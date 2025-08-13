Ultima ora
Un fermier a cumpărat apă pentru muncitori și a fost amendat de ANAF. Cum s-a apărat acesta: ”Am justificat achiziția”
13 aug. 2025 | 11:29
de Iulia Kelt

Kodak, la un pas de faliment. Situația care a adus compania cu o istorie de 133 de ani în spate la colaps

TEHNOLOGIE
Kodak, la un pas de faliment. Situația care a adus compania cu o istorie de 133 de ani în spate la colaps
Kodak, la un pas de faliment / Foto: Cogsy

Producătorul american de echipamente foto Kodak, cu o istorie de 133 de ani în spate, se confruntă cu greutăți financiare majore și avertizează că există „îndoieli substanțiale” privind capacitatea sa de a continua activitatea.

Compania trebuie să-și achite datoriile sau să renegocieze termenii acestora pentru a evita falimentul, iar acest lucru nu pare chiar atât de ușor de rezolvat.

Problemele financiare ale Kodak persistă

Într-un raport depus recent la autoritățile de reglementare, Kodak a subliniat că are datorii scadente în următoarele 12 luni și nu dispune de finanțare garantată sau lichidități suficiente pentru a le acoperi conform termenilor actuali.

Vezi și:
Librăriile care au marcat copilăria multor români dispar din România. Au declarat falimentul
Motorola edge 60 5G – telefonul la preț corect pe care îți vine să nu-l mai lași din mână. Frumos, rezistent, bun de poze și dotat cu AI

Conform raportului, aceste condiții „ridică îndoieli substanțiale asupra capacității Kodak de a continua ca entitate funcțională”.

În al doilea trimestru, compania a raportat pierderi nete de 26 milioane de dolari și a consumat 46 milioane de dolari în numerar de la sfârșitul anului trecut, rămânând cu doar 155 milioane de dolari în conturi. În același timp, datoria totală a companiei se apropie de 500 milioane de dolari.

CEO-ul Jim Continenza a declarat că, în ciuda dificultăților de ordin financiar, Kodak continuă să progreseze conform planului său pe termen lung, informează publicația Gizmodo.

Compania și-a anunțat intenția de a termina planul de pensii pentru a reduce datoriile și a folosit fondurile disponibile pentru a plăti o parte din acestea.

Istoricul companiei, dar și câteva cuvinte despre strategiile de adaptare

Kodak a fost pionierul fotografiei digitale încă din 1973, dar nu a reușit să țină pasul cu tehnologia mobilă: majoritatea oamenilor au acum camere integrate în telefoane, reducând cererea pentru aparatele foto și filmele tradiționale.

Compania a trecut printr-un faliment anterior în 2012 și, de atunci, a încercat să se diversifice în sectoare precum tipar comercial și fabricarea de produse chimice avansate.

În 2018, spre exemplu, Kodak a încercat să intre pe piața blockchain și criptomonede, lansând proiectul KodakCoins, destinat gestionării digitale a drepturilor fotografice, însă proiectul a fost abandonat.

De altfel, recent, Kodak a anunțat o nouă direcție strategică: producția de ingrediente farmaceutice esențiale.

Compania deschide o facilitate de fabricație în Rochester, NY, pentru a produce materii prime necesare industriei farmaceutice, sperând astfel să își stabilizeze veniturile și să reducă dependența de sectorul foto clasic.

Cod galben de caniculă în vestul și sud-vestul țării, anunţă ANM. Urmează o scădere a temperaturilor în toată ţara
Recomandări
NASA a obținut cea mai clară imagine a obiectului interstelar care se îndreaptă spre Soare cu 209.000 km/h
NASA a obținut cea mai clară imagine a obiectului interstelar care se îndreaptă spre Soare cu 209.000 km/h
Cât costă să vezi delfini în Marea Neagră? Bărcile pleacă zilnic din Eforie Nord: „Copiii merg gratuit”
Cât costă să vezi delfini în Marea Neagră? Bărcile pleacă zilnic din Eforie Nord: „Copiii merg gratuit”
Studiu: pisicile pot dezvolta demență la fel ca oamenii. Semnele la care trebuie să fii atent
Studiu: pisicile pot dezvolta demență la fel ca oamenii. Semnele la care trebuie să fii atent
Serialul „Alien: Earth” debutează astăzi pe Disney+ cu o poveste SF intensă și o distribuție de excepție: De ce trebuie să-l vezi
Serialul „Alien: Earth” debutează astăzi pe Disney+ cu o poveste SF intensă și o distribuție de excepție: De ce trebuie să-l vezi
Meta face primul pas spre superinteligență: Zuckerberg va restricționa accesul publicului la cele mai puternice AI
Meta face primul pas spre superinteligență: Zuckerberg va restricționa accesul publicului la cele mai puternice AI
„Pomii vecinilor atârnă în curtea noastră şi nu vor să îi taie. Ce putem face?”. Soluţia unui avocat pentru problema des întâlnită în România
„Pomii vecinilor atârnă în curtea noastră şi nu vor să îi taie. Ce putem face?”. Soluţia unui avocat pentru problema des întâlnită în România
„Face sens”, greşeala din limba română de care mulţi nu sunt conştienţi. Este o traducere greşită din engleză, cum spunem corect
„Face sens”, greşeala din limba română de care mulţi nu sunt conştienţi. Este o traducere greşită din engleză, cum spunem corect
Industria AI, amenințată de un proces uriaș de copyright care ar putea să o destabilizeze complet
Industria AI, amenințată de un proces uriaș de copyright care ar putea să o destabilizeze complet
Revista presei
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Playsport.ro
Jucătorii FCSB-ului, declarații după ce i-a bătut Unirea Slobozia: ”Trebuie să ne trezim”
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Playtech Știri
De la cea mai mare pierdere, la Insula iubirii. Povestea impresionantă a Cristinei Scarlevschi: „Cel mai greu pentru un părinte este să își înmormânteze copilul”. EXCLUSIV
Playtech Știri
Binecuvântările pe care Venus în Rac le aduce fiecărei zodii, de acum și până pe 25 august, Horoscopul norocului până la final de lună
Playtech Știri
Horoscop miercuri, 13 august 2025. Două zodii se bucură de noroc la bani, câștigurile sunt garantate
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William