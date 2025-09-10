Ultima ora
Armata poloneză a doborât mai multe drone rusești care au încălcat spațiul său aerian. O serie de aeroporturi au fost închise temporar
10 sept. 2025 | 12:00
de Ozana Mazilu

Jocul video Destiny 2: Renegades, expansiunea inspirată din Star Wars, vine anul acesta

Gaming
Jocul video Destiny 2: Renegades, expansiunea inspirată din Star Wars, vine anul acesta
Un nou teritoriu și o poveste cu influențe puternice

Universul „Destiny 2” se pregătește pentru unul dintre cele mai ambițioase capitole din istoria sa. Bungie a anunțat oficial că expansiunea „Renegades” va fi lansată pe 2 decembrie 2025 și va aduce o doză semnificativă de inspirație din universul Star Wars, fără a se suprapune însă direct cu acesta. Povestea te va purta în Lawless Frontier, o regiune a haosului și a criminalității, unde Gardienii trebuie să-și construiască reputația și să înfrunte amenințarea tot mai mare a Barant Imperium.

Deși „Renegades” nu este o colaborare directă cu saga Star Wars, Bungie recunoaște că temele de speranță, rezistență și lupta împotriva imperiilor opresive au servit drept sursă de inspirație, chiar și în parteneriat cu LucasFilm Games.

Acțiunea din „Renegades” are loc după evenimentele expansiunii „Edge of Fate”, când Gardienii fac primii pași către sfidarea profeției celor Nouă. În centrul noii povești se află Drifter, un personaj care, asemenea lui Han Solo în „The Empire Strikes Back”, ajunge prizonier în Stasis. Înainte de a fi capturat, acesta descoperă planurile Barant Imperium, o facțiune cu ambiții uriașe și cu o armă secretă ce amintește de superlaserul Death Star.

Vezi și:
Jocul de supraviețuire perfect pentru fanii Studio Ghibli. Ce știm despre Project Bloomwalker
Jocul video dedicat fotografilor: Când poți juca „Opus: Prism Peak” și, mai ales, de ce ai face-o

Pe lângă noile misiuni, expansiunea promite să aducă un echilibru între haos și ordine prin implicarea Praxic Order, organizație asemănătoare Jedi-ilor, axată pe lege și pe dualitatea dintre bine și rău. Această dinamică va aprofunda conflictul narativ și va adăuga o dimensiune filosofică universului „Destiny 2”.

Zonele pe care le vei explora în Lawless Frontier nu ascund doar pericole, ci și numeroase referințe vizuale la planetele iconice din Star Wars: mlaștini ce aduc aminte de Dagobah, întinderi înghețate inspirate de Hoth și chiar gropi asemănătoare cu Sarlacc-ul pe Marte.

Activități și ascensiunea în lumea interlopă

„Renegades” introduce o nouă structură de progres, bazată pe ascensiunea ta în subteranul criminal al frontierelor. Vei începe de jos, colaborând cu sindicate pentru a-ți câștiga notorietatea. Printre organizațiile care vor marca experiența se numără:

  • Pikers, o bandă de Eliksni descrisă ca un grup anarhist de motocicliști.
  • Totality Division, un departament al Barant Imperium condus de Psioni.
  • Tharsis Reformation, o facțiune desprinsă din Vex, care își folosește libertatea pentru a intra în afaceri criminale.

Locul central al acestei lumi este Tharsis Outpost, o piață neagră ce amintește de celebra cantină din Mos Eisley, plină de personaje suspecte și de oportunități de a face alianțe dubioase.

Bungie a introdus și o serie de Jobs – misiuni variate precum Bounty Hunt, Sabotage sau Smuggle – cu elemente aleatorii menite să facă experiența mereu diferită. Fiecare succes îți aduce resurse, echipamente noi și pași către confruntarea finală cu Barant Imperium.

