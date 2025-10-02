La cât timp se schimbă distribuția? Tot ce trebuie să știi despre costuri și semnele de uzură

Distribuția este una dintre cele mai importante componente ale motorului, însă de multe ori șoferii tind să o ignore până când apar problemele. O greșeală care poate costa scump, pentru că defectarea distribuției poate duce la avarii majore, inclusiv la distrugerea motorului. De aceea, este esențial să înțelegem cum funcționează, când trebuie verificată și care sunt semnele de uzură ce indică faptul că a sosit momentul înlocuirii.

Ce este distribuția și care este rolul ei

Distribuția reprezintă ansamblul de piese care asigură sincronizarea perfectă dintre arborele cotit și arborele cu came, adică între mișcarea pistoanelor și deschiderea supapelor. În funcție de tipul mașinii, distribuția poate fi pe curea sau pe lanț.

Cureaua de distribuție este mai silențioasă, dar se uzează mai repede și trebuie schimbată la intervale precise. Lanțul de distribuție, pe de altă parte, este mai rezistent și teoretic poate fi funcțional pe toată durata de viață a motorului, însă și el are nevoie de verificări și, în unele cazuri, de înlocuire. Indiferent de variantă, o defecțiune a distribuției poate duce la pierderea sincronizării motorului și la deteriorări ireversibile.

Intervalul de schimb diferă în funcție de producător, dar în general cureaua de distribuție trebuie înlocuită la fiecare 60.000 – 120.000 de kilometri sau la 4–6 ani, chiar dacă mașina nu este folosită foarte mult. Materialul din care este realizată se deteriorează și în timp, nu doar prin uzură mecanică.

În cazul lanțului de distribuție, producătorii nu indică mereu un termen fix, însă semnele de uzură pot apărea după 200.000 de kilometri sau chiar mai devreme, în funcție de stilul de condus și de calitatea uleiului folosit.

Semne care arată că distribuția are probleme

Există câteva indicii clare care nu trebuie ignorate:

Zgomote metalice la pornirea motorului sau în timpul funcționării – mai ales în cazul lanțului de distribuție.

Motorul pornește greu sau se oprește brusc.

Vibrații neobișnuite în compartimentul motor.

Pierderi de putere sau funcționare neuniformă.

În cazul curelei, fisuri vizibile, margini tocite sau urme de ulei pe suprafața ei.

Oricare dintre aceste semne necesită o verificare urgentă într-un service autorizat.

Costuri de înlocuire

Prețul pentru schimbarea distribuției variază considerabil în funcție de marca și modelul mașinii. Pentru cureaua de distribuție, costul poate fi între 1.000 și 3.000 de lei, incluzând piesele și manopera. Dacă vorbim despre lanț, lucrările sunt mai complexe și pot depăși 4.000 – 5.000 de lei.

De regulă, mecanicii recomandă schimbarea întregului kit de distribuție, care include nu doar cureaua sau lanțul, ci și rolele întinzătoare și pompa de apă. Astfel, riscul de defecțiuni ulterioare scade semnificativ.

Distribuția este „inima” motorului, iar neglijarea ei poate avea consecințe extrem de costisitoare. Respectarea intervalelor de service, alegerea pieselor de calitate și atenția la semnele de uzură sunt cheile pentru a evita o defecțiune gravă. În fond, un schimb de distribuție făcut la timp înseamnă o investiție sigură în durabilitatea și fiabilitatea mașinii.