La fel ca Prima Casă, dar pentru panouri fotovoltaice. Cum funcționează cea mai nouă inițiativă pentru facturi mai mici la energie ale românilor

Programul Casa Verde Fotovoltaice, prin care statul subvenționa instalarea panourilor solare, nu a primit finanțare în 2025, deși era unul dintre cele mai accesate de către români. În lipsa acestui sprijin, apar soluții alternative, menite să ajute populația să-și reducă facturile la energie. Una dintre cele mai interesante propuneri vine de la fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, care sugerează introducerea unui program similar cu „Prima Casă”, dar pentru panouri fotovoltaice.

Ideea ar fi ca Guvernul să garanteze creditele pentru cei care vor să devină prosumatori. În acest fel, băncile ar putea oferi împrumuturi cu dobânzi mai mici, iar românii ar avea șansa să-și instaleze sisteme de producere a energiei fără a depinde de subvențiile statului.

Cum ar funcționa noul mecanism de sprijin

Vlad Gheorghe explică faptul că nu ar fi nevoie de bani direcți de la buget, ci doar de garanții guvernamentale. În practică, acest lucru ar reduce riscul pentru bănci și ar duce la scăderea costurilor de finanțare pentru populație. „Dacă oamenii își pun sistemul pe banii lor, chiar și în rate, atunci pot deveni mici producători și discuția se mută de la subvenții la microinvestiții”, subliniază acesta.

Astfel, un astfel de program ar putea impulsiona nu doar gospodăriile să investească în energie regenerabilă, ci și firmele care furnizează servicii și soluții fotovoltaice. În plus, dacă panourile sunt combinate cu baterii de stocare, gospodăriile ar putea deveni aproape independente energetic, reducând semnificativ facturile lunare.

De ce spun specialiștii că românii trebuie să-și producă singuri energia

Dan Pîrșan, reprezentant al Asociației Prosumatorilor, susține ideea și atrage atenția că facturile la energie nu vor scădea niciodată. Singura soluție realistă pentru populație este să devină producător de energie la scară mică. „Noi, prosumatorii, suntem singura categorie socială care ne-am redus facturile la energie. Românii trebuie să aibă posibilitatea să-și producă măcar energia de zi, chiar și fără baterii”, spune acesta.

Mai mult, propunerea ar putea include și locuitorii de la bloc, prin instalarea de sisteme pe balcoane, terase sau în varianta de prosumator de condominiu. În acest fel, și mediul urban ar beneficia de un acces mai echitabil la energia regenerabilă.

Expertul Dan Tudose completează că avantajul nu se oprește doar la electricitate. Panourile pot contribui indirect și la reducerea cheltuielilor cu gazele sau carburanții, atunci când energia produsă este folosită pentru încălzire sau încărcarea mașinilor electrice.

De la subvenții la credite garantate

România are întârzieri mari în atingerea obiectivelor de tranziție energetică. În lipsa unor programe eficiente și constante, oamenii sunt puși să găsească soluții individuale. Programul propus ar fi o alternativă realistă, mai ales pentru că ar permite investiții mai mari și sustenabile, nu doar sisteme minime finanțate prin subvenții.

Un astfel de mecanism ar putea schimba fundamental modul în care gospodăriile se raportează la consumul de energie: din simpli consumatori, românii ar deveni investitori și producători.