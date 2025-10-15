Kate Middleton, într-o ipostază rară. Prinţesa de Wales, fotografiată la o livadă din Irlanda, zâmbetul ei este contagios. Foto

Ultima ora
15 oct. 2025 | 11:02
de Ioana Bucur

Kate Middleton și Prințul William. Foto: Profimedia

Prințul William și Prințesa Kate au surprins Irlanda de Nord cu o vizită neașteptată, menită să evidențieze spiritul lor practic și apropierea de oameni. Potrivit People.com, cuplul regal a avut o zi plină, trecând de la exerciții alături de pompieri la demonstrații de prelucrare a inului și întâlniri cu fermieri locali.

Kate Middleton și Prințul William, în vizită în Irlanda de Nord

În prima parte a vizitei, Prințul și Prințesa de Wales, ambii în vârstă de 43 de ani, au fost oaspeți la noul Colegiu de Învățare și Dezvoltare al Serviciului de Pompieri și Salvare din Irlanda de Nord (NIFRS), situat în Cookstown. Acolo, cei doi au asistat la exerciții de instruire și au discutat cu tinerii pompieri despre pregătirea lor pentru intervenții reale.

Pentru această oprire, Kate a ales o ținută elegantă, dar deja cunoscută: o rochie-palton verde oliv semnată Alexander McQueen, purtată și la alte evenimente oficiale în trecut. Prințesa de Wales este apreciată pentru stilul său sustenabil, fiind adesea văzută recicând piese din garderoba proprie. Înainte de a părăsi centrul, Kate a făcut o schimbare rapidă de ținută – a înlocuit paltonul lung cu unul mai scurt, o fustă maro și pantofi fără toc, pregătindu-se pentru următoarea activitate din program.

Cei doi s-au îndreptat apoi spre Ferma Mallon, din Comitatul Tyrone, un loc reprezentativ pentru renașterea cultivării inului în scopuri textile, prin metode sustenabile. Aici, Prințesa Kate a testat o mașină tradițională restaurată, folosită în procesul de „zdrobire și melițare” a inului, în timp ce cuplul a aflat de la proprietarii fermei, Helen Keys și Charlie Mallon, cum se transformă planta „de la câmp la fibră și apoi la țesătură”.

Vizita a subliniat sprijinul constant al Prințesei pentru industria textilă britanică – un domeniu pe care îl consideră esențial pentru identitatea culturală și creativă a Regatului Unit. Interesul ei are și o notă personală: strămoșii din partea tatălui au condus, la începutul secolului trecut, compania de textile William Lupton & Co din Leeds.

Kate Middleton

foto: Profimedia

La finalul vizitei, Prințul și Prințesa de Wales s-au întâlnit cu designeri și producători locali de in din Irlanda de Nord, discutând despre viitorul acestei industrii tradiționale.

Prințul și Prințesa de Wales au vizitat și Long Meadow Cider din Portadown, în comitatul Armagh — o fermă de mere de familie care a evoluat de la cultivatori tradiționali de mere la producători de cidru artizanal, sucuri și oțeturi premiate. Prințesa de Wales s-a distrat de minune culegând mere, făcând treaba cu un zâmbet radiant pe față.

Ultima lor vizită în Irlanda de Nord avusese loc în octombrie 2022, la scurt timp după ce au devenit Prinț și Prințesă de Wales, în urma decesului Reginei Elisabeta a II-a. În noiembrie 2024, William revenise singur la Belfast, unde participase la o demonstrație interactivă pe un simulator de motocicletă, în cadrul unei vizite universitare.

