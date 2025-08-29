Județul din România în pericol de dispariție. A pierdut o treime din populație în ultimii ani

Tulcea, poarta de intrare spre Delta Dunării și un județ cu un patrimoniu natural unic, traversează una dintre cele mai dramatice crize demografice din România. În urmă cu trei decenii, datele oficiale arătau aproape 271.000 de locuitori, cel mai mare nivel înregistrat vreodată. Astăzi, județul abia mai numără aproximativ 187.000 de cetățeni, ceea ce înseamnă o pierdere de aproape o treime din populație. Cu aceste cifre, Tulcea a ajuns cel mai puțin populat județ al țării.

O scădere accelerată în doar câteva decenii

La recensământul din 2011, Tulcea mai avea peste 213.000 de locuitori. Zece ani mai târziu, numărul scăzuse la 193.000, iar estimările pentru 2025 coboară spre 187.000, potrivit datelor din presa locală. Practic, în fiecare an dispar între 1.000 și 1.500 de oameni, fie prin migrație, fie printr-o natalitate în continuă scădere, fie din cauza îmbătrânirii populației.

Orașele nu au fost ocolite de declin. Municipiul Tulcea a coborât de la aproape 98.000 de locuitori în 1992 la puțin peste 62.000 astăzi. Măcin a scăzut de la peste 12.000 la sub 7.000, iar Isaccea a pierdut un sfert din populație. Sulina, odinioară un simbol cosmopolit al Deltei, a ajuns la mai puțin de 3.000 de locuitori, adică aproape jumătate față de începutul anilor ’90. Singura excepție relativă este Babadagul, unde populația s-a stabilizat pentru moment, dar viitorul rămâne incert.

Exodul tinerilor și prăbușirea economică

Primii care au plecat au fost tinerii. Inițial, destinațiile au fost orașele mari din România – Constanța, București, Cluj. Ulterior, fluxul s-a orientat spre Occident: Spania, Italia, Germania. Se estimează că peste 30% dintre locuitorii cu vârste între 20 și 35 de ani au părăsit județul.

La această migrație masivă s-a adăugat colapsul economic. Închiderea marilor unități industriale, precum combinatul Ferom în 1998, care a trimis acasă peste 4.000 de angajați, sau dispariția Confecția SA în 2025, cu 1.200 de locuri de muncă pierdute, au accelerat declinul. Lipsa infrastructurii moderne – autostrăzi, căi ferate rapide, conexiuni eficiente cu restul țării – a menținut județul într-o izolare economică.

Problema depopulării nu se reduce la statistici. Vârsta medie a locuitorilor a ajuns la 42 de ani, cu șase ani mai mult decât în 1992. Între 2012 și 2021, numărul deceselor l-a depășit cu aproape 2.000 pe cel al nașterilor. În multe sate, rata natalității a scăzut sub 5 la mie, în timp ce mortalitatea depășește constant 15 la mie.

Tulcea, un județ al contrastelor

Dacă trendul actual continuă, Tulcea ar putea ajunge în 2040 la doar 150.000 de locuitori. Municipiul riscă să scadă sub 60.000, iar Sulina și Măcin să coboare sub 5.000, pierzându-și astfel, în practică, statutul de orașe.

Tulcea este astăzi imaginea unui contrast: deține Delta Dunării, un patrimoniu UNESCO și o atracție internațională, dar nu are suficienți oameni care să valorifice această comoară. Dispune de resurse naturale și culturale, dar pierde continuu capitalul uman. Are tradiții unice, dar riscă să rămână fără generațiile care să le ducă mai departe.

Cândva un județ în expansiune, Tulcea se transformă rapid într-un teritoriu cu natură spectaculoasă, dar cu comunități tot mai mici și tot mai îmbătrânite.