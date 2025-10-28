Legătura din eliminarea pensiilor anticipate, natalitatea în România și numărul persoanelor active în câmpul muncii – explicația oficială

Declarațiile recente ale premierului Ilie Bolojan au adus în prim-plan un fir logic simplu: o economie sănătoasă depinde de câți oameni muncesc efectiv, iar România are, la nivel european, una dintre cele mai mici ponderi de populație activă. De aici decurge presiunea pentru limitarea pensionărilor anticipate și prudență la extinderea scutirilor de contribuții. În fundal, rămâne întrebarea care te interesează direct: cum influențează toate acestea natalitatea și dacă există spațiu fiscal pentru politici pronatale mai generoase.

Oficial, argumentul e că nu poți colecta mai mulți bani decât produce populația ocupată. Dacă menții canale largi de ieșire timpurie din activitate, reduci baza de contribuabili exact în zona de vârstă unde experiența e maximă, iar veniturile bugetare scad. În consecință, statul ajunge să aleagă între a finanța pensii timpurii sau a finanța stimulente pentru copii, servicii de îngrijire și deduceri fiscale destinate familiilor.

De ce limitarea pensionărilor anticipate e văzută ca măsură de corecție

Pentru categoria 55–64 de ani, România are o rată a ocupării în jur de „puțin peste jumătate”, ceea ce coboară țara pe penultimul loc în UE, înaintea Italiei, potrivit declarațiilor premierului. Problema, în viziunea executivului, nu este o creștere a vârstei standard de pensionare pentru toți, ci reducerea excepțiilor care permit retragerea timpurie din sisteme publice unde riscurile nu justifică ieșirea la 50–55 de ani. Ținte explicite: zone administrative sau de pază, distincte de structurile operative cu expunere reală.

Diferența față de media europeană în segmentul 55–64 se vede în date: în 2024, rata de ocupare a „lucrătorilor vârstnici” din România a fost aproximativ 53–54%, în timp ce în zona euro a trecut de 68%. Asta înseamnă că, dincolo de retorica politică, există un decalaj măsurabil care explică urgența. Dacă readuci în activitate chiar și câteva procente din această cohortă, baza de contribuții crește accelerat, pentru că veniturile din această grupă sunt, în general, peste media debutanților pe piața muncii.

Cum se leagă natalitatea de numărul celor care muncesc

În același pachet de idei, premierul a respins extinderea scutirilor de CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere, argumentând lipsa spațiului bugetar, deși recunoaște nevoia de măsuri pronatale. Logica bugetară este directă: dacă populația activă e mică, contribuțiile colectate nu acoperă simultan și pensii timpurii extinse, și stimulente consistente pentru natalitate. Într-o astfel de ecuație, Guvernul prioritizează lărgirea bazei de contributori, nu multiplicarea scutirilor.

Contextul demografic nu ajută. Datele oficiale arată un spor natural negativ persistent și un număr de născuți-vii în scădere față de anul trecut, pe intervalul ianuarie–august 2025. Chiar dacă unele luni au avut reveniri punctuale, tendința generală rămâne fragilă. De aici tensiunea: pentru a finanța creșterea natalității prin alocații, deduceri și servicii de îngrijire, trebuie mai întâi să stabilizezi veniturile recurente ale bugetului.

Datele care explică urgența

În plan comparativ european, România este constant sub media UE la rata de ocupare a populației 15–64 și cu un gol pronunțat la 55–64. Evaluările OCDE atrag atenția că opțiunile de retragere sub vârsta legală sunt frecvente și că reinserția profesională a celor peste 55 de ani este dificilă, aspecte care apasă pe veniturile fiscale și pe dinamica productivității. Pe scurt, dacă nu reduci ieșirile timpurii din muncă, plătești mai mult în pensii și economisești mai puțin pentru servicii care ar susține familiile tinere.

Pe termen scurt, asta explică de ce mesajul oficial combină două direcții: limitarea pensionărilor anticipate și prudență la scutiri generalizate, inclusiv pentru părinți, până când baza de contribuabili crește. Pe termen lung, succesul se va măsura în convergența ratei de ocupare 55–64 spre media UE și în inversarea curbei natalității, ceea ce ține nu doar de bani, ci și de infrastructură socială: creșe, programe after-school și politici de muncă flexibile. Fără o bază solidă de salariați, aceste investiții rămân cronice „subfinanțate”, iar efectele demografice întârzie.