La 90 de ani, o străbunică a absolvit facultatea pe care a început-o acum 70 de ani. Ce specializare a terminat

O poveste cu adevărat rară vine din Irlanda de Nord: Maryette McFarland, o străbunică din Londonderry, a absolvit la 90 de ani studiile universitare începute în urmă cu șapte decenii. A primit diploma în Literatură engleză de la The Open University, în cadrul ceremoniei desfășurate la Waterfront Hall, în Belfast, unde a fost cea mai vârstnică dintre cei peste 300 de absolvenți prezenți.

Drumul ei până la momentul festiv a fost lung și plin de răbdare. Maryette a început facultatea la Dublin în anii ’60, dar și-a întrerupt studiile pentru a se căsători și a-și întemeia o familie. Dorința de a termina, însă, nu a dispărut niciodată. După un accident de mașină, când a avut „timp la dispoziție”, a decis să reia cursurile prin The Open University și, pas cu pas, a ajuns din nou la tocă și roba de absolvent, notează bbc.

Cine este Maryette și cum a ajuns din nou la cursuri

Maryette McFarland este mamă, bunică și străbunică, iar familia a fost „echipa tehnică” din spatele reușitei ei. A mărturisit cu umor că „stă prost la online”, dar a fost ajutată constant de copiii și nepoții ei; nora a învățat-o chiar să tasteze corect. Sprijinul uman s-a împletit cu cel academic: o tutore „minunată”, spune ea, i-a oferit îndrumare și încredere atunci când platformele digitale sau studiul la distanță păreau copleșitoare.

În anii din urmă, imaginea ei a devenit obișnuită: pe canapea, înconjurată de grămezi de cărți, cu laptopul și tableta deschise în față. A recuperat materia, a dat examene și a parcurs bibliografie serioasă. Nu a fost un sprint, ci un maraton al perseverenței, cu pauze, reluări și încăpățânarea de a duce la capăt un vis vechi.

De la amânare la diplomă: ce înseamnă a doua șansă în educație

Povestea ei reamintește că educația nu are o vârstă „potrivită” și că întreruperile de parcurs nu înseamnă renunțare. Faptul că a ales literatura engleză nu e întâmplător: pentru cine a traversat epoci culturale și schimbări tehnologice majore, cititul și scrisul sunt încă un teren sigur, exigent și plin de sens. Diploma nu este doar un act formal; este confirmarea publică a unei motivații intime, păstrate vie zeci de ani.

Ceremonia de la Belfast a avut și o notă profund familială. Fiica cea mare, Shauna Gailey, a însoțit-o, mândră de „o studentă cu normă întreagă la 90 de ani”. Între un prânz de familie și aplauzele din sală, momentul a devenit o celebrare comună: pentru Maryette, pentru cei apropiați și pentru colegii mai tineri, care au văzut pe viu cum arată perseverența transformată în reușită.

Mesajul pentru cei care cred că este prea târziu

„Dacă eu pot, oricine poate. Niciodată nu e prea târziu”, a spus Maryette. E o frază simplă, dar cu greutate, mai ales într-o perioadă în care mulți renunță la cursuri din lipsă de timp sau descurajați de adaptarea la învățarea online. Experiența ei arată că tehnologia, familia și o rețea de sprijin academic pot face diferența între o dorință amânată și un plan dus la bun sfârșit.

Pentru The Open University, cazul ei e o confirmare a misiunii: să ofere rute flexibile pentru cei care nu se încadrează în tiparele universitare clasice. Pentru public, e o invitație la reevaluarea propriilor „începuturi neterminate”. Nu contează dacă ai 20 sau 90 de ani: disciplina, curiozitatea și ajutorul potrivit rescriu calendarul educației.

De ce această poveste contează dincolo de emoție

Dincolo de componenta inspirațională, exemplul Maryettei subliniază relevanța educației continue într-o societate în schimbare. Procesul de a învăța—de la folosirea platformelor digitale până la scrierea de eseuri—îți menține mintea activă și te conectează la comunități. În plus, arată că „învățarea pe tot parcursul vieții” nu e un slogan, ci o realitate accesibilă celor dispuși să insiste.

În final, diploma în Literatură engleză obținută la 90 de ani nu este o excepție exotică, ci dovada că ambiția poate învinge timpul, iar pauzele lungi pot avea un ultim capitol fericit. Maryette McFarland a demonstrat că visurile vechi sunt recuperabile, cu răbdare, ajutor și câteva rânduri citite în fiecare zi.