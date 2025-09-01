Ultima ora
Legătura ascunsă dintre stomac și creier care ar putea influența sănătatea mintală. Cum au ajuns oamenii de știință la această concluzie
Ce au descoperit oamenii de știință despre sănătatea mintală / Foto: Bio-K+

Un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea Aarhus din Danemarca și Institutul German de Nutriție Umană arată că stomacul, o zonă mai puțin explorată în raport cu sănătatea mintală, ar putea juca un rol important în modul în care ne simțim emoțional.

Rezultatele sugerează că ritmurile electrice ale stomacului și ale creierului, atunci când sunt prea sincronizate, se asociază cu un risc mai mare de tulburări psihologice precum anxietatea, depresia sau stresul, se arată într-un studiu publicat în Nature Mental Health.

Cum comunică stomacul cu creierul

Atât creierul, cât și stomacul emit unde electrice de joasă intensitate, care pulsează constant. Echipa de cercetare a descoperit că atunci când aceste unde sunt prea „aliniate”, oamenii tind să raporteze un nivel mai ridicat de suferință psihologică.

„Intuitiv, credem că o comunicare mai puternică între corp și creier este benefică. Însă aici observăm contrariul, un cuplaj prea strâns între stomac și creier pare să fie asociat cu o povară psihologică mai mare, poate un semn că sistemul este suprasolicitat”, explică Micah Allen, neurocercetător la Universitatea Aarhus.

Cercetarea a implicat 199 de participanți, pentru care s-au colectat date complete despre activitatea cerebrală (209 regiuni ale creierului), activitatea stomacului și chestionare privind sănătatea mintală.

Analiza statistică a arătat că un cuplaj mai slab între ritmurile stomac-creier era legat de o stare psihică mai bună, în timp ce o sincronizare mai puternică era asociată cu tulburări emoționale.

Ce implicații există pentru diagnostic și tratament

Deși studiul nu poate confirma o relație de cauzalitate, adică nu știm dacă stomacul influențează direct sănătatea mintală sau invers , descoperirea adaugă o nouă piesă în puzzle-ul complex al axei intestin-creier.

Până acum, majoritatea cercetărilor s-au concentrat pe microbiomul intestinal și pe intestinul gros, dar stomacul a fost adesea neglijat.

„Rezultatele noastre sugerează că și ritmurile gastrice joacă un rol important în bunăstarea emoțională”, afirmă Leah Banellis, coautoare a studiului.

O astfel de descoperire ar putea ajuta la diagnostice mai precise pentru tulburările psihice, unde simptomele se suprapun și pacienții întâmpină dificultăți în a descrie ce simt.

Pe termen lung, oamenii de știință iau în calcul chiar posibilitatea de a modula ritmurile gastrice pentru a reduce simptomele unor afecțiuni precum depresia sau anxietatea.

Cercetătorii atrag însă atenția că este nevoie de studii pe grupuri mai mari și mai diverse pentru a confirma aceste rezultate.

Totuși, faptul că alimentele, medicamentele sau chiar stilul de viață pot influența ritmurile stomacului deschide perspective interesante pentru viitoare terapii personalizate.

„În viitor, am putea adapta tratamente nu doar pe baza simptomelor raportate de pacienți, ci și în funcție de modul în care corpul și creierul lor comunică”, concluzionează Allen.

