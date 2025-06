Judeţul cu cea mai vizitată staţiune montată din România. Turiştii străini adoră acest loc, se simt ca în Austria

România are multe zone montane spectaculoase, însă atunci când vine vorba despre popularitate, infrastructură și eleganță alpină, județul Brașov se detașează clar. Aici se află Poiana Brașov, cea mai vizitată stațiune montană din țară și locul unde turiștii români și străini revin an de an pentru peisaje de vis, servicii de calitate și activități recreative pentru toate anotimpurile. Nu este deloc surprinzător că mulți dintre vizitatorii străini spun că în Poiana Brașov se simt ca în stațiuni din Austria.

Poiana Brașov – cea mai apreciată stațiune de schi din România

Situată la o altitudine de aproximativ 1.020 de metri, Poiana Brașov este recunoscută drept stațiunea de schi numărul 1 din România. Cu o infrastructură modernizată constant, dotări de nivel european și 24 de kilometri de pârtii bine întreținute, stațiunea atrage în fiecare sezon rece zeci de mii de pasionați de sporturi de iarnă.

Pârtiile sunt diversificate, adresându-se atât începătorilor, cât și schiorilor experimentați. Printre cele mai cunoscute se numără:

Pârtia Lupului – una dintre cele mai lungi și dificile;

Bradul și Stadion – ideale pentru începători și copii;

Sulinar și Drumul Roșu – pentru schiori de nivel mediu.

Poiana Brașov este echipată cu telescaune, telecabine și teleschiuri moderne, iar sistemul de producere a zăpezii artificiale asigură condiții excelente de schi până la finalul lunii martie.

Brașov, un oraș plin de atracții

La doar 12 kilometri de Poiană, se află orașul Brașov, o altă destinație turistică în sine, care îmbină armonios farmecul medieval cu dinamismul unui oraș modern. Cel mai cunoscut simbol al orașului este Biserica Neagră, considerată cea mai mare construcție gotică din sud-estul Europei. Impresionantă prin dimensiuni și arhitectură, biserica atrage anual sute de mii de turiști.

Centrul istoric al Brașovului, cu Piața Sfatului, Casa Sfatului, Strada Sforii – una dintre cele mai înguste din Europa – dar și cu zidurile și turnurile medievale încă bine conservate, oferă vizitatorilor o adevărată incursiune în trecut. De asemenea, gastronomia locală, combinată cu ospitalitatea brașoveană, întăresc imaginea unui oraș european, primitor și elegant.

Pe lângă orașul Brașov și Poiana Brașov, județul este înconjurat de alte obiective turistice de excepție. Castelul Bran, supranumit „Castelul lui Dracula”, este la doar 30 de kilometri distanță și reprezintă una dintre cele mai vizitate atracții turistice din România. Tot în apropiere se află Râșnov, cu cetatea sa medievală impunătoare, dar și Canionul 7 Scări, o adevărată bijuterie naturală ascunsă în Munții Piatra Mare.

Județul Brașov este, fără îndoială, centrul turismului montan din România. Cu Poiana Brașov ca vedetă a sporturilor de iarnă și orașul Brașov ca emblemă a culturii și istoriei, zona oferă o experiență completă. Turiștii străini revin în număr tot mai mare, sezon după sezon, confirmând reputația de excelență a acestei regiuni.