Ultima ora
Alegeri pentru Primăria Capitalei, pe 7 decembrie: decizia luată de coaliția de guvernare
22 oct. 2025 | 17:55
de Daoud Andra

Kendama, interzisă în din ce în ce mai multe şcoli din România. Motivul pentru care este considerată un pericol

EDUCAȚIE
Kendama, interzisă în din ce în ce mai multe şcoli din România. Motivul pentru care este considerată un pericol
FOTO: Pixabay

Kendama, jucăria din lemn care a făcut furori în rândul copiilor în urmă cu câțiva ani, a revenit în atenția elevilor din România. Popularitatea sa a crescut din nou în ultimele luni, însă această revenire nu a fost privită cu ochi buni de toate școlile. Mai multe unități de învățământ din țară au decis să interzică kendama în incinta școlilor, invocând motive legate de siguranța copiilor.

O jucărie distractivă, dar considerată periculoasă

Deși la prima vedere pare un simplu joc de îndemânare, kendama poate deveni o sursă de accidentare, mai ales în rândul elevilor mici. Fiind confecționată integral din lemn, cu o bilă prinsă de un fir, jucăria poate provoca lovituri serioase dacă este folosită necorespunzător. În trecut, au existat cazuri în care elevi au fost răniți în timpul jocului și au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportați la spital.

Pe fondul acestor incidente, conducerea mai multor școli a decis, încă de la începutul anului școlar, să includă în Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) o interdicție clară privind aducerea sau folosirea kendamelor în școală. Măsura este justificată prin necesitatea de a preveni eventuale accidente și de a menține un climat sigur în timpul pauzelor.

Vezi și:
Jucăria-fenomen Kendama nu e originară din Japonia, aşa cum se credea. Povestea obiectului din mâna oricărui puşti

Decizia aparține fiecărei școli

Inspectorul școlar general din Gorj, Marian Staicu, a explicat la postul local Gorj TV că această decizie nu se poate impune la nivel național sau județean, ci doar prin regulamentele proprii ale școlilor: „E la latitudinea directorilor de școală să decidă dacă interzic kendamele în școli”, a spus inspectorul general școlar Gorj, Marian Staicu, potrivit Edupedu.

Staicu a precizat că Inspectoratul Școlar nu are competența de a emite o interdicție generală privind kendamele, aceasta putând fi introdusă doar în ROI, conform prevederilor din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP).

„Am văzut și eu pe presă într-o școală, undeva nu în județul nostru, a fost un incident legat de kendama, probabil de acolo a pornit toată chestia asta, însă am recomandat directorilor să fie atenți și eventual în regulamentele de ordine interioară să insereze și interdicția dacă cred că este necesară, de a folosi kendama. E la latitudinea directorului, pentru că nu toate școlile…, dacă mergem în școlile din mediul rural și îi întrebi pe copii, n-au auzit în viața lor de kendama. Deci n-are rost să facem o chestie la nivel de județ, pentru că în special kendama, să zicem, e folosită de elevii din mediul urban”, a explicat Staicu.

Kendama ar putea avea rol educativ

Deși în pauze jucăria poate deveni periculoasă, inspectorul școlar admite că aceasta ar putea avea și un rol educativ, dacă este utilizată corespunzător:

„Kendama poate fi utilizată la orele de educație fizică și sport pentru îndemânare, la îndemânare sportivă, și atunci nu poate să fie un pericol când activitatea se desfășoară sub îndrumarea unui profesor”, a mai spus Marian Staicu.

În Statutul Elevului 2024 și în ROFUIP 2024, sunt enumerate obiectele interzise elevilor, însă fiecare unitate de învățământ are libertatea de a adăuga în propriul regulament alte interdicții, în funcție de nevoile specifice. Astfel, deși kendama nu este interzisă la nivel național, tot mai multe școli aleg să o elimine din spațiul educațional, considerând că riscul de accidentare este prea mare.

Temperaturi neobișnuite în luna noiembrie 2025. Vreme de primăvară în loc de iarnă în mai multe regiuni
Recomandări
Şeful Armatei: ”Nu intrăm în război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Cum pot fi mobilizați românii din străinătate
Şeful Armatei: ”Nu intrăm în război, dar ne pregătim ca pentru unul”. Cum pot fi mobilizați românii din străinătate
Start up diaspora. Condiţii şi acte necesare pentru deschiderea unei afaceri
Start up diaspora. Condiţii şi acte necesare pentru deschiderea unei afaceri
Diferența dintre zahărul alb și cel brun. Care este mai indicat?
Diferența dintre zahărul alb și cel brun. Care este mai indicat?
EXPERIENȚĂ Samsung Galaxy Z Fold7 – povestea telefonul pliabil la maturitate. Monstrul de productivitate și divertisment la care alți giganți doar visează să ajungă
RECENZIE
EXPERIENȚĂ Samsung Galaxy Z Fold7 – povestea telefonul pliabil la maturitate. Monstrul de productivitate și divertisment la care alți giganți doar visează să ajungă
REVIEW iPhone 17 Pro – probabil cel mai bun telefon Apple vine cu un pas mic înapoi, dar un pas enorm înainte
RECENZIE
REVIEW iPhone 17 Pro – probabil cel mai bun telefon Apple vine cu un pas mic înapoi, dar un pas enorm înainte
O familie de români, acuzată că a luat şase maşini gratis din Norvegia. Cum au păcălit cei trei membri autorităţile să le dea SUV-urile
O familie de români, acuzată că a luat şase maşini gratis din Norvegia. Cum au păcălit cei trei membri autorităţile să le dea SUV-urile
Câți bani se câștigă din salariul în România în funcție de orașul în care locuiești și meseria pe care o ai
Câți bani se câștigă din salariul în România în funcție de orașul în care locuiești și meseria pe care o ai
Samsung lansează Galaxy XR, primul dispozitiv Android XR cu inteligență artificială multimodală integrată
Samsung lansează Galaxy XR, primul dispozitiv Android XR cu inteligență artificială multimodală integrată
Revista presei
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume într-un festival irezistibil de arome
Playsport.ro
Gigi Becali, revoluție la FCSB. Trei jucători, out. Ce transferuri va face: ”O să aduc cinci fotbaliști”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Zodiile cu norocul scris în frunte până pe 26 octombrie 2025. Apar oportunităţi pe toate planurile
Playtech Știri
Tânăra gravidă care a murit în explozia din Rahova, înmormântată. Obiectul purtat în mână de apropiaţi
Playtech Știri
Elena Udrea şi Adrian Alexandrov, gesturi de iubire în public. Cei doi nu au putut sta departe unul de celălalt nici la cumpărături
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...