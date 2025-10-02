Ultima ora
02 oct. 2025 | 15:46
de Ioana Bucur

La ce foloseşte vârful umbrelei? Are un rol esenţial, spun experţii
Imagine arhivă. foto: Profimedia

De fiecare dată când folosim o umbrelă, ne concentrăm pe partea care ne protejează de ploaie: pânza rezistentă, mecanismul de deschidere sau mânerul comod. Însă un detaliu aparent banal, vârful umbrelei, cunoscut în termeni tehnici drept „conteră”, are un rol esenţial în funcţionarea şi durabilitatea acestui obiect.

Vârful umbrelei – mai mult decât un simplu ornament

Specialiştii explică faptul că vârful umbrelei nu are doar un rol estetic, ci şi unul structural. El menţine stabilitatea scheletului metalic, fixează vargile şi ajută la distribuirea uniformă a tensiunii din material. Astfel, umbrela rezistă mai bine la vânt şi la deschiderile repetate.

Un alt avantaj, adesea trecut cu vederea, este funcţia practică a vârfului ca punct de sprijin. Datorită formei sale, umbrela poate fi aşezată vertical pe sol sau sprijinită uşor de o suprafaţă, ceea ce o face mai comodă în utilizare.

Vârfurile de umbrelă pot fi confecţionate din metal, alamă sau materiale plastice rezistente. Experţii recomandă verificarea periodică a acestui element, pentru a observa eventuale fisuri sau semne de uzură. În cazul variantelor metalice, o protecţie anticorozivă prelungeşte semnificativ durata de viaţă a umbrelei.

Deşi pare un amănunt neînsemnat, vârful umbrelei contribuie la rezistenţa şi stabilitatea întregului obiect. Data viitoare când îţi alegi o umbrelă, merită să acorzi atenţie şi calităţii acestui element discret, dar indispensabil.

