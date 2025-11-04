Legends Tower va deveni cel mai înalt zgârie-nori din SUA, construit în Oklahoma City

Statele Unite se pregătesc să doboare propriul record arhitectural odată cu ridicarea Legends Tower, o clădire care va deveni cel mai înalt zgârie-nori din țară. Surprinzător, proiectul nu va fi construit în New York sau Chicago – orașe sinonime cu skyline-urile amețitoare – ci în Oklahoma City, o alegere neașteptată care marchează o nouă eră în dezvoltarea urbană a Americii.

Cu o înălțime planificată de peste 580 de metri, Legends Tower va depăși cu aproape 70 de metri emblematicul One World Trade Center din New York, actualul recordman al Americii. Clădirea face parte dintr-un ansamblu imobiliar amplu, Boardwalk at Bricktown, un proiect mixt ce va include spații rezidențiale, birouri, hoteluri, restaurante și zone de divertisment.

Oklahoma City, noul epicentru al arhitecturii americane

Decizia de a construi cel mai înalt zgârie-nori din SUA în Oklahoma City a luat prin surprindere întreaga industrie imobiliară. Orașul, cunoscut mai degrabă pentru economia sa bazată pe energie, agricultură și sport, devine brusc un simbol al ambiției și al renașterii urbane.

Proiectul Legends Tower este dezvoltat de compania Matteson Capital, în colaborare cu firma de arhitectură AO Architects. Ambiția echipei este de a transforma Oklahoma City într-o destinație globală pentru turism, afaceri și inovație. Clădirea nu va fi doar un simbol al mândriei locale, ci și o demonstrație a puterii tehnologiei moderne și a sustenabilității.

Designul propus include fațade din sticlă reflectorizantă, sisteme de ventilație naturală și panouri solare integrate, iar la interior – un mix între lux și funcționalitate. Turnul va avea un observator public la ultimele etaje, promițând vederi spectaculoase asupra orașului și a câmpurilor nesfârșite din Oklahoma. Totodată, proiectul include spații verzi suspendate și un sistem inteligent de economisire a energiei, menit să reducă amprenta de carbon a clădirii.

Un proiect cu miză uriașă pentru economie și imagine

Construirea celui mai înalt zgârie-nori din SUA în inima Americii va aduce beneficii economice majore pentru Oklahoma. Conform estimărilor inițiale, proiectul Boardwalk at Bricktown ar putea genera peste 10.000 de locuri de muncă directe și indirecte în faza de construcție, dar și mii de posturi permanente după finalizare.

Autoritățile locale salută investiția ca pe o transformare istorică a orașului. Într-un comunicat, primarul Oklahoma City, David Holt, a declarat că „Legends Tower va schimba percepția asupra orașului nostru pentru totdeauna. Vom deveni un centru de atracție global, un loc unde inovația și arhitectura se întâlnesc”.

În plus, clădirea ar putea impulsiona și alte investiții imobiliare și turistice, crescând atractivitatea regiunii pentru companii internaționale și pentru vizitatori. Prin poziționarea sa, Oklahoma City devine astfel un nod economic între marile metropole de pe Coasta de Est și cele de pe Coasta de Vest, un avantaj logistic care nu fusese exploatat până acum la maximum.

Totuși, provocările nu lipsesc. Finanțarea unui proiect de asemenea anvergură – estimată la câteva miliarde de dolari – depinde de stabilitatea economică și de colaborarea dintre investitori și autorități. În plus, experții atrag atenția asupra costurilor de întreținere și a riscurilor climatice specifice zonei, precum tornadele, care necesită o inginerie structurală avansată.

Legends Tower, noul simbol al inovației americane

Dincolo de cifre și strategii, Legends Tower va fi, înainte de toate, un simbol. O expresie a ambiției americane de a continua să construiască mai sus, mai eficient și mai sustenabil. Turnul va reprezenta o nouă etapă în arhitectura mondială, punând accent pe durabilitate, integrare urbană și experiență umană.

Proiectanții au anunțat că lucrările preliminare vor începe în 2026, iar finalizarea este prevăzută pentru începutul anilor 2030. Când va fi gata, turnul va schimba definitiv silueta orașului Oklahoma City, transformându-l într-un punct de reper al arhitecturii globale.

La nivel simbolic, Legends Tower pare să transmită un mesaj clar: inovația și progresul nu mai aparțin exclusiv marilor metropole. Chiar și în inima Americii, acolo unde tradiția domină, se poate ridica o construcție care redefinește granițele posibilului.

Pentru Oklahoma, turnul este mai mult decât o clădire – este o declarație de intenție. Iar pentru întreaga lume, o dovadă că viitorul urbanismului nu se măsoară doar în înălțime, ci și în viziune.