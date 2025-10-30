La 10 ani de la tragedia Colectiv, Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity, revine pe scenă cu „The Memento Project” – un omagiu emoționant pentru victimele care au schimbat România

La un deceniu de la incendiul din clubul Colectiv, Andrei Găluț, solistul trupei Goodbye to Gravity, revine în lumina reflectoarelor cu un proiect simbolic, încărcat de emoție și semnificație. „The Memento Project” este o creație colectivă ce reunește zece muzicieni supraviețuitori ai tragediei, într-un gest de recunoștință și comemorare dedicat victimelor Colectiv și tuturor celor afectați de tragediile cauzate de corupția și neglijența sistemului.

Prima apariție publică a lui Andrei Găluț, după 10 ani

Proiectul aduce o reinterpretare acustică a două dintre cele mai puternice piese ale trupei Goodbye to Gravity – „The Day We Die” și „The Cage” – reorchestrate și filmate într-un videoclip înregistrat la studioul El Studió, deținut de Mihai Grecea. Mixajul a fost realizat de Dan Georgescu, iar masteringul de Costin Dumitrache, la Constantine Mastering.

„The Memento Project” este prima apariție publică a lui Andrei Găluț după zece ani de tăcere, ani marcați de durere, recuperări medicale complicate și multiple operații de reconstrucție. Pentru artist, revenirea înseamnă mai mult decât un act muzical – este o formă de vindecare și o declarație de speranță.

„Cele două piese reprezintă ambele albume ale formației. The Cage a fost single-ul pentru care am realizat, în 2012, primul nostru videoclip artistic, iar The Day We Die este piesa care a devenit emblematică în mișcările civice anti-corupție din țară. Am început să lucrez la aceste variante ale melodiilor ca parte a procesului meu de recuperare, încă de pe patul de spital. M-am folosit de chitară atât ca sprijin în procedurile medicale dureroase, cât și ca suport psihic în anii grei care au urmat incendiului”, mărturisește Andrei Găluț.

Ce semnificație are titlul „Memento”

Proiectul a fost inspirat și de impactul pe care muzica Goodbye to Gravity l-a avut asupra publicului după tragedie.

„Această perspectivă m-a inspirat și m-a determinat să pun în acțiune mesajul de reziliență al versurilor pe care le-am scris. Mereu i-am încurajat pe ascultători să nu se dea bătuți. Mi-am asumat acest îndemn și am decis să fac tot ce ține de mine ca muzica noastră să meargă înainte”, explică solistul.

Numele „Memento” nu este ales întâmplător:

„Cred că oamenii trebuie să-și amintească ce ni s-a întâmplat și sper ca acest omagiu să-i inspire să aducă partea lor de bine în lume. Doar împreună putem să lăsăm acest loc mai frumos, mai sigur și mai cinstit decât l-am moștenit”, adaugă Găluț.

Toate fondurile generate de proiect vor fi donate Asociației „În numele lui Alexandru”, fondată de Narcis Hogea, tatăl lui Alexandru Hogea – una dintre victimele Colectiv – care oferă sprijin persoanelor cu arsuri și familiilor acestora.