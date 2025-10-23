La ce oră se va putea intra în altarul Catedralei Mântuirii Neamului la slujba de sfințire. Câte zile va rămâne deschis lăcașul de cult

Se lucrează intens la pregătirile pentru ceremonia de sfințire a Catedralei Naționale, la care vor participa, între alții, președintele României și Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol.

Când se va putea intra în altarul Catedralei Mântuirii Neamului la slujba de sfințire

Dacă în 2018 s-a sfințit „inima” Catedralei, duminică va fi sfințit „trupul” lăcașului, adică cei peste 25.000 de metri pătrați de pereți acoperiți cu peste 350 de milioane de piese de mozaic în stil bizantin. La eveniment sunt așteptați cei mai importanți ierarhi ortodocși, inclusiv delegații din Grecia și Turcia, conduse de Bartolomeu I, Patriarhul Constantinopolului, capul spiritual al peste 300 de milioane de credincioși ortodocși din întreaga lume.

Pregătirile la Catedrală includ retușuri și detalii finale. Luni a fost finalizată icoana de pe fațadă, reprezentând pe Dreptul Judecător, Iisus Hristos, cu dimensiuni de patru metri lungime și doi metri înălțime.

Programul de duminică începe cu accesul credincioșilor începând cu ora 7:00, iar Sfânta Liturghie va fi oficiată de 67 de preoți și trei ierarhi începând cu ora 7:30. La ora 10:15 vor sosi Bartolomeu I și Patriarhul Daniel pentru slujba propriu-zisă a sfințirii, un moment unic în viața unui lăcaș de cult, când pereții sunt unși și se citește actul oficial de sfințire.

În interiorul Catedralei vor avea acces doar invitații – aproximativ 2.500 de persoane. Ceilalți credincioși vor putea urmări ceremonia din afara gardurilor, urmând ca accesul în Sfântul Altar să fie permis tuturor începând cu ora 20:00. Lăcașul va rămâne deschis pentru închinare până pe 31 octombrie, atât pentru bărbați, cât și pentru femei.