King Diamond revine în România: concert de excepție la Arenele Romane, de unde cumperi biletele

Pe 8 iulie 2025, Arenele Romane din București vor găzdui un eveniment de neratat pentru fanii muzicii metal: celebrul King Diamond urcă pe scenă într-un concert care promite o experiență sonoră de neuitat. Alături de formația daneză vor concerta Trooper și americanii de la Unto Others.

King Diamond, fondat în 1985 de Kim Bendix Petersen, artistul care dă și numele trupei, a devenit un nume de referință în istoria heavy metalului.

Cu 12 albume lansate până în prezent, multe dintre ele fiind concepte muzicale elaborate, trupa continuă să inspire generații întregi de muzicieni.

Albumul Abigail (1987) rămâne un punct de referință în istoria genului, fiind considerat de critici și fani unul dintre cele mai importante materiale din zona metalului conceptual. În 2025, formația va lansa un nou album intitulat The Institute, mult așteptat de publicul internațional.

Concertul de la București face parte dintr-un turneu mai amplu și marchează o nouă întâlnire a trupei cu fanii români. Accesul la eveniment este permis copiilor sub 10 ani doar în zona Teren, cu condiția să fie însoțiți de un adult care deține un bilet valabil.

Trooper și Unto Others, invitați speciali

Trooper, una dintre cele mai respectate formații metal din România, va urca pe aceeași scenă. Grupul a fost înființat în 1995, la Târgoviște, de frații Alin și Aurelian Dincă, și a lansat până în prezent 12 albume, acoperind teme lirice diverse, de la istorie la probleme sociale. În cariera lor, au împărțit scena cu nume sonore precum Iron Maiden, Judas Priest sau Scorpions.

Din Statele Unite vin cei de la Unto Others, o trupă ce îmbină gothic-ul cu heavy metalul. Formați în Portland, Oregon, în 2017 (inițial sub numele Idle Hands), au adoptat actualul nume în 2020 și au deja trei materiale discografice, cel mai recent fiind Never, Neverland, lansat în 2024.

Au avut turnee extinse în America de Nord și au fost prezenți pe afișe comune cu trupe de top precum Behemoth, Arch Enemy și Carcass.

Bilete, acces și recomandări pentru fani

Biletele pot fi achiziționate online de pe www.iabilet.ro, din rețeaua Flanco, din Magazinul Muzica din București sau de la terminalele Selfpay. Prețurile variază în funcție de perioada achiziției și de zona aleasă:

Premium (sectoarele K și E, cu loc): 319 lei în earlybird, 339 lei în presale, 400 lei la intrare

Teren (fără loc, în fața scenei): 259 lei în earlybird, 279 lei în presale, 300 lei la intrare

Acces General (cu loc în Arenă): 159 lei în earlybird, 179 lei în presale, 200 lei la intrare

La achiziționarea a minim 3 bilete se oferă o reducere de 25%. Accesul în incintă se face pe baza scanării biletului, iar o dată validat, acesta nu mai poate fi returnat.

Organizatorii avertizează că în caz de vreme nefavorabilă sau situații de urgență, publicul va trebui să urmeze instrucțiunile autorităților și ale echipei de securitate.

Este interzis accesul cu umbrele, iar volumul ridicat al concertului impune precauții pentru copiii sub 10 ani – se recomandă utilizarea căștilor de protecție auditivă. Pentru evitarea aglomerației la baruri și punctele de vânzare, organizatorii sfătuiesc spectatorii să sosească din timp.

Programul complet al evenimentului va fi publicat cu câteva săptămâni înainte de concert.