Jocul video Forza Horizon 6 aduce curse spectaculoase în Japonia. Când va fi lansat

Fanii francizei Forza Horizon au motive serioase de entuziasm: Microsoft a confirmat că următorul joc al seriei, Forza Horizon 6, va avea loc în Japonia și va ajunge pe piață în 2026. Dezvăluirea a venit după un teaser publicat pe contul oficial de Instagram al jocului și a fost completată de un trailer scurt în cadrul Xbox Tokyo Game Show. Chiar dacă nu a fost prezentat gameplay, informațiile oferite până acum promit una dintre cele mai așteptate experiențe din istoria francizei.

După Mexic, Marea Britanie și Australia, Playground Games a ales pentru prima dată Asia ca destinație principală. Japonia este una dintre cele mai solicitate locații de fanii seriei încă de la lansarea primului joc, iar acest anunț a fost primit cu entuziasm de comunitatea globală de jucători.

Conform informațiilor oficiale, Forza Horizon 6 va permite explorarea unui mediu deschis inspirat din mai multe regiuni ale Japoniei. Jucătorii se vor putea aventura pe străzile luminate de neon ale Tokyo-ului, dar și pe drumuri montane spectaculoase, printre păduri de arțari, sate tradiționale și zone de coastă pitorești.

Această diversitate geografică promite o combinație de curse urbane rapide și trasee off-road provocatoare, perfecte pentru pasionații de mașini sport, drift sau rally. Playground Games a declarat că Japonia a fost „cea mai cerută locație încă de la primul joc” și că echipa abia așteaptă să dezvăluie mai multe detalii la începutul anului viitor.

Pe lângă grafica de ultimă generație, se așteaptă ca jocul să includă și un sistem meteo complex, cu ploi torențiale, ceață densă și efecte vizuale inspirate de anotimpurile japoneze, pentru a oferi o experiență cât mai realistă.

Lansare inițială pe Xbox și PC, versiune PS5 după debut

Microsoft a confirmat că Forza Horizon 6 va fi lansat inițial pe Xbox și PC, urmând ca o versiune pentru PlayStation 5 să apară la o dată ulterioară. Această strategie continuă tradiția companiei de a prioritiza ecosistemul propriu, dar arată totodată deschidere către comunitatea PlayStation, având în vedere succesul de care s-a bucurat Forza Horizon 5 pe PS5.

Jocul anterior, lansat în 2021 și disponibil pe platforma Sony din 2025, a urcat rapid în topurile PlayStation Store, devenind unul dintre cele mai populare titluri ale anului. Acest precedent arată că cererea pentru seria Forza există pe ambele console, ceea ce face ca decizia de a aduce Forza Horizon 6 și pe PS5 să fie logică din punct de vedere comercial.

Dezvoltatorii Playground Games și Turn 10 Studios au anunțat că mai multe informații despre gameplay, mașini și noile funcții vor fi dezvăluite la începutul lui 2026, lăsând fanii să speculeze asupra noutăților pe care le va aduce această ediție.

Un an aglomerat pentru Xbox și Playground Games

Lansarea Forza Horizon 6 se înscrie într-un calendar plin pentru Microsoft și studiourile sale. În 2026, compania pregătește și alte titluri de mare impact, precum Gears of War: E-Day, un remake al clasicului Halo: Combat Evolved și mult așteptatul nou joc Fable, dezvoltat tot de Playground Games.

Această aglomerare de lansări sugerează că Microsoft vrea să își consolideze poziția pe piața de gaming, oferind conținut de top atât pentru console, cât și pentru PC. Pentru Playground Games, responsabilitatea este uriașă: Forza Horizon este una dintre cele mai apreciate francize de curse, iar trecerea la o locație atât de dorită cum este Japonia ridică așteptările la un nivel record.

Cu peisaje spectaculoase, o cultură auto bogată și o infrastructură rutieră unică, Japonia promite să fie decorul ideal pentru următoarea aventură din universul Forza Horizon. Până la dezvăluirile detaliate programate pentru începutul lui 2026, fanii nu pot decât să își imagineze cursele printre zgârie-norii Tokyo-ului sau drifturile pe drumurile montane ale insulelor nipone, într-un joc ce se anunță deja ca unul dintre cele mai ambițioase din istoria seriei.