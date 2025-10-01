Keir Starmer, record negativ: britanicii îl văd ca pe cel mai slab premier. Cum s-a ajuns aici?

În urmă cu un an, Partidul Laburist al lui Keir Starmer a obținut cea mai mare majoritate parlamentară din acest secol și a trimis Partidul Conservator, rivalul său istoric, la cea mai gravă înfrângere. Acum, după 15 luni de guvernare, Starmer a devenit cel mai nepopular prim-ministru britanic din istorie.

Keir Starmer stabilește un record în rândul britanicilor

Deși foști lideri au implicat țara în războaie străine detestate, au gestionat prost o pandemie și au dus economia aproape de colaps, niciunul nu a fost atât de puțin popular precum Starmer, potrivit Ipsos, un institut de sondare de top. Doar 13% dintre alegători spun că sunt mulțumiți de el, în timp ce 79% sunt nemulțumiți.

„Laburiștii au suferit cea mai mare prăbușire a sprijinului pentru un guvern nou ales din istorie”, a spus John Curtice, decanul sondajelor din Marea Britanie.

Dar nu este surprins: datorită sistemului electoral britanic, laburiștii au câștigat aproximativ două treimi din mandate cu doar o treime din voturi. Ținând cont de prezența scăzută la urne, Curtice a estimat că doar unul din cinci britanici a votat cu Partidul Laburist al lui Starmer.

„Ca prăbușire, victoria lui Starmer a fost lipsită de iubire”, a spus acesta.

De atunci, lucrurile s-au înrăutățit. Laburiștii au scăzut la aproximativ 20% în sondaje, în timp ce Reform UK – partidul radical de dreapta condus de Nigel Farage – a urcat la aproape 35%, același procent câștigat de laburiști anul trecut. Mulți în partid se tem acum că la următoarele alegeri, programate pentru 2029, Reform UK ar putea obține o majoritate la fel de mare precum cea a lor. Această teamă a dominat conferința anuală a Partidului Laburist, desfășurată săptămâna aceasta la Liverpool, unde parlamentari și membri de partid au evaluat starea unei țări care își pierde răbdarea față de oferta laburiștilor și simpatia față de liderul lor.

Pentru alegători, Starmer rămâne un mister. A declarat într-un interviu că nu visează. Nu are un roman preferat. Spre deosebire de predecesorii săi de la Downing Street, nu are fotografii cu eroi politici – pentru că spune că nu are unul. Deși s-a prezentat drept un lider pragmatic, mai degrabă decât ideologic, Curtice spune că absența unui „starmerism” i-a lăsat pe alegători derutați.