Kate Middleton avertizează că timpul excesiv petrecut în fața ecranelor afectează viața de familie

Prințesa de Wales a avertizat că utilizarea excesivă a telefoanelor inteligente și a ecranelor de calculator generează o „epidemie a deconectării”, care afectează viața de familie.

„Deși dispozitivele digitale promit să ne țină conectați, de multe ori fac exact opusul”, scrie Catherine, într-un eseu realizat împreună cu profesorul Robert Waldinger de la Harvard Medical School. Catherine afirmă că smartphone-urile și gadgeturile au devenit „o sursă constantă de distragere a atenției, fragmentându-ne concentrarea” și subminând timpul petrecut în familie. „Suntem prezenți fizic, dar absenți mental, incapabili să ne implicăm pe deplin cu oamenii din fața noastră”, scrie prințesa, în cadrul eseului care face parte din campania sa dedicată educației timpurii.

Mesajul transmis de Kate Middleton

Prințesa subliniază că cercetările științifice arată importanța creării unor relații sănătoase și calde în familie și între oameni, acestea având beneficii pe termen lung pentru sănătatea fizică și mentală.

Totuși, avertizează ea în eseul „Puterea conexiunii umane într-o lume distrasă”, tendințele sociale merg în direcția opusă — există tot mai multe persoane singure, izolate, iar în interiorul familiilor atenția reciprocă este tot mai redusă.

„Atunci când ne verificăm telefoanele în timpul conversațiilor, derulăm rețelele sociale la mesele în familie sau răspundem la e-mailuri în timp ce ne jucăm cu copiii, nu suntem doar distrași — retragem o formă esențială de iubire, cea pe care o presupune conexiunea umană”, scrie ea.

Aceasta este o provocare deosebit de gravă pentru copiii din ziua de azi, care trăiesc „într-o lume scufundată în tehnologie digitală”, spune Catherine, înaintea unei vizite la un centru de educație timpurie din Oxford, programată pentru joi.

Soțul ei, Prințul William, a declarat recent, într-o discuție difuzată pe platforma Apple TV+, că niciunul dintre cei trei copii ai lor nu are voie să dețină un smartphone.

În eseul publicat pe site-ul Royal Foundation Centre for Early Childhood, Catherine afirmă că este esențial ca cei mici să fie încurajați să își dezvolte abilități sociale și emoționale, care îi vor ajuta pe tot parcursul vieții.

„Crestem o generație care ar putea fi mai ‘conectată’ ca oricare alta din istorie, dar în același timp mai izolată”

Însă acest proces poate fi împiedicat de o „lume plină de distrageri tehnologice”, argumentează ea.

„Crestem o generație care ar putea fi mai ‘conectată’ ca oricare alta din istorie, dar în același timp mai izolată, mai singură și mai puțin pregătită să formeze relații calde și semnificative — acele relații care, potrivit cercetărilor, reprezintă fundamentul unei vieți sănătoase”, scrie prințesa.

Mesajul ei reia o idee transmisă anterior și pe rețelele sociale: „Viețile noastre înfloresc atunci când prețuim legăturile de iubire și prietenie. Nu a fost niciodată mai important să recunoaștem valoarea celorlalți.”

Royal Foundation Centre for Early Childhood a fost înființat în 2021, cu scopul de a crește gradul de conștientizare și de a sprijini cercetarea privind importanța primilor ani din viața copiilor.