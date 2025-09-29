Ultima ora
Jumătate de kilogram din acest fruct ajunge la 9.000 de euro. Noi îl aruncăm, localnicii din acest oraș îl consideră medicament
29 sept. 2025
de Daoud Andra

FOTO: Freepik

Ceea ce pentru mulți dintre noi este doar un rest aruncat după masă, pentru locuitorii unui mic oraș din sudul Chinei are valoarea aurului. Vorbim despre “chenpi”, faimoasele coji de mandarină uscate din districtul Xinhui, parte a orașului Jiangmen din provincia Guangdong. În timp ce la noi cojile de mandarină ajung de cele mai multe ori direct la gunoi, acolo ele sunt considerate un adevărat medicament și un deliciu rar, cu o tradiție de sute de ani.

Un ingredient cu valoare istorică

Pe străzile din Xinhui, în lunile de toamnă și iarnă, aerul se umple de parfumul intens al cojilor de mandarină puse la uscat. Pentru localnici, acest miros înseamnă prosperitate și sănătate. Nu este doar o tradiție, ci și o industrie înfloritoare, cu o valoare estimată la aproape 3 miliarde de euro.

Procesul de obținere a acestor coji speciale este lung și meticulos. Mandarinele crescute și udate de apele din Xinhui au un gust și un parfum unic. După recoltare, cojile sunt uscate la soare timp de cel puțin trei ani, dar există și sortimente maturate timp de decenii. Cu cât cojile sunt mai vechi, cu atât sunt mai apreciate și mai scumpe.

În trecut, chenpi era un privilegiu rezervat exclusiv împăraților și curții imperiale din Beijing. Astăzi, aceste coji sunt nelipsite din bucătăria sud-chineză, dar și din medicina tradițională. Ele sunt folosite pentru a intensifica aroma supelor și sosurilor, dar și ca remediu natural pentru digestie și sănătate, în general.

În plus, cojile de mandarină sunt recunoscute pentru conținutul bogat de antioxidanți și flavonoide, substanțe care ajută la combaterea radicalilor liberi și la menținerea unei stări generale de sănătate. Astfel, în cultura locală, chenpi îmbină gustul rafinat cu beneficiile medicinale.

Chenpi este coaja de mandarină uscată

Preț mai mare decât al aurului

Dacă în România jumătate de kilogram de mandarine costă câțiva lei, în Xinhui aceeași cantitate de coji uscate poate ajunge la prețuri amețitoare. În 2025, pe piața de lux din Hong Kong, jumătate de kilogram de chenpi vechi de 50 de ani s-a vândut cu aproape 8.900 de euro, iar un kilogram provenit dintr-o recoltă din 1968 a fost adjudecat la o licitație pentru peste 9.000 de euro.

Diferența o face atât raritatea, cât și valoarea culturală atribuită acestor coji. Ele sunt considerate un simbol al longevității și al bunăstării, iar în familiile înstărite sunt adesea păstrate și transmise din generație în generație, asemenea unui vin de colecție.

Povestea chenpi arată că ceea ce unii consideră un simplu deșeu poate deveni, în alt context cultural, o comoară de neprețuit. Cojile de mandarină, pe care noi le aruncăm fără să clipim, au reușit să devină în Xinhui un simbol al tradiției, un ingredient de lux și un medicament natural.

