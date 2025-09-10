Lego adaugă satul Hogsmeade în seria sa de seturi Harry Potter Collector’s Edition

Universul Harry Potter continuă să inspire proiecte grandioase în lumea Lego. Cel mai recent set dedicat fanilor este Hogsmeade Village: Collector’s Edition, un model impresionant de peste 3.200 de piese, care redă în detaliu faimosul sat vrăjitoresc. Lansat la începutul lunii septembrie 2025, noul set este deja disponibil pentru achiziție în magazinul online Lego, la prețul de 400 de dolari.

Hogsmeade Village: Collector’s Edition nu este un set obișnuit. Cu 3.228 de piese și o lungime de aproape 76 de centimetri, acesta este unul dintre cele mai mari proiecte Lego dedicate francizei Harry Potter. Reproducerea include șapte clădiri iconice – de la Zonko’s Joke Shop și pub-ul Hog’s Head până la Scrivenshaft’s Quill Shop –, fiecare cu detalii interioare atent realizate.

Construcția finală este gândită pentru expunere, dar și pentru joacă interactivă, având module conectabile și elemente surpriză pentru cei care vor să exploreze universul Hogwarts la scară redusă. Setul vine și cu 12 minifigurine – Harry, Ron, Hermione, Draco Malfoy, Katie Bell, profesorul McGonagall și Cornelius Fudge sunt doar câteva dintre personajele incluse.

Fiind parte a colecției Collector’s Edition, setul se adresează în primul rând adulților și constructorilor experimentați, care caută un proiect de lungă durată și o piesă centrală pentru colecția personală.

Colecția Lego Harry Potter, tot mai variată

Setul Hogsmeade se adaugă unei serii impresionante de modele de colecție deja lansate. Printre acestea se numără:

Gringotts Wizarding Bank – 4.801 piese, 430 de dolari

– 4.801 piese, 430 de dolari Hogwarts Castle – 6.020 piese, 470 de dolari

– 6.020 piese, 470 de dolari Hogwarts Express – 1.074 piese, 110 dolari

– 1.074 piese, 110 dolari Weasley Burrow – 2.405 piese, 260 de dolari

– 2.405 piese, 260 de dolari Hogwarts Icons – 3.010 piese, 300 de dolari

Fiecare dintre aceste seturi reproduce locuri și obiecte esențiale din universul Harry Potter, iar unele includ personaje exclusiv sub formă de minifigurine. De exemplu, Hogwarts Icons permite construirea unei versiuni detaliate a bufniței Hedwig și a unor accesorii magice precum Ochiul de Aur sau bagheta lui Harry.

Colecția nu se limitează doar la proiecte uriașe. Lego a lansat și seturi mai accesibile, potrivite pentru fanii tineri sau pentru cei care nu dispun de mult spațiu. Printre acestea se numără Hogwarts Castle and Grounds (2.660 de piese), Talking Sorting Hat (561 de piese, cu efecte sonore) sau Harry Potter Book Nook, un suport de cărți interactiv.

Hogsmeade, un set cu valoare de colecție

Dimensiunile noului set îl transformă într-un adevărat punct de atracție pentru orice colecționar. Modelul final are peste 33 de centimetri înălțime și redă atmosfera satului Hogsmeade într-o manieră spectaculoasă. Detaliile arhitecturale, accesoriile și figurinele transformă construcția într-o piesă de expunere care reflectă fidel universul imaginat de J.K. Rowling.

Dincolo de aspectul său decorativ, setul Hogsmeade poate fi considerat și o investiție pe termen lung. Modelele Collector’s Edition Lego, odată retrase din producție, își cresc adesea valoarea pe piața secundară. Fanii care aleg să-l achiziționeze acum vor avea în mâini nu doar o experiență de construcție memorabilă, ci și un obiect de colecție cu potențial de apreciere.

Pentru pasionații de Lego și Harry Potter deopotrivă, noul Hogsmeade Village: Collector’s Edition este mai mult decât un simplu set – este o călătorie în lumea magică, transformată într-o experiență palpabilă din mii de piese de plastic. Cu lansarea acestui proiect, Lego confirmă încă o dată că franciza Harry Potter rămâne una dintre cele mai populare și profitabile colaborări din portofoliul său.