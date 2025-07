Keanu Reeves joacă un rol atipic în filmul Good Fortune: devine înger păzitor „de mâna a doua”

Keanu Reeves joacă un rol total atipic în Good Fortune, primul film regizat de Aziz Ansari. Actorul, cunoscut mai ales pentru personajele sale intense și dramatice, devine aici Gabriel, un înger păzitor cu atribuții modeste.

Nu este genul de înger care schimbă radical vieți, ci mai degrabă un „înger low-cost”, care intervine doar în situații simple, cum ar fi prevenirea accidentelor cauzate de mesaje scrise la volan.

Despre ce este vorba în filmul Good Fortune

Povestea îl urmărește pe Arj, interpretat chiar de Ansari, un ghinionist prins într-o viață plină de frustrări. Arj își petrece zilele servindu-i pe cei bogați și aroganți, cum este Jeff, un tech bro interpretat de Seth Rogen. Deși Arj îi disprețuiește, în adâncul sufletului visează la același stil de viață plin de lux, scrie publicația Mashable.

Gabriel vede în el o oportunitate de a face o faptă bună cu adevărat semnificativă. Planul îngerului? Să inverseze viețile celor doi, astfel încât Arj să descopere că banii nu aduc automat fericirea și nu rezolvă problemele profunde.

Doar că lucrurile scapă de sub control imediat. Arj, ajuns în pielea lui Jeff, descoperă că, de fapt, viața bogată chiar îi rezolvă toate necazurile. Dintr-un om frustrat, devine brusc relaxat și fericit, lăsându-l pe Gabriel complet descumpănit.

Inversarea de roluri generează o serie de situații comice și abordează cu ironie o întrebare veche: pot banii să cumpere fericirea? Filmul nu se limitează doar la gaguri, ci oferă și un comentariu subtil despre diferențele sociale, iluzia succesului și superficialitatea aspirațiilor moderne.

Trailerul filmului în care îl poți vedea pe Keanu Reeves în rol atipic îți dă câteva indicii

Trailerul sugerează o comedie plină de energie, cu schimburi de replici inteligente și o chimie aparte între Reeves, Ansari și Seth Rogen. Keanu Reeves, într-o ipostază rar întâlnită, emană o combinație de calm angelic și confuzie amuzată, ceea ce adaugă un plus de originalitate rolului.

Good Fortune îi mai are în distribuție pe Sandra Oh și Keke Palmer, completând un cast divers și carismatic. Filmul marchează o schimbare interesantă pentru Aziz Ansari, care trece din postura de actor și scenarist în cea de regizor, păstrând umorul specific din Master of None și Parks and Recreation.

Comedia va explora, de altfel, limitele morale ale dorinței de a trăi mai bine și felul în care percepem succesul. Trailerul promite un film cald, ironic, dar cu un mesaj mai profund decât pare la prima vedere. Keanu Reeves, în rolul unui înger păzitor imperfect, pare să fie atracția principală a acestei povești pline de umor și învățăminte.