La ce temperatură se spală hainele din poliester pentru a nu se deforma sau micșora

Poliesterul este unul dintre cele mai utilizate materiale sintetice din industria textilă, apreciat pentru rezistența sa la uzură, elasticitate și ușurința în întreținere. Totuși, pentru a-i păstra aspectul și forma, este esențial să respecți câteva reguli simple atunci când speli hainele confecționate din acest material. O spălare incorectă poate duce la deformare, micșorare sau deteriorarea fibrelor.

Temperatura corectă pentru spălarea poliesterului

Hainele din poliester nu trebuie spălate la temperaturi ridicate. Recomandarea generală este să fie spălate la 30–40°C. La această temperatură, fibrele își păstrează structura și elasticitatea, iar culorile rămân intense. Spălarea la temperaturi mai mari (peste 60°C) poate provoca deformarea sau micșorarea materialului, precum și apariția unor cute greu de îndepărtat. În plus, căldura excesivă poate reduce durata de viață a hainelor sintetice.

De asemenea, este important să verifici eticheta de îngrijire a fiecărui articol vestimentar, deoarece producătorii pot recomanda temperaturi specifice în funcție de amestecurile de fibre (poliester combinat cu bumbac, elastan sau nailon).

Cum se spală corect hainele din poliester

Folosește un ciclu pentru haine delicate sau sintetice la mașina de spălat.

Întoarce hainele pe dos pentru a evita apariția scamelor și pentru a proteja imprimeurile.

Nu folosi înălbitori pe bază de clor, care pot ataca fibrele sintetice.

Detergenții lichizi sunt de preferat, deoarece se dizolvă mai bine și nu lasă reziduuri pe material.

Pentru uscarea hainelor, este indicată uscarea naturală pe umeraș. Dacă folosești uscătorul automat, alege o temperatură scăzută pentru a preveni deteriorarea.

Trucuri utile pentru spălarea corectă a hainelor

Temperatura ideală pentru alte materiale:

Bumbacul se spală în general la 40–60°C, dar rufele albe din bumbac rezistă chiar și la 90°C.

Lâna și mătasea necesită temperaturi reduse, de maximum 30°C, folosind programe delicate.

Amestecurile sintetice se spală, de regulă, la 30–40°C, exact ca poliesterul.

Soluții naturale pentru îndepărtarea petelor:

Oțetul alb poate fi folosit pentru petele de transpirație și pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.

Bicarbonatul de sodiu este ideal pentru petele de grăsime: se aplică pudră direct pe pată, se lasă câteva ore, apoi haina se spală normal.

Zeama de lămâie are efect de albire ușoară și este eficientă împotriva petelor de fructe.

Sarea grunjoasă ajută la fixarea culorilor și previne decolorarea, mai ales la primele spălări ale hainelor noi.

Alte recomandări practice: