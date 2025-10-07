Ultima ora
07 oct. 2025
de Alexandru Puiu

Legătura ciudată dintre mestecatul de gumă și diagnosticarea gripei. Descoperirea oamenilor de știință pentru sănătatea ta
Guma de mestecat, mai utilă decât pare la prima vedere

O idee aparent banală capătă sens când o privești prin lentila științei: dacă ai putea „gusta” momentul în care ai luat gripa, ai reuși să te izolezi mai repede și să reduci transmiterea. O echipă din Germania propune exact asta, printr-un senzor molecular care eliberează pe limbă un gust intens de cimbru atunci când întâlnește virusul gripal. În locul bețișoarelor nazale și al analizelor costisitoare, soluția vizează o gumă de mestecat sau o peliculă subțire comestibilă, ușor de folosit oriunde. 

Dincolo de titlurile spectaculoase, mecanismul este riguros: senzorul „recunoaște” enzima neuraminidază de pe suprafața virusului gripal și, când aceasta taie o legătură chimică din moleculă, se eliberează timolul – componenta aromatică din cimbru – transformând prezența virusului într-o senzație de gust. În testele de laborator pe probe de salivă umană pozitive la gripă, semnalul gustativ a apărut în aproximativ 30 de minute, iar evaluările celulare nu au indicat toxicitate pentru celule umane sau de șoarece. 

Cum funcționează senzorul care îți transformă limba în detector

La bază, ai un „substrat” inteligent care imită ținta naturală a neuraminidazei. Cât timp nu există virusul, senzorul rămâne „mut” din punct de vedere gustativ. Când virusul este prezent, enzima își face treaba, secționează molecula-senzor și eliberează timolul, ușor de recunoscut de orice limbă, indiferent dacă ești familiarizat sau nu cu aroma de cimbru. Avantajul acestei abordări este că „instrumentul de măsură” îl porți mereu cu tine: percepția gustului. 

În viitor, aceeași chimie poate fi ambalată în gumă, pastile tip „thin film”, dropsuri sau acadele de diagnostic, pentru a facilita o triere rapidă în comunitate. Cercetătorii și-au propus inclusiv un flux digital: o aplicație în care să notezi gustul perceput și momentul apariției lui, pentru a alimenta un algoritm care estimează în timp real răspândirea gripei. Asta ar crea un sistem de avertizare timpurie complementar testelor clasice, fără aparatură și fără consumabile scumpe. 

Ce ar putea însemna pentru sănătatea publică și pentru tine

Dacă un astfel de test ajunge pe piață și își confirmă acuratețea în studii clinice, ți-ar permite să iei decizii rapide: amâni o întâlnire, îți anunți colegii, te testezi ulterior prin metode standard sau discuți cu medicul de familie. Chiar și un semnal preliminar, ușor de accesat, poate reduce numărul de contacte potențial infecțioase în primele ore, când de obicei nu ai simptome sau le pui pe seama oboselii. În plus, accesibilitatea unei gume este net superioară testelor care presupun recoltare și logistica transportului la laborator. 

E important însă să știi că, deocamdată, vorbim despre rezultate din laborator. Autorii lucrează la producția în medii certificate și la studii pe oameni pentru a calibra sensibilitatea și specificitatea, inclusiv în stadii presimptomatice. Unele comunicate menționează planuri de transfer tehnologic printr-un start-up universitar și un orizont estimativ de câțiva ani până la disponibilitate, dacă totul decurge conform așteptărilor. Până atunci, vaccinarea antigripală rămâne măsura de bază, iar testele clasice își păstrează rolul în diagnostic și conduită medicală. 

Ce rezerve există și ce urmează

Orice test nou ridică întrebări legitime: cât de des semnalul de gust apare la alte viroze, cât de bine distinge între tulpini gripale diferite, câte rezultate fals pozitive sau negative produce în viața reală. De aceea, validarea clinică pe grupuri diverse de utilizatori este esențială, inclusiv pentru a înțelege dacă diferențele individuale de percepție gustativă influențează interpretarea. Dezvoltatorii spun că designul țintește specific neuraminidaza virală, tocmai pentru a limita reacțiile nedorite cu alte enzime. 

În paralel, componenta de raportare prin aplicație ridică teme de confidențialitate și calitate a datelor. Dacă alegi să participi, ar conta anonimizarea, consimțământul informat și transparența privind modul în care datele agregate alimentează prognozele epidemiologice. Chiar și așa, ideea de a-ți transforma limba în senzor ar putea redefini screeningul la scară largă, mai ales în vârf de sezon, când capacitatea de testare clasică se aglomerează, conform ACS.

