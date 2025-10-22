Kendama, interzisă în din ce în ce mai multe şcoli din România. Motivul pentru care este considerată un pericol

Kendama, jucăria din lemn care a făcut furori în rândul copiilor în urmă cu câțiva ani, a revenit în atenția elevilor din România. Popularitatea sa a crescut din nou în ultimele luni, însă această revenire nu a fost privită cu ochi buni de toate școlile. Mai multe unități de învățământ din țară au decis să interzică kendama în incinta școlilor, invocând motive legate de siguranța copiilor.

O jucărie distractivă, dar considerată periculoasă

Deși la prima vedere pare un simplu joc de îndemânare, kendama poate deveni o sursă de accidentare, mai ales în rândul elevilor mici. Fiind confecționată integral din lemn, cu o bilă prinsă de un fir, jucăria poate provoca lovituri serioase dacă este folosită necorespunzător. În trecut, au existat cazuri în care elevi au fost răniți în timpul jocului și au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportați la spital.

Pe fondul acestor incidente, conducerea mai multor școli a decis, încă de la începutul anului școlar, să includă în Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) o interdicție clară privind aducerea sau folosirea kendamelor în școală. Măsura este justificată prin necesitatea de a preveni eventuale accidente și de a menține un climat sigur în timpul pauzelor.

Decizia aparține fiecărei școli

Inspectorul școlar general din Gorj, Marian Staicu, a explicat la postul local Gorj TV că această decizie nu se poate impune la nivel național sau județean, ci doar prin regulamentele proprii ale școlilor: „E la latitudinea directorilor de școală să decidă dacă interzic kendamele în școli”, a spus inspectorul general școlar Gorj, Marian Staicu, potrivit Edupedu.

Staicu a precizat că Inspectoratul Școlar nu are competența de a emite o interdicție generală privind kendamele, aceasta putând fi introdusă doar în ROI, conform prevederilor din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar (ROFUIP).

„Am văzut și eu pe presă într-o școală, undeva nu în județul nostru, a fost un incident legat de kendama, probabil de acolo a pornit toată chestia asta, însă am recomandat directorilor să fie atenți și eventual în regulamentele de ordine interioară să insereze și interdicția dacă cred că este necesară, de a folosi kendama. E la latitudinea directorului, pentru că nu toate școlile…, dacă mergem în școlile din mediul rural și îi întrebi pe copii, n-au auzit în viața lor de kendama. Deci n-are rost să facem o chestie la nivel de județ, pentru că în special kendama, să zicem, e folosită de elevii din mediul urban”, a explicat Staicu.

Kendama ar putea avea rol educativ

Deși în pauze jucăria poate deveni periculoasă, inspectorul școlar admite că aceasta ar putea avea și un rol educativ, dacă este utilizată corespunzător:

„Kendama poate fi utilizată la orele de educație fizică și sport pentru îndemânare, la îndemânare sportivă, și atunci nu poate să fie un pericol când activitatea se desfășoară sub îndrumarea unui profesor”, a mai spus Marian Staicu.

În Statutul Elevului 2024 și în ROFUIP 2024, sunt enumerate obiectele interzise elevilor, însă fiecare unitate de învățământ are libertatea de a adăuga în propriul regulament alte interdicții, în funcție de nevoile specifice. Astfel, deși kendama nu este interzisă la nivel național, tot mai multe școli aleg să o elimine din spațiul educațional, considerând că riscul de accidentare este prea mare.