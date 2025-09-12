Județele care intră sub cod galben de furtuni, avertizare valabilă până sâmbătă, 13 septembrie, ora 2:00

În cursul acestei după-amiezi, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip cod galben, anunțând fenomene de instabilitate atmosferică în mai multe zone din țară. Alerta vizează județele Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov și Teleorman, unde se așteaptă ploi abundente, însoțite de descărcări electrice și grindină. Măsura a fost luată pentru a preveni posibilele efecte negative asupra populației și a infrastructurii, având în vedere intensitatea fenomenelor prognozate.

Fenomene vizate și intervalul de timp

Potrivit informării emise de ANM, avertizarea este valabilă până la ora 17:30. În acest interval, se prognozează averse torențiale care vor acumula cantități de apă de 15…25 litri/mp. Pe lângă ploi, meteorologii atrag atenția și asupra altor fenomene periculoase, precum descărcările electrice și apariția izolată a grindinei de mici dimensiuni. Aceste condiții meteo pot duce la inundații locale, dificultăți în trafic și întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică.

Județele și localitățile afectate

Avertizarea de cod galben a fost emisă specific pentru anumite zone din cele patru județe. Cele mai multe localități vizate se află în județul Giurgiu, unde un total de 16 comune și orașe intră sub incidența codului galben. Printre acestea se numără Bolintin-Deal, Bolintin-Vale, Clejani, Cosoba, Ghimpați, Gogoșari, Grădinari, Izvoarele, Joița, Letca Nouă, Ogrezeni, Putineiu, Răsuceni, Săbăreni, Toporu și Ulmi.

În județul Dâmbovița, avertizarea vizează 8 localități: Braniștea, Brezoaele, Conțești, Cornățelu, Răcari, Sălcioara, Slobozia Moară și Tărtășești.

Pentru locuitorii din Ilfov, avertismentul se aplică în două localități, Ciorogârla și Dragomirești-Vale, în timp ce în Teleorman sunt vizate 5 localități: Botoroaga, Bujoreni, Drăgănești-Vlașca, Mereni și Videle.

Cod galben prelungit pentru ploi torențiale

Pe lângă avertizarea punctuală, meteorologii au emis și o informare extinsă de ploi însemnate cantitativ, valabilă până sâmbătă, 13 septembrie, ora 2:00. Fenomenele vizează nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei, unde se așteaptă cantități de apă între 25 și 30 l/mp, cu posibilitatea de a depăși izolat 40 l/mp.

De asemenea, jumătatea de est a țării și zonele montane vor fi afectate de ploi cu caracter de aversă, unde cantitățile de apă vor atinge 15-20 l/mp și, pe alocuri, peste 30 l/mp. Aceste fenomene vor fi însoțite izolat de descărcări electrice.

Recomandări pentru populație

Autoritățile, prin intermediul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență (ISU), recomandă cetățenilor să ia măsuri de precauție pentru a-și proteja bunurile și siguranța personală. Oamenii sunt sfătuiți să se informeze din surse oficiale despre evoluția vremii, să evite adăpostirea sub copaci sau lângă stâlpi de electricitate pe durata furtunilor și să nu circule prin zone inundate.

De asemenea, având în vedere fenomenele prognozate, este indicat ca deplasările neesențiale să fie evitate pe durata avertizării. Aceste măsuri simple pot contribui la prevenirea incidentelor și la minimizarea efectelor negative ale fenomenelor meteo severe.