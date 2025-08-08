La ce să fii atent când angajezi un avocat. Sfaturi de la un antreprenor de succes: ”Eu n-am știut și m-a costat”

Alegerea unui avocat nu ar trebui făcută la întâmplare sau doar pe bază de recomandări vagi. Antreprenorul Andrei Stoican a povestit în podcastul ”Banul”, realizat de Sorin Manea, cum lipsa de atenție la detalii l-a costat pierderea unui proces important. El atrage atenția asupra unor greșeli frecvente pe care mulți români le fac atunci când caută un reprezentant legal.

Greșeli de evitat când angajezi un avocat

Andrei Stoican susține că una dintre cele mai frecvente greșeli este să alegi un avocat doar pe baza unei recomandări din cercul de cunoscuți. Experiența lui personală a fost una costisitoare.

”Atunci când îți iei un avocat, de obicei ți-l iei prin recomandare. Întrebi pe unul și pe altul: ”Dă-mi și mie un avocat”. Cercul tău de prieteni poate că n-a folosit niciodată avocatul ăla. Îl cunoaște că a băut un șpriț cu el și i se pare că e haios – cum am pățit eu și m-a costat”, povestește antreprenorul.

Această abordare superficială poate duce la probleme serioase, mai ales când miza procesului este una mare. Lipsa de profesionalism sau implicare a avocatului poate însemna pierderea unui dosar care, în alte condiții, ar fi fost câștigat.

Atenție la modul de lucru al avocatului

O altă problemă pe care Andrei Stoican o evidențiază este lipsa de transparență în relația avocat-client și implicarea superficială a unor profesioniști.

”Pe mine mă irită când îmi cer bani înainte, mă irită chestia asta. Nu înțeleg de ce îmi cer banii înainte, când n-ai livrat nimic. Mă irită când îmi ceri bani să-mi studiezi dosarul, după care îmi dau seama că nici măcar n-ai citit tu dosarul, ci că l-ai dat la un stagiar. Și soluția pe care eu aș fi vrut să o văd din partea ta, de fapt, era pe cu totul altceva și mi-am pierdut dosarul”, a explicat el.

Cine răspunde pentru pierderile clientului?

Andrei Stoican ridică o întrebare importantă: ce responsabilitate are avocatul în cazul în care pierderea procesului se datorează erorilor lui?

”Nu înțeleg de ce, atunci când îmi pierzi dosarul – în comercial, de exemplu – nu-mi dai daune. De ce eu, ca parte într-un proces, dacă câștig, e fericit avocatul? Bine, el e fericit oricum. În general, avocații tergiversează un proces ca să câștige mai mulți bani, că vor de deplasare, că vor nu știu ce… Dar eu, când pierd dosarul din cauza ta ca avocat, pe mine cine mă despăgubește? Nimeni!”, a spus omul de afaceri.

Concluzia sa este clară: românii ar trebui să trateze angajarea unui avocat cu la fel de multă seriozitate ca orice altă decizie de afaceri. Verificarea experienței, implicării și responsabilității avocatului poate face diferența dintre un proces câștigat și o pierdere greu de suportat.

