Cum arată extinderea și ce se schimbă pentru elevi

Începând cu 2025–2026, liceul deschide două clase noi – profil real și uman – și își organizează resursele în jurul unui obiectiv clar: rezultate mai bune la examenele naționale fără să sacrifice echilibrul elevilor. Statutul de Școală Pilot obținut în acest an permite o structură mai elastică în clasa a XII-a: din modulul al III-lea, elevii studiază exclusiv materiile relevante pentru Bac, în funcție de profil. Practic, se optimizează timpul, se reduce stresul pe discipline cu relevanță scăzută pentru examenul final și se personalizează parcursul fiecărui elev.

Instituția își asumă explicit munca „pe parcurs”, nu „pe vârfuri”. Accentul e pus pe progresul real, nu pe selecție inițială elitistă. În Ilfov, Little London este liceul privat cu cel mai mare număr de elevi înscriși la examene naționale în sistemul românesc, iar peste 90% dintre elevi obțin medii de peste 8 la Evaluarea Națională sau Bac, potrivit școlii. Modelul include profesori calificați, consilieri educaționali în număr în creștere și decizii academice explicate clar către comunitate.

Capitolul logistic este la fel de important. Cele 10 săli de clasă noi vin la pachet cu laboratoare echipate modern, o bibliotecă integrată în orarul real al elevilor, precum și spații dedicate comunității (conferințe, sport, masă). Faptul că infrastructura intră în funcțiune în mod etapizat, înainte de finalizarea întregului proiect, ajută liceul să răspundă mai rapid cererii în creștere și să reducă presiunea pe sălile existente.

“Little London nu este o școală internațională în sens clasic, ci o alternativă românească solidă care îmbină tradiția sistemului național cu bune practici din pedagogia modernă. Elevii urmează curriculumul și susțin examenul de Bacalaureat românesc, dar beneficiază în primii ani de o bază internațională prin sistemul PYP (Primary Years Programme), implementat până la finalul clasei a IV-a. Suntem una dintre puținele școli private care aleg să valorizeze sistemul românesc, nu să fugă de el. Nu formăm copii pentru a se încadra într-un sistem, ci pentru a naviga cu succes între mai multe structuri și culturi diferite, pregătindu-i atât pentru universități din România, cât și din străinătate”, a declarat Luminița Macsim, membru fondator Little London International Academy.

Luminița Macsim - Little London International Academy

De ce contează investiția pentru ecosistemul local de educație

Semnalul major nu este doar că un liceu se extinde, ci felul în care o face: capital privat, buget multianual, calendar de livrare, etapizare, obiective clare privind rezultatele elevilor. Este o validare că modelul „curriculum național + flexibilitate pedagogică + evaluare pe criterii românești” poate atrage capital și poate scala, atâta timp cât produce rezultate pe termen lung. În egală măsură, investiția susține ideea că alternativa privată nu se opune sistemului de stat, ci îl completează acolo unde cererea depășește oferta.

Un alt mesaj, mai puțin vizibil, ține de predictibilitate. Un plan pe patru ani, cu 3 milioane de euro alocați până în 2028 (într-un program mai mare, de 20 de milioane de euro), înseamnă că liceul își proiectează dezvoltarea nu de la un an la altul, ci în cicluri educaționale complete. Pentru elevi și părinți, aceasta se traduce în stabilitate: ai șanse mai mari să găsești locuri, să beneficiezi de laboratoare funcționale, să lucrezi în ritmul impus de Bac și, în final, să ai acces la consiliere reală pentru admiterea la facultate.

La final, despre rezultate: cum performează liceele private la Bac și cum arată contrastul cu media națională

Datele publice din 2025 arată un peisaj amestecat: național, rata de promovare după contestații a fost 76,5%, în scădere față de momentul inițial (74,3% înainte de contestații) și sub nivelul din 2024 la prima afișare (76,4%). Tendința confirmă o presiune ușor descendentă la nivel de sistem de stat, cu variații puternice pe județe și cu un număr semnificativ de licee cu promovare zero. 

În același timp, mai multe licee private au raportat în 2025 promovare de 100% și medii ridicate. În București, Liceul Internațional Ioanid apare în topul platformei BacPlus cu medie peste 9,4 și promovare integrală, iar Liceul Pedagogic Anastasia Popescu figurează de asemenea cu 100% promovare și medie 9,33, menținând un palier ridicat în ultimii ani. Clasamentele BacPlus și analizele presei locale indică aceeași direcție: în zona privată, unde cohorte mai mici pot fi lucrate mai individualizat, rezultatele sunt adesea constante la vârf. 

Pe ansamblu, contrastul dintre menținerea unui standard înalt la o parte dintre liceele private și fluctuațiile mediei naționale din sistemul de stat întărește ideea că investițiile coerente, predictibile, în infrastructură și consiliere academică se văd în rezultat. Faptul că proiecte ca extinderea Little London vin cu termene clare, finanțare privată și obiectiv explicit pentru Bac creează un precedent sănătos: când combini curriculum românesc cu resurse moderne și monitorizare a progresului, randamentul educațional urcă.

