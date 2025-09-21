Ultima ora
SONDAJ Avangarde. AUR, cotat aproape cât PSD, PNL și USR la un loc. Două partide nu ar mai intra în Parlament
21 sept. 2025 | 10:03
de Daoud Andra

La ce temperatură se spală hainele din poliester pentru a nu se deforma sau micșora

UTILE
La ce temperatură se spală hainele din poliester pentru a nu se deforma sau micșora
FOTO: Arhivă

Poliesterul este unul dintre cele mai utilizate materiale sintetice din industria textilă, apreciat pentru rezistența sa la uzură, elasticitate și ușurința în întreținere. Totuși, pentru a-i păstra aspectul și forma, este esențial să respecți câteva reguli simple atunci când speli hainele confecționate din acest material. O spălare incorectă poate duce la deformare, micșorare sau deteriorarea fibrelor.

Temperatura corectă pentru spălarea poliesterului

Hainele din poliester nu trebuie spălate la temperaturi ridicate. Recomandarea generală este să fie spălate la 30–40°C. La această temperatură, fibrele își păstrează structura și elasticitatea, iar culorile rămân intense. Spălarea la temperaturi mai mari (peste 60°C) poate provoca deformarea sau micșorarea materialului, precum și apariția unor cute greu de îndepărtat. În plus, căldura excesivă poate reduce durata de viață a hainelor sintetice.

De asemenea, este important să verifici eticheta de îngrijire a fiecărui articol vestimentar, deoarece producătorii pot recomanda temperaturi specifice în funcție de amestecurile de fibre (poliester combinat cu bumbac, elastan sau nailon).

Vezi și:
Mașina de spălat rufe care curăță în același timp haine albe, negre și colorate. Cum reușește Candy Multi Wash acest lucru, de fapt
Trucul care te ajută să readuci la forma iniţială hainele intrate la apă. Aşa poţi salva îmbrăcămintea preferată

Cum se spală corect hainele din poliester

  • Folosește un ciclu pentru haine delicate sau sintetice la mașina de spălat.
  • Întoarce hainele pe dos pentru a evita apariția scamelor și pentru a proteja imprimeurile.
  • Nu folosi înălbitori pe bază de clor, care pot ataca fibrele sintetice.
  • Detergenții lichizi sunt de preferat, deoarece se dizolvă mai bine și nu lasă reziduuri pe material.
  • Pentru uscarea hainelor, este indicată uscarea naturală pe umeraș. Dacă folosești uscătorul automat, alege o temperatură scăzută pentru a preveni deteriorarea.

Trucuri utile pentru spălarea corectă a hainelor

Temperatura ideală pentru alte materiale:

  • Bumbacul se spală în general la 40–60°C, dar rufele albe din bumbac rezistă chiar și la 90°C.
  • Lâna și mătasea necesită temperaturi reduse, de maximum 30°C, folosind programe delicate.
  • Amestecurile sintetice se spală, de regulă, la 30–40°C, exact ca poliesterul.

Soluții naturale pentru îndepărtarea petelor:

  • Oțetul alb poate fi folosit pentru petele de transpirație și pentru eliminarea mirosurilor neplăcute.
  • Bicarbonatul de sodiu este ideal pentru petele de grăsime: se aplică pudră direct pe pată, se lasă câteva ore, apoi haina se spală normal.
  • Zeama de lămâie are efect de albire ușoară și este eficientă împotriva petelor de fructe.
  • Sarea grunjoasă ajută la fixarea culorilor și previne decolorarea, mai ales la primele spălări ale hainelor noi.

Alte recomandări practice:

  • Separă hainele pe culori (albe, colorate, închise) pentru a evita accidentele de spălare.
  • Nu supraîncărca mașina de spălat, deoarece hainele nu se vor curăța eficient și se pot șifona excesiv.
  • Folosirea pungilor speciale pentru rufe delicate protejează articolele sensibile, inclusiv poliesterul subțire sau combinațiile cu dantelă.
Efortul de a limita încălzirea globală la 1,5°C față de era preindustrială este în pericol, avertizează ONU
Recomandări
Ghidul Rabla 2025 – condițiile pentru românii care vor să cumpere o mașină nouă cu subvenții de la stat
Ghidul Rabla 2025 – condițiile pentru românii care vor să cumpere o mașină nouă cu subvenții de la stat
The Contractor, un thriller de acțiune care te ține cu sufletul la gură pe Netflix. Povestea unui soldat obligat să riște totul
The Contractor, un thriller de acțiune care te ține cu sufletul la gură pe Netflix. Povestea unui soldat obligat să riște totul
Accident grav în Bacău: patru adulți și un copil, răniți după impactul cu un autocar
Accident grav în Bacău: patru adulți și un copil, răniți după impactul cu un autocar
Ford recheamă aproape 102.000 de mașini din cauza riscului de desprindere a unor elemente de pe uși, în SUA
Ford recheamă aproape 102.000 de mașini din cauza riscului de desprindere a unor elemente de pe uși, în SUA
Gardul dintre vecini: ce se întâmplă dacă este ridicat fără acord. Ai dreptul să ceri demolarea?
Gardul dintre vecini: ce se întâmplă dacă este ridicat fără acord. Ai dreptul să ceri demolarea?
Metode eficiente pentru a reorganiza datele în Microsoft Excel în 2025. Trucuri pentru o viață mai ușoară în cel mai „antipatic” program
Metode eficiente pentru a reorganiza datele în Microsoft Excel în 2025. Trucuri pentru o viață mai ușoară în cel mai „antipatic” program
Situațiile din trafic în care pierzi permisul de conducere. Depășirea vitezei legale este doar începutul ”distracției”
Situațiile din trafic în care pierzi permisul de conducere. Depășirea vitezei legale este doar începutul ”distracției”
Problemele cu care se confruntă românii care și-au făcut buletine electronice. Unde apar cele mai frecvente erori
Problemele cu care se confruntă românii care și-au făcut buletine electronice. Unde apar cele mai frecvente erori
Revista presei
Adevarul
Locul din România unde localnicii consumă apă pe banii Primăriei. Cum s-a ajuns la situația aberantă care îngroapă bugetele locale
Playsport.ro
Chivu le răspunde criticilor! Ferm pe poziții: „Nu mă simt mai puțin antrenor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile favorizate de eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025. Schimbări neașteptate în viața lor
Playtech Știri
Anca Țurcașiu și iubitul, romantici pe bani puțini! Cât au plătit pentru un sejur în Grecia
Playtech Știri
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Cora este o prezență discretă și are o meserie neobișnuită
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...