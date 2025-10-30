Ultima ora
Oana Gheorghiu, numită oficial vicepremier. Nicușor Dan a semnat decretul de numire
30 oct. 2025 | 07:00
de Alexandru Puiu

Legătura dintre salariul minim pe economie și punctul de amendă din Codul Rutier. De ce ar putea crește sancțiunile șoferilor în 2025
Punctul de amendă crește automat în funcție de salariul minim / foto: Playtech

Majorarea salariului minim brut pe țară, de la 1 ianuarie 2025, are efecte nu doar asupra veniturilor angajaților, ci și asupra cuantumului amenzilor rutiere. Conform legislației actuale, punctul de amendă se calculează în funcție de salariul minim, iar fiecare creștere salarială aduce automat sancțiuni mai mari pentru șoferii care încalcă regulile de circulație.

Guvernul analizează deja o nouă creștere a salariului minim pentru 2026, iar dacă propunerea va fi adoptată, toate amenzile din Codul Rutier vor fi ajustate în consecință. Astfel, chiar și o depășire minoră de viteză sau neacordarea priorității ar putea deveni semnificativ mai costisitoare pentru conducătorii auto.

Cum se calculează punctul de amendă în 2025

Punctul de amendă a fost pentru mult timp plafonat la valoarea de 145 de lei, indiferent de modificările aduse salariului minim. Începând însă cu anul 2024, Guvernul a introdus o nouă formulă de calcul care leagă direct nivelul sancțiunilor de evoluția salariului minim brut pe economie.

Conform acestei formule, punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut . Cum în 2025 venitul minim a fost majorat la 4.050 de lei , rezultă o valoare actualizată a punctului de amendă de 202,5 lei .

Cu alte cuvinte, fiecare abatere rutieră este sancționată în funcție de această unitate de bază, multiplicată de numărul de puncte stabilit prin lege pentru fapta respectivă.

De exemplu, o contravenție încadrată la 3 puncte de amendă se traduce acum într-o sancțiune de 607,5 lei , iar una de 20 de puncte ajunge la 4.050 de lei . Pentru persoanele juridice, amenzile pot depăși 20.000 de lei, în funcție de gravitatea faptelor.

Cât pot ajunge amenzile și de ce ar putea crește din nou

Guvernul analizează o nouă creștere a salariului minim pentru 2026, în acord cu o directivă europeană care prevede ca acesta să reprezinte cel puțin 50% din salariul mediu brut . Conform datelor Institutului Național de Statistică, venitul mediu brut în România a depășit 9.000 de lei în august 2025, ceea ce ar însemna un salariu minim de aproximativ 4.500 de lei în următorul an.

Dacă această modificare va fi aplicată, punctul de amendă va crește automat cu 11%, ajungând la 225 de lei . În consecință, cea mai mică amendă (clasa I – 2 puncte) va fi de 450 de lei , iar cea mai mare pentru persoane fizice (clasa a IV-a – 20 de puncte) ar putea depăși 4.500 de lei .

Clasele de sancțiuni în 2025 sunt următoarele:

  • Clasa I : 2–3 puncte de amendă = 405–607,5 lei
  • Clasa II : 4–5 puncte de amendă = 810–1.012,5 lei
  • Clasa III : 6–8 puncte de amendă = 1.215–1.620 lei
  • Clasa IV : 9–20 puncte de amendă = 1.822,5–4.050 lei
  • Clasa V (persoane juridice) : 21–100 puncte de amendă = 4.252,5–20.250 lei

Pe lângă sancțiunea financiară, anumite contravenții atrag și măsuri complementare, precum suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de până la 180 de zile sau chiar anularea permisului în cazurile grave (de exemplu, conducerea sub influența alcoolului sau provocarea unui accident cu victime).

De ce legătura dintre salariul minim și punctul de amendă e controversată

Formula actuală, bazată pe salariul minim, este văzută de mulți șoferi ca inechitabilă, întrucât aduce creșteri automate ale amenzilor, fără a ține cont de nivelul real al veniturilor majorității populației. Deși scopul este descurajarea comportamentelor periculoase în trafic, realitatea arată că valoarea ridicată a amenzilor îi afectează în special pe șoferii cu venituri mici, fără a reduce semnificativ numărul accidentelor.

Guvernul justifică însă formula prin necesitatea de a menține un sistem de sancțiuni proporțional și actualizat cu inflația și salariile din economie. Astfel, punctul de amendă devine un indicator care evoluează odată cu piața muncii, nu unul fixat administrativ.

Dacă salariul minim va urca din nou în 2026, România ar putea avea cele mai mari amenzi rutiere din ultimul deceniu – o situație ce va stârni, cu siguranță, noi dezbateri despre echilibrul dintre prevenție, siguranță rutieră și puterea reală de plată a șoferilor.

