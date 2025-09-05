Ce au găsit doi turişti români scris pe marginea drumului, în Slovenia? Situaţia nu ne face cinste: ”În română, fiţi atenţi”

Un cuplu de turiști români aflat în vacanță în Slovenia a avut parte de o surpriză mai puțin plăcută. În timp ce călătoreau cu mașina printr-o zonă tranzitată, cei doi au observat un semn neobișnuit, instalat chiar pe marginea drumului. Curioși, s-au oprit pentru a-l filma și au publicat înregistrarea pe Facebook, stârnind imediat discuții aprinse printre internauți.

Mesaj în limba română, pe o șosea din Slovenia

Pe panoul respectiv era scris un mesaj clar, în limba română: „Această zonă nu este toaletă publică”. „În română, fiți atenți”, au ținut să remarce cei care au surprins semnul. Textul, simplu și direct, nu a lăsat loc de interpretări. Mulți dintre cei care au văzut imaginile au tras concluzia că mesajul a fost gândit special pentru a atrage atenția turiștilor români care, atunci când nu găsesc o toaletă amenajată, aleg uneori să apeleze la natură.

Reacțiile au fost împărțite. Unii români s-au simțit jenați și au recunoscut că astfel de situații, chiar dacă nu sunt generalizate, pot contribui la formarea unei imagini negative despre turiștii din România. Alții au comentat că autoritățile slovene au exagerat, instalând un semn în limba română într-o zonă unde probabil au existat incidente repetate. Cert este că gestul nu a rămas fără ecou și a scos în evidență o problemă de civilizație și respect pentru spațiile publice.

În multe țări europene există amenzi consistente pentru comportamente considerate indecente în spațiul public. Folosirea zonelor verzi, a parcărilor sau a pădurilor drept toaletă nu este doar lipsită de bun-simț, ci și sancționată prin lege. Iar faptul că autoritățile au simțit nevoia să transmită mesajul exact în limba română ridică semne de întrebare despre reputația turiștilor noștri pe plan internațional.

Slovenia – un mic paradis turistic în inima Europei

Dincolo de acest incident stânjenitor, Slovenia rămâne una dintre cele mai frumoase destinații din Europa Centrală, atrăgând anual milioane de turiști. Țara este apreciată pentru natura sa spectaculoasă, infrastructura turistică bine pusă la punct și pentru atmosfera liniștită care o deosebește de vecinii mai aglomerați.

Printre cele mai populare destinații se numără Lacul Bled, un simbol al Sloveniei, cu celebra insuliță și biserica ridicată pe ea, dar și cu castelul medieval cocoțat pe stânci. Tot aici, turiștii pot încerca desertul tradițional „kremšnita”, care a devenit la fel de celebru ca lacul în sine.

Un alt loc spectaculos este Peștera Postojna, una dintre cele mai mari peșteri turistice din lume, unde vizitatorii pot face un tur cu un trenuleț special. Nu departe se află și Castelul Predjama, construit chiar în stâncă, o capodoperă arhitecturală ce pare desprinsă dintr-un film fantastic.

Pentru iubitorii de natură, Parcul Național Triglav oferă trasee montane, cascade și peisaje alpine de o frumusețe rară. În plus, Slovenia se bucură și de ieșire la mare, în orașe pitorești precum Piran, cu influențe venețiene și străduțe medievale pline de farmec.