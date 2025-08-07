Județul unde a fost emis Cod Roșu de furtună. Avertizare nowcasting valabilă în următoarele ore

Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
07 aug. 2025 | 17:04
de Badea Violeta

Un județ din România, sub Cod Roșu de vreme extremă! ANM a emis o avertizare nowcasting pentru ploi torențiale și grindină. În același timp, sud-estul țării este afectat de rafale puternice de vânt, iar pe litoral a fost instituit pericol de înec.

Alertă meteo: Cod Roșu de furtună într-un județ din țară

Avertizarea meteo de tip nowcasting a intrat în vigoare joi, 7 august, la ora 16:40 și rămâne valabilă până la ora 18:00. Potrivit ANM, sunt vizate mai multe localități din județul Prahova: Vărbilău, Aluniș, Bertea, Ștefești și Cosminele.

”Se vor semnala: averse torențiale care vor acumula peste 25…30 l/mp, frecvente descărcări electrice. În zona avertizată în ultimele ore s-au acumulat cantități de apă de peste 40 l/mp”, a transmis Administrația Națională de Meteorologie.

Această avertizare vine în contextul unei instabilități atmosferice accentuate, care afectează mai multe regiuni ale țării, inclusiv zonele de sud și est, unde rafalele de vânt creează alte pericole.

Sud-estul țării, afectat de vânt puternic

În paralel cu avertizarea Cod Roșu din Prahova, meteorologii au emis și o atenționare de Cod Galben de vânt pentru sudul Moldovei, estul Munteniei și Dobrogea. Rafalele pot atinge viteze între 50 și 70 km/h.

”Până în această seară, la ora 20:00, o atenționare meteorologică de cod galben ce vizează intensificările de vânt din sudul Moldovei, jumătatea estică a Munteniei şi Dobrogea, zone în care rafalele vor fi cuprinse între 50-70 km/h. Din punct de vedere termic, astăzi avem valori de până la 32-33°C, însă de mâine vremea va fi în încălzire”, a explicat directorul general al ANM, Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.

Se estimează că temperaturile vor continua să crească în zilele următoare, atingând până la 38-39°C în sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, iar în București disconfortul termic va fi accentuat.

Pericol de înec pe litoral

Pe litoralul românesc, salvamarii au arborat steagul roșu încă de joi dimineață, semnalând pericol de înec. Vântul puternic creează valuri înalte și curenți periculoși, motiv pentru care scăldatul este interzis în toate stațiunile, de la Vama Veche până la Corbu.

În practică, însă, turiștii nu respectă mereu recomandările. În Mamaia, spre exemplu, unii intră în apă, dar sunt supravegheați și nu au voie să se aventureze. Salvamarii avertizează că folosirea colacilor sau a saltelelor este extrem de riscantă, deoarece pot fi ușor trase în larg.

