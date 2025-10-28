Ultima ora
Val de furtuni puternice. Meteorologii anunţă o lună noiembrie cu vreme severă
28 oct. 2025 | 06:00
de Alexandru Puiu

Legătura din eliminarea pensiilor anticipate, natalitatea în România și numărul persoanelor active în câmpul muncii – explicația oficială

ACTUALITATE
Legătura din eliminarea pensiilor anticipate, natalitatea în România și numărul persoanelor active în câmpul muncii - explicația oficială
Creșterea vârstei de pensionare are legătură cu românii în activitate

Declarațiile recente ale premierului Ilie Bolojan au adus în prim-plan un fir logic simplu: o economie sănătoasă depinde de câți oameni muncesc efectiv, iar România are, la nivel european, una dintre cele mai mici ponderi de populație activă. De aici decurge presiunea pentru limitarea pensionărilor anticipate și prudență la extinderea scutirilor de contribuții. În fundal, rămâne întrebarea care te interesează direct: cum influențează toate acestea natalitatea și dacă există spațiu fiscal pentru politici pronatale mai generoase.

Oficial, argumentul e că nu poți colecta mai mulți bani decât produce populația ocupată. Dacă menții canale largi de ieșire timpurie din activitate, reduci baza de contribuabili exact în zona de vârstă unde experiența e maximă, iar veniturile bugetare scad. În consecință, statul ajunge să aleagă între a finanța pensii timpurii sau a finanța stimulente pentru copii, servicii de îngrijire și deduceri fiscale destinate familiilor.

De ce limitarea pensionărilor anticipate e văzută ca măsură de corecție

Pentru categoria 55–64 de ani, România are o rată a ocupării în jur de „puțin peste jumătate”, ceea ce coboară țara pe penultimul loc în UE, înaintea Italiei, potrivit declarațiilor premierului. Problema, în viziunea executivului, nu este o creștere a vârstei standard de pensionare pentru toți, ci reducerea excepțiilor care permit retragerea timpurie din sisteme publice unde riscurile nu justifică ieșirea la 50–55 de ani. Ținte explicite: zone administrative sau de pază, distincte de structurile operative cu expunere reală.

Vezi și:
Peste 66.000 de euro din bani publici pentru parfumuri ambientale la CNI. Scandal uriaş la Compania Națională de Investiții
Cât ne costă criza demografică din țara noastră. Românii nu mai vor să facă niciun copil, iar natalitatea negativă ne va durea pe toți

Diferența față de media europeană în segmentul 55–64 se vede în date: în 2024, rata de ocupare a „lucrătorilor vârstnici” din România a fost aproximativ 53–54%, în timp ce în zona euro a trecut de 68%. Asta înseamnă că, dincolo de retorica politică, există un decalaj măsurabil care explică urgența. Dacă readuci în activitate chiar și câteva procente din această cohortă, baza de contribuții crește accelerat, pentru că veniturile din această grupă sunt, în general, peste media debutanților pe piața muncii.

Cum se leagă natalitatea de numărul celor care muncesc

În același pachet de idei, premierul a respins extinderea scutirilor de CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere, argumentând lipsa spațiului bugetar, deși recunoaște nevoia de măsuri pronatale. Logica bugetară este directă: dacă populația activă e mică, contribuțiile colectate nu acoperă simultan și pensii timpurii extinse, și stimulente consistente pentru natalitate. Într-o astfel de ecuație, Guvernul prioritizează lărgirea bazei de contributori, nu multiplicarea scutirilor.

Contextul demografic nu ajută. Datele oficiale arată un spor natural negativ persistent și un număr de născuți-vii în scădere față de anul trecut, pe intervalul ianuarie–august 2025. Chiar dacă unele luni au avut reveniri punctuale, tendința generală rămâne fragilă. De aici tensiunea: pentru a finanța creșterea natalității prin alocații, deduceri și servicii de îngrijire, trebuie mai întâi să stabilizezi veniturile recurente ale bugetului.

