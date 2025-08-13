Legumele şi fructele, mai scumpe în pieţele din Bulgaria decât în cele din România. Diferenţele de preţ în această vară

Timp de mulți ani, pentru românii care locuiau aproape de granița de sud, drumurile la cumpărături în Bulgaria erau o adevărată strategie de economisire. Prețurile mai mici la alimente și produse de bază îi atrăgeau pe mulți peste Dunăre. În vara lui 2025 însă, situația s-a schimbat radical: legumele, fructele și alte produse alimentare sunt acum mai scumpe la sud de Dunăre decât la noi.

Creșteri rapide de prețuri la alimente

Potrivit Confederației Sindicatelor Independente din Bulgaria (CITUB), prețurile la produsele alimentare de bază au crescut cu aproape 20% în ultimul an. Țara vecină are acum cel mai mare preț din UE la făină, orez, lapte proaspăt și ulei de floarea-soarelui, iar la brânză și ouă depășește media europeană. În același timp, Bulgaria rămâne cu cel mai mic salariu minim net din Uniunea Europeană – 427 de euro, față de 507 euro în România.

Reporterii Libertatea au mers la fața locului, în piețe și hipermarketuri din Varna, pentru a compara prețurile cu cele din București. Concluzia a fost clară: scumpirile din Bulgaria au depășit ritmul celor din România, iar coșul zilnic îi costă mai mult pe vecinii bulgari, deși salariul minim de acolo este mai mic.

CITUB a calculat și cât de multe coșuri minime de consum poate cumpăra un angajat plătit cu salariul minim. În Bulgaria, raportul este de doar 9,7 ori, comparativ cu 17 ori în România, 21,2 în Spania sau peste 30 în Germania și Olanda.

Piețe colorate, dar scumpe

În piața din Varna, atmosfera seamănă cu cea din București – tarabe pline de legume și fructe locale, miros de pepene galben și ierburi aromate, clienți care compară prețurile înainte de a cumpăra, potrivit reportajului realizat de publicația menționată.

Diferențele apar la casă: un kilogram de roșii costă 10,35 lei în Varna, față de 7 lei la București; ceapa este aproape dublu la preț, iar un sac de cartofi albi de 5 kilograme se vinde cu 23 de lei, comparativ cu 17 lei la noi. La fructe, diferențele sunt mai mici, dar tot în defavoarea bulgarilor: merele și bananele sunt cu 1-2 lei/kg mai scumpe.

Prețuri mai mari și în hipermarketuri

Comparând aceleași produse, de la același lanț de retail prezent în ambele țări, s-a observat că toate erau mai scumpe în Bulgaria. Zahărul (1 kg) costă 5,16 lei în Varna, față de 3,85 lei în București. Făina identică este cu 50% mai scumpă, laptele, uleiul și chiar hârtia igienică au prețuri mai mari. Carnea de pui (caserolă de 650 g) se vinde cu 26 de lei, adică cu aproximativ 5 lei mai mult decât în România.

În schimb, la benzină și motorină, Bulgaria rămâne mai ieftină. Dacă acum trei ani diferența era de 20-50 de bani/litru, în prezent prețurile sunt și cu 1,5 lei/litru sub cele din România. La fel, țigările continuă să fie mai accesibile la sud de Dunăre.

Astfel, deși românii încă pot găsi motive pentru a alimenta sau a cumpăra tutun din Bulgaria, pentru legume, fructe și alte alimente de bază, drumul peste graniță nu mai aduce economiile de altădată.