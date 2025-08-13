Kodak, la un pas de faliment. Situația care a adus compania cu o istorie de 133 de ani în spate la colaps

Producătorul american de echipamente foto Kodak, cu o istorie de 133 de ani în spate, se confruntă cu greutăți financiare majore și avertizează că există „îndoieli substanțiale” privind capacitatea sa de a continua activitatea.

Compania trebuie să-și achite datoriile sau să renegocieze termenii acestora pentru a evita falimentul, iar acest lucru nu pare chiar atât de ușor de rezolvat.

Problemele financiare ale Kodak persistă

Într-un raport depus recent la autoritățile de reglementare, Kodak a subliniat că are datorii scadente în următoarele 12 luni și nu dispune de finanțare garantată sau lichidități suficiente pentru a le acoperi conform termenilor actuali.

Conform raportului, aceste condiții „ridică îndoieli substanțiale asupra capacității Kodak de a continua ca entitate funcțională”.

În al doilea trimestru, compania a raportat pierderi nete de 26 milioane de dolari și a consumat 46 milioane de dolari în numerar de la sfârșitul anului trecut, rămânând cu doar 155 milioane de dolari în conturi. În același timp, datoria totală a companiei se apropie de 500 milioane de dolari.

CEO-ul Jim Continenza a declarat că, în ciuda dificultăților de ordin financiar, Kodak continuă să progreseze conform planului său pe termen lung, informează publicația Gizmodo.

Compania și-a anunțat intenția de a termina planul de pensii pentru a reduce datoriile și a folosit fondurile disponibile pentru a plăti o parte din acestea.

Istoricul companiei, dar și câteva cuvinte despre strategiile de adaptare

Kodak a fost pionierul fotografiei digitale încă din 1973, dar nu a reușit să țină pasul cu tehnologia mobilă: majoritatea oamenilor au acum camere integrate în telefoane, reducând cererea pentru aparatele foto și filmele tradiționale.

Compania a trecut printr-un faliment anterior în 2012 și, de atunci, a încercat să se diversifice în sectoare precum tipar comercial și fabricarea de produse chimice avansate.

În 2018, spre exemplu, Kodak a încercat să intre pe piața blockchain și criptomonede, lansând proiectul KodakCoins, destinat gestionării digitale a drepturilor fotografice, însă proiectul a fost abandonat.

De altfel, recent, Kodak a anunțat o nouă direcție strategică: producția de ingrediente farmaceutice esențiale.

Compania deschide o facilitate de fabricație în Rochester, NY, pentru a produce materii prime necesare industriei farmaceutice, sperând astfel să își stabilizeze veniturile și să reducă dependența de sectorul foto clasic.