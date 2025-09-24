Ultima ora
Ce spun oamenii de știință despre legătura dintre autism și paracetamol la gravide, anunțată de Donald Trump fără argumente
24 sept. 2025 | 09:00
de Alexandru Puiu

La fel ca Prima Casă, dar pentru panouri fotovoltaice. Cum funcționează cea mai nouă inițiativă pentru facturi mai mici la energie ale românilor

ACTUALITATE
La fel ca Prima Casă, dar pentru panouri fotovoltaice. Cum funcționează cea mai nouă inițiativă pentru facturi mai mici la energie ale românilor
Facturi mai mici la energie pentru românii cu fotovoltaice

Programul Casa Verde Fotovoltaice, prin care statul subvenționa instalarea panourilor solare, nu a primit finanțare în 2025, deși era unul dintre cele mai accesate de către români. În lipsa acestui sprijin, apar soluții alternative, menite să ajute populația să-și reducă facturile la energie. Una dintre cele mai interesante propuneri vine de la fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, care sugerează introducerea unui program similar cu „Prima Casă”, dar pentru panouri fotovoltaice.

Ideea ar fi ca Guvernul să garanteze creditele pentru cei care vor să devină prosumatori. În acest fel, băncile ar putea oferi împrumuturi cu dobânzi mai mici, iar românii ar avea șansa să-și instaleze sisteme de producere a energiei fără a depinde de subvențiile statului.

Cum ar funcționa noul mecanism de sprijin

Vlad Gheorghe explică faptul că nu ar fi nevoie de bani direcți de la buget, ci doar de garanții guvernamentale. În practică, acest lucru ar reduce riscul pentru bănci și ar duce la scăderea costurilor de finanțare pentru populație. „Dacă oamenii își pun sistemul pe banii lor, chiar și în rate, atunci pot deveni mici producători și discuția se mută de la subvenții la microinvestiții”, subliniază acesta.

Vezi și:
Alternative care reduc costurile la căldură considerabil. Românii le cumpără în număr mare, vor să scadă facturile
Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete

Astfel, un astfel de program ar putea impulsiona nu doar gospodăriile să investească în energie regenerabilă, ci și firmele care furnizează servicii și soluții fotovoltaice. În plus, dacă panourile sunt combinate cu baterii de stocare, gospodăriile ar putea deveni aproape independente energetic, reducând semnificativ facturile lunare.

De ce spun specialiștii că românii trebuie să-și producă singuri energia

Dan Pîrșan, reprezentant al Asociației Prosumatorilor, susține ideea și atrage atenția că facturile la energie nu vor scădea niciodată. Singura soluție realistă pentru populație este să devină producător de energie la scară mică. „Noi, prosumatorii, suntem singura categorie socială care ne-am redus facturile la energie. Românii trebuie să aibă posibilitatea să-și producă măcar energia de zi, chiar și fără baterii”, spune acesta.

Mai mult, propunerea ar putea include și locuitorii de la bloc, prin instalarea de sisteme pe balcoane, terase sau în varianta de prosumator de condominiu. În acest fel, și mediul urban ar beneficia de un acces mai echitabil la energia regenerabilă.

Expertul Dan Tudose completează că avantajul nu se oprește doar la electricitate. Panourile pot contribui indirect și la reducerea cheltuielilor cu gazele sau carburanții, atunci când energia produsă este folosită pentru încălzire sau încărcarea mașinilor electrice.

De la subvenții la credite garantate

România are întârzieri mari în atingerea obiectivelor de tranziție energetică. În lipsa unor programe eficiente și constante, oamenii sunt puși să găsească soluții individuale. Programul propus ar fi o alternativă realistă, mai ales pentru că ar permite investiții mai mari și sustenabile, nu doar sisteme minime finanțate prin subvenții.

Un astfel de mecanism ar putea schimba fundamental modul în care gospodăriile se raportează la consumul de energie: din simpli consumatori, românii ar deveni investitori și producători.

Trump la ONU numește schimbările climatice „o păcăleală colosală”. Predicțiile „au fost făcute de oameni proști”
Recomandări
Cea mai nouă speranță că dispar pensiile speciale, crește vârsta de pensionare a magistraților. ”Sună a amenințare!”
Cea mai nouă speranță că dispar pensiile speciale, crește vârsta de pensionare a magistraților. ”Sună a amenințare!”
„Pregătiți-vă psihic pentru ce urmează” — un nou email de amenințare a ajuns la sute de școli și spitale
„Pregătiți-vă psihic pentru ce urmează” — un nou email de amenințare a ajuns la sute de școli și spitale
Fraude online în vizorul UE: Facebook, Instagram WhatsApp, Apple, Microsoft și Booking trebuie să arate cum își apără utilizatorii
Fraude online în vizorul UE: Facebook, Instagram WhatsApp, Apple, Microsoft și Booking trebuie să arate cum își apără utilizatorii
Ce cred cu adevărat oamenii de știință de la NASA despre extratereștri și OZN-uri
Ce cred cu adevărat oamenii de știință de la NASA despre extratereștri și OZN-uri
Incendiul din Sectorul 2 continuă: pompierii intervin de peste 12 ore, 7.000 mp distruși. Bucureștiul sufocat de fum, nivelul poluării de șapte ori peste limită
Incendiul din Sectorul 2 continuă: pompierii intervin de peste 12 ore, 7.000 mp distruși. Bucureștiul sufocat de fum, nivelul poluării de șapte ori peste limită
Lista de cumpărături a românilor, din ce în ce mai scurtă. La ce au renunțat amatorii de shopping online în primul rând în România
Lista de cumpărături a românilor, din ce în ce mai scurtă. La ce au renunțat amatorii de shopping online în primul rând în România
Iluzia care îţi dă mari bătăi de cap. Găseşte numărul diferit de 8 în mai puţin de 7 secunde
Iluzia care îţi dă mari bătăi de cap. Găseşte numărul diferit de 8 în mai puţin de 7 secunde
Sylvester Stallone nu va fi întinerit cu inteligența artificială în noul film Rambo, așa cum își dorește. Cine s-a opus AI-ului și, mai ales, de ce?
Sylvester Stallone nu va fi întinerit cu inteligența artificială în noul film Rambo, așa cum își dorește. Cine s-a opus AI-ului și, mai ales, de ce?
Revista presei
Adevarul
Pastila revoluționară care ar putea înlocui Ozempic și Mounjaro: slăbești până la 20 kg în câteva luni fără injecții
Playsport.ro
Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cu ce se ocupă Mayra, sora mai mică a lui Toto Dumitrescu? Singura fiică a fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, o tânără superbă
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 24 septembrie. Zodiile care au parte de belşug, stau extraordinar cu banii
Playtech Știri
În urmă cu 12 ani, Ghiţă Ciobanul devenea celebru datorită unei reclame la telefonie mobilă. Cum arată acum cel mai cunoscut oier din România?
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...