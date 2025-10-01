Ultima ora
Ai sau nu voie să dai foc frunzelor din grădină, toamna? Legea căutată de toţi românii acum
01 oct. 2025 | 13:21
de Ioana Bucur

Keir Starmer, record negativ: britanicii îl văd ca pe cel mai slab premier. Cum s-a ajuns aici?

ȘTIRI EXTERNE
Keir Starmer, record negativ: britanicii îl văd ca pe cel mai slab premier. Cum s-a ajuns aici?
Keir Starmer, premierul britanic. Foto: Profimedia

În urmă cu un an, Partidul Laburist al lui Keir Starmer a obținut cea mai mare majoritate parlamentară din acest secol și a trimis Partidul Conservator, rivalul său istoric, la cea mai gravă înfrângere. Acum, după 15 luni de guvernare, Starmer a devenit cel mai nepopular prim-ministru britanic din istorie.

Keir Starmer stabilește un record în rândul britanicilor

Deși foști lideri au implicat țara în războaie străine detestate, au gestionat prost o pandemie și au dus economia aproape de colaps, niciunul nu a fost atât de puțin popular precum Starmer, potrivit Ipsos, un institut de sondare de top. Doar 13% dintre alegători spun că sunt mulțumiți de el, în timp ce 79% sunt nemulțumiți.

„Laburiștii au suferit cea mai mare prăbușire a sprijinului pentru un guvern nou ales din istorie”, a spus John Curtice, decanul sondajelor din Marea Britanie.

Dar nu este surprins: datorită sistemului electoral britanic, laburiștii au câștigat aproximativ două treimi din mandate cu doar o treime din voturi. Ținând cont de prezența scăzută la urne, Curtice a estimat că doar unul din cinci britanici a votat cu Partidul Laburist al lui Starmer.

Vezi și:
ID digital obligatoriu pentru dreptul la muncă în UK: planul lui Starmer aprinde disputa privind libertățile civile
Nigel Farage anunță expulzări masive de imigranți legali din Marea Britanie. Mii de români se află printre cei afectați

„Ca prăbușire, victoria lui Starmer a fost lipsită de iubire”, a spus acesta.

De atunci, lucrurile s-au înrăutățit. Laburiștii au scăzut la aproximativ 20% în sondaje, în timp ce Reform UK – partidul radical de dreapta condus de Nigel Farage – a urcat la aproape 35%, același procent câștigat de laburiști anul trecut. Mulți în partid se tem acum că la următoarele alegeri, programate pentru 2029, Reform UK ar putea obține o majoritate la fel de mare precum cea a lor. Această teamă a dominat conferința anuală a Partidului Laburist, desfășurată săptămâna aceasta la Liverpool, unde parlamentari și membri de partid au evaluat starea unei țări care își pierde răbdarea față de oferta laburiștilor și simpatia față de liderul lor.

Pentru alegători, Starmer rămâne un mister. A declarat într-un interviu că nu visează. Nu are un roman preferat. Spre deosebire de predecesorii săi de la Downing Street, nu are fotografii cu eroi politici – pentru că spune că nu are unul. Deși s-a prezentat drept un lider pragmatic, mai degrabă decât ideologic, Curtice spune că absența unui „starmerism” i-a lăsat pe alegători derutați.

„Misterul lui Keir Starmer – cine este? ce reprezintă? – suntem poate la două treimi din poveste, dar încă nu știm unde se află cadavrul”, a spus Curtice.

Cod portocaliu de ninsori, ploi abundente și lapoviță. Vreme severă şi în Bucureşti
Recomandări
Ce trebuie să scrie pe cauciucurile de iarnă pentru a fi legale. În unele zone din România, nu se mai poate circula fără aceste anvelope
Ce trebuie să scrie pe cauciucurile de iarnă pentru a fi legale. În unele zone din România, nu se mai poate circula fără aceste anvelope
Informațiile de pe Wikipedia vor fi mai accesibile pentru AI: Proiectul care vrea să ducă platforma în era inteligenței artificiale
Informațiile de pe Wikipedia vor fi mai accesibile pentru AI: Proiectul care vrea să ducă platforma în era inteligenței artificiale
Festivalul berii Oktoberfest a fost închis, după o amenințate cu bombă și explozie Update
Festivalul berii Oktoberfest a fost închis, după o amenințate cu bombă și explozie Update
Rolls-Royce lansează, la aniversarea de 100 de ani a modelului Phantom, 25 de mașini de lux la care muritorii de rând pot doar visa
Rolls-Royce lansează, la aniversarea de 100 de ani a modelului Phantom, 25 de mașini de lux la care muritorii de rând pot doar visa
Cât este gramul de aur, la Istanbul? Preţuri octombrie 2025
Cât este gramul de aur, la Istanbul? Preţuri octombrie 2025
Țara care va interzice pesimiștii de pe internet, un nou nivel al cenzurii și scopul acesteia
Țara care va interzice pesimiștii de pe internet, un nou nivel al cenzurii și scopul acesteia
Semințe de mac, retrase din supermarketurile din București și din țară. Ar fi pline de opiu
Semințe de mac, retrase din supermarketurile din București și din țară. Ar fi pline de opiu
Un european, surprins de pâinea la conservă găsită în supermarketurile din America. Cum arată: „Are şi instrucţiuni”
Un european, surprins de pâinea la conservă găsită în supermarketurile din America. Cum arată: „Are şi instrucţiuni”
Revista presei
Adevarul
Arma care ar putea fi lozul câștigător pentru Ucraina împotriva Rusiei
Playsport.ro
Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Anda Adam şi Mara Bănică şi-au aruncat cuvinte grele. Cele două concurente „Asia Express” au răbufnit: „Cea mai perversă”
Playtech Știri
Gestul scandalos făcut de iubitul Ioanei Popescu lângă sicriul jurnalistei. Mara Bănică l-a pus la punct imediat
Playtech Știri
Cine este singurul moștenitor legal al Ioanei Popescu, deși nu avea copii. Persoana care va intra în posesia averii strânse de jurnalistă
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...