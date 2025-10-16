La ce vârstă se poate ieși la pensie militară anticipată: condiții, vârstă minimă și exemplu de calcul

Pentru cadrele militare, polițiști și funcționarii publici cu statut special, regulile de pensionare sunt stabilite prin Legea nr. 223/2015. Există trei căi principale de retragere din activitate: pensia de serviciu (limită de vârstă), pensia de serviciu anticipată (cu reducerea vârstei) și pensia anticipată parțială — fiecare având condiții clare de vechime și vârstă.

Ce vârstă trebuie să ai pentru pensia anticipată

Vârsta „standard” de pensionare în sistemul militar este stabilită în lege (linie de bază 65 de ani, cu esalonări prevăzute în anexe). Pentru a obține pensia de serviciu anticipată trebuie să îndeplinești cumulativ condițiile de vechime şi să fi împlinit vârsta standard diminuată cu 5 ani — adică, în principiu, cu 5 ani mai devreme decât limita normală aplicabilă categorie tale. Reducerea aceasta nu se cumulează cu alte reduceri prevăzute de lege.

Pensie pentru limită de vârstă: minimum 25 de ani vechime, din care cel puțin 15 ani în serviciu.

Pensie de serviciu anticipată (cu reducerea de 5 ani): se aplică celor care îndeplinesc condițiile de vechime prevăzute de lege și se află în situațiile regulate (de ex. trecerea în rezervă ca urmare a reorganizării sau clasării ca inapt).

Pensie anticipată parțială: se acordă celor cu minimum 20 de ani vechime, dintre care cel puțin 10 ani efectiv în serviciu; cuantumul se calculează pentru perioada realizată efectiv.

Cum se calculează pensia militară

Baza de calcul pentru pensie este media soldei / salariului brut realizat la funcţia de bază în 6 luni consecutive, alese din ultimii 5 ani de activitate, actualizată cu indicele prețurilor de consum la data deschiderii drepturilor. La această bază se aplică un procent de pornire (65% pentru cei cu 25 de ani vechime), la care se adaugă 1% pentru fiecare an suplimentar de vechime.

Există și sporuri pentru contribuţii la fondul de pensie suplimentară sau pentru semne onorifice, ceea ce poate urca procentul final — în practică, cuantumul maxim permis se situează în jurul unor plafoane prevăzute de lege. Alegerea perioadei de 6 luni se poate face o singură dată.

Simulare de calcul

Ofițer cu 25 de ani vechime – bază de calcul: 12.000 lei brut (media a 6 luni). Aplicăm 65%: pensie brută = 0,65 × 12.000 = 7.800 lei. După rețineri (CASS de 10% pentru partea ce depășește 3.000 lei, impozit pe venit etc.), suma netă scade; reținerea exactă depinde de legislația fiscală în vigoare la momentul plății.

Ofițer cu 30 de ani vechime – același salariu brut mediu 12.000 lei. Procentul = 65% + 5% (5 ani în plus) = 70%; pensie brută = 8.400 lei. Din nou, calculul net implică deduceri fiscale și CASS aplicabile.

Dreptul la pensie anticipată în sistemul militar există, dar e condiționat strict: vechime, motivele trecerii în rezervă și respectarea limitelor de vârstă. Pentru o estimare exactă a cuantumului — ținând cont de particularităţile soldei, sporuri şi deduceri fiscale — recomandarea este să solicitaţi o simulare la Casa de Pensii Sectorială.