Gaming
Jucătorii World of Warcraft se confruntă cu bug-uri ciudate după ultimul patch. Ce au remarcat legat de popularul joc video?
Jucătorii World of Warcraft se confruntă cu bug-uri ciudate după ultimul patch / Foto: Blizzard

Actualizarea recentă a popularului joc World of Warcraft, intitulată Ghosts of K’aresh, introduce un val de conținut nou, dar și o serie de erori bizare care pun răbdarea jucătorilor la încercare.

Printre cele mai ciudate: bănci afișate în limba germană, indiferent de limba clientului, scrie IGN.

Bug-uri de localizare în WoW și probleme de stabilitate în K’aresh

Lansarea unui nou patch major în World of Warcraft este întotdeauna așteptată cu nerăbdare de comunitate. Versiunea 11.2, apărută la începutul lunii august, aduce o zonă complet nouă, K’aresh, misiuni inedite, instanțe, raiduri și o continuare a firului narativ. Cu toate acestea, entuziasmul a fost umbrit de un val de bug-uri neobișnuite care afectează experiența de joc.

Cel mai discutat dintre ele este un bug de localizare lingvistică. Mai mulți jucători care folosesc versiunea în limba engleză a jocului au observat că filele din banca personală sunt afișate în limba germană, chiar dacă restul interfeței rămâne în limba selectată. Deși acest bug nu afectează funcționalitatea în sine, creează confuzie și amuzament în rândul jucătorilor.

Fenomenul nu este limitat la limba germană. Jucători din alte țări raportează afișarea băncilor în franceză sau alte limbi, chiar dacă clientul folosit este în engleză.

Un exemplu inedit: un jucător din Polonia, care folosește clientul în engleză, vede filele băncii în franceză, în timp ce soția lui le are afișate în germană. Această anomalie pare să fie generată aleatoriu și nu are legătură cu regiunea serverului sau setările contului.

Quest-uri dispărute, deconectări și prețuri astronomice în World of Warcraft

Alte probleme semnalate de comunitate afectează progresul în zona nouă. Unii jucători nu pot finaliza misiuni sau le văd dispărând din jurnalul de questuri fără explicație.

Mai mult decât atât, unele obiecte esențiale pentru avansarea în joc nu pot fi utilizate decât după o repornire completă a jocului. Aceste dificultăți sunt însoțite de deconectări frecvente, iar unii utilizatori întâmpină chiar probleme la autentificare.

Pe lângă bug-urile clasice de stabilitate, apar și erori ieșite din comun. Un jucător WoW a raportat că accesul la târgul Darkmoon Faire i-a fost taxat cu 500.000 de aur, o sumă cu mult peste normal.

În alt caz, cineva a descoperit că inventarul său a fost extins artificial la 98 de sloturi per geantă, dublu față de limita standard. Deși această ultimă anomalie ar putea fi cauzată de un addon, ea subliniază lipsa de coerență a patch-ului.

Deocamdată, nu este clar dacă această actualizare este mai problematică decât cele anterioare sau dacă percepția jucătorilor este influențată de entuziasmul de a parcurge cât mai rapid conținutul nou.

Cel mai probabil, Blizzard va remedia cele mai grave probleme în următoarele zile, cel târziu până la următoarea mentenanță săptămânală.