Noi arme și abilități pentru Gardieni

Pe lângă poveste și activități, expansiunea aduce un arsenal complet nou. Printre acestea se numără Blasters, arme ce par desprinse din arsenalul Stormtrooperilor, care nu necesită reîncărcare, dar se pot supraîncălzi dacă nu gestionezi corect ritmul de tragere.

Cireașa de pe tort o reprezintă introducerea Praxic Blade, o armă cu asemănări evidente cu un lightsaber. Bungie o descrie ca pe o unealtă exotică, capabilă să schimbe dinamica luptei de aproape și să ofere senzația autentică a unei arme mitice.

În plus, vei avea acces la Renegade Abilities, un fel de „tech tree” cu opțiuni de ofensivă, defensivă și suport. De la lovituri aeriene și vehicule Cabal, până la puteri împrumutate de la cei Nouă, aceste abilități vor transforma fiecare Guardian într-o forță unică.

Endgame-ul promite să răsplătească jucătorii dedicați cu echipamente rare, armuri și cosmetice exclusive, dar și cu acces la o nouă Dungeon, unde miza și recompensele ating cote maxime.

„Destiny 2: Renegades” se anunță o expansiune care nu doar adaugă conținut, ci și schimbă fundamental modul în care îți trăiești aventura în universul Bungie. De la influențele Star Wars evidente, până la consolidarea propriei identități de Gardian renegat, noul capitol este construit pentru a rămâne memorabil și pentru a extinde limitele jocului.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
Un grav accident rutier a avut loc în Argeș. Opt persoane au fost rănite în urma impactului dintre două autovehicule
Un grav accident rutier a avut loc în Argeș. Opt persoane au fost rănite în urma impactului dintre două autovehicule
Pentru prima dată, mai mulți copii obezi decât subponderali în lume, 1 din 10 se află în această situație gravă, arată statisticile UNICEF
Pentru prima dată, mai mulți copii obezi decât subponderali în lume, 1 din 10 se află în această situație gravă, arată statisticile UNICEF
Noul Renault Clio 6, una dintre cele mai iubite mașini în România, vine cu aspect modern și tehnologie avansată
Noul Renault Clio 6, una dintre cele mai iubite mașini în România, vine cu aspect modern și tehnologie avansată
Pe ce dată pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani. Calendarul complet
Pe ce dată pică Paștele ortodox și catolic în 2026 și în următorii ani. Calendarul complet
Mașina turcească de care nu ai auzit niciodată, mai sigură decât o Toyota sau un BMW. Ce știm despre electricele T10X și T10F de la Togg
Mașina turcească de care nu ai auzit niciodată, mai sigură decât o Toyota sau un BMW. Ce știm despre electricele T10X și T10F de la Togg
Serialul „The Conjuring” prinde viață la HBO Max, cu Nancy Won la cârmă. Când îl poți vedea pe platforma de streaming
Serialul „The Conjuring” prinde viață la HBO Max, cu Nancy Won la cârmă. Când îl poți vedea pe platforma de streaming
iPhone 17 versus iPhone Air și iPhone 17 Pro – cum îți alegi telefonul Apple potrivit pentru tine în 2025 dintre noile opțiuni
iPhone 17 versus iPhone Air și iPhone 17 Pro – cum îți alegi telefonul Apple potrivit pentru tine în 2025 dintre noile opțiuni
Avertisment direct de la experții AI – Folosirea excesivă a inteligenței artificiale te poate face să o iei razna
Avertisment direct de la experții AI – Folosirea excesivă a inteligenței artificiale te poate face să o iei razna
Revista presei
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Ce aduce nou portalul 999 din septembrie, după eclipsa de Lună. Două zodii renunță la iubiri din trecut
Playtech Știri
„Barbie de România”, la volanul unui TIR roz. Cine este şoferiţa care atrage atenţia pe orice autostradă din Europa. Foto
Playtech Știri
După ce a spus ani de zile că nu îşi doreşte copii, Delia s-a răzgândit. A recunoscut la TV că vrea să devină mamă. „Mi-ar plăcea”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...