Datele care explică urgența

În plan comparativ european, România este constant sub media UE la rata de ocupare a populației 15–64 și cu un gol pronunțat la 55–64. Evaluările OCDE atrag atenția că opțiunile de retragere sub vârsta legală sunt frecvente și că reinserția profesională a celor peste 55 de ani este dificilă, aspecte care apasă pe veniturile fiscale și pe dinamica productivității. Pe scurt, dacă nu reduci ieșirile timpurii din muncă, plătești mai mult în pensii și economisești mai puțin pentru servicii care ar susține familiile tinere.

Pe termen scurt, asta explică de ce mesajul oficial combină două direcții: limitarea pensionărilor anticipate și prudență la scutiri generalizate, inclusiv pentru părinți, până când baza de contribuabili crește. Pe termen lung, succesul se va măsura în convergența ratei de ocupare 55–64 spre media UE și în inversarea curbei natalității, ceea ce ține nu doar de bani, ci și de infrastructură socială: creșe, programe after-school și politici de muncă flexibile. Fără o bază solidă de salariați, aceste investiții rămân cronice „subfinanțate”, iar efectele demografice întârzie.

Vremea se schimbă radical. Când se încălzeşte după valul de frig?
Recomandări
Peste 1 milion de oameni discută săptămânal cu ChatGPT despre sinucidere. OpenAI publică cifre îngrijorătoare despre fenomenul care pare să ia amploare
Peste 1 milion de oameni discută săptămânal cu ChatGPT despre sinucidere. OpenAI publică cifre îngrijorătoare despre fenomenul care pare să ia amploare
Cubul Rubik devine un gadget digital: puzzle clasic, gaming modern și widgeturi pe fiecare față Wowcube
Cubul Rubik devine un gadget digital: puzzle clasic, gaming modern și widgeturi pe fiecare față Wowcube
Brașovul renunţă la artificiile de Revelion. Anunţul primăriei, despre evenimentul dintre ani
Brașovul renunţă la artificiile de Revelion. Anunţul primăriei, despre evenimentul dintre ani
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi în iarna 2025. Câte zile libere vor avea de Crăciun și Revelion
Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi în iarna 2025. Câte zile libere vor avea de Crăciun și Revelion
Câte puncte îți trebuie pentru o pensie decentă. Exemplu de calcul pentru 2.500 și 4.000 lei
Câte puncte îți trebuie pentru o pensie decentă. Exemplu de calcul pentru 2.500 și 4.000 lei
Sute de blocuri din Bucureşti rămân fără apă caldă şi căldură. Intervențiile vor afecta mai multe sectoare din Capitală
Sute de blocuri din Bucureşti rămân fără apă caldă şi căldură. Intervențiile vor afecta mai multe sectoare din Capitală
SGR se extinde: borcanele ar putea fi adăugate pe lista produselor returnabile. Proiectul e în Parlament
SGR se extinde: borcanele ar putea fi adăugate pe lista produselor returnabile. Proiectul e în Parlament
Alertă în centrul Capitalei după un apel la 112: o persoană a anunțat un miros puternic de gaz
Alertă în centrul Capitalei după un apel la 112: o persoană a anunțat un miros puternic de gaz
Revista presei
Adevarul
Scandal în gimnastică! Denisa Golgotă acuză hărțuire în sala de antrenament
Playsport.ro
Florin Tănase l-a distrus pe Giovanni Becali. Replică devastatoare după ce a...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop zilnic, 28 octombrie, marți. Zodia care va face pași importanți în carieră și va descoperi noi oportunități
Playtech Știri
Povestea dramatică a unui cunoscut artist: lovitura care i-a oprit cariera 5 ani! Dezvăluiri tulburătoare: „De acolo a început un calvar”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Nepotul lui Nicolae Botgros, confesiune emoționantă după ce și-a revenit din comă: „A fost voia lui Dumnezeu. Medicii nu mi dădeau șanse la viață”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...