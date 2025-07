Julian McMahon a murit la doar 56 de ani. Actorul din „Pe muchie de cuțit” și „Fantastic 4” a dus în secret o luptă dureroasă cu o boală necruțătoare

Julian McMahon, actorul australian renumit pentru rolurile sale din serialele „Charmed”, „Nip/Tuck” și „FBI: Most Wanted”, dar și pentru interpretarea iconică a personajului negativ Doctor Doom în seria „Fantastic Four”, a murit la vârsta de 56 de ani.

Julian McMahon a murit

Decesul a avut loc miercuri, în Clearwater, Florida. Potrivit informațiilor transmise ulterior de familie, McMahon fusese diagnosticat cu cancer, boală despre care nu s-a vorbit public până acum.

Vestea morții a fost confirmată vineri de soția sa, Kelly Paniagua, care l-a descris emoționant drept „soțul ei iubit”:

„Cu inima deschisă, vreau să împărtăşesc lumii faptul că soţul meu iubit, Julian McMahon, a murit în pace săptămâna aceasta, după o luptă curajoasă împotriva cancerului,” a transmis ea într-o declaraţie pentru Deadline. „Julian a iubit viaţa. Şi-a iubit familia. Şi-a iubit prietenii. Şi-a iubit munca şi şi-a iubit fanii. Dorinţa sa cea mai profundă a fost să aducă bucurie în cât mai multe vieţi posibil”, a adăugat ea.

Ea a mai spus:„Cerem sprijin în această perioadă, pentru a permite familiei noastre să îşi trăiască durerea în intimitate. Şi ne dorim ca toţi cei cărora Julian le-a adus bucurie să continue să găsească bucurie în viaţă. Suntem recunoscători pentru amintiri”.Născut la Sydney în 1968, Julian McMahon a fost fiul fostului prim-ministru al Australiei, Sir William „Billy” McMahon. Şi-a început cariera ca model în anii ’80, înainte de a trece la actorie. În 1990, a obţinut un rol în telenovela australiană Home and Away, apărând în 150 de episoade.

Julian McMahon și-a făcut debutul cinematografic în 1992, în comedia „Exchange Lifeguards” (lansată în SUA sub titlul Wet and Wild Summer!), unde a jucat alături de Elliott Gould. La scurt timp după această apariție, s-a orientat către televiziunea americană, remarcându-se în seriale precum Another World, Profiler și Will & Grace.

A devenit cunoscut publicului larg prin rolul lui Cole Turner, asasinul jumătate om, jumătate demon, din serialul de succes Charmed, în care a jucat între 2000 și 2003 și în care a revenit temporar în 2005.

Cariera sa a cunoscut un nou vârf odată cu rolul principal din drama medicală Nip/Tuck, creată de Ryan Murphy și difuzată de FX. McMahon l-a interpretat pe Dr. Christian Troy, un chirurg estetician arogant, rol care i-a adus o nominalizare la Globul de Aur. Serialul s-a bucurat de succes timp de șase sezoane, între 2003 și 2010.

Un „ticălos carismatic”

Recunoscut pentru rolurile de ticălos carismatic, McMahon l-a adus pe ecran pe Doctor Doom, celebrul antagonist Marvel, în filmele Fantastic Four din 2005 și 2007 produse de 20th Century Fox. A oferit, de asemenea, vocea personajului în jocul video lansat în același an.

Un alt rol important a fost cel al agentului special Jess LaCroix, liderul echipei din serialul FBI: Most Wanted. McMahon a făcut parte din distribuție timp de trei sezoane, devenind un personaj central al seriei înainte de a se retrage.

Vestea morții sale a fost primită cu durere în industrie. Dick Wolf, producătorul executiv al FBI: Most Wanted, a declarat vineri: „Pierderea lui Julian este un șoc pentru toți. Cei de la Wolf Entertainment suntem profund întristați și transmitem condoleanțe familiei sale.”

Printre ultimele apariții ale actorului se numără rolul prim-ministrului australian Stephen Roos în comedia-mister The Residence (Netflix), interpretarea surferului amenințător Scally în The Surfer, alături de Nicolas Cage, și personajul Ray din drama The Supremes at Earl’s All-You-Can-Eat.

Julian McMahon a fost căsătorit de trei ori. În 1994 s-a însurat cu cântăreața australiană Dannii Minogue, iar mai târziu cu actrița Brooke Burns, alături de care are o fiică. Din 2014 era căsătorit cu Kelly Paniagua.