Jocul video Destiny 2: Renegades, expansiunea inspirată din Star Wars, vine anul acesta

Universul „Destiny 2” se pregătește pentru unul dintre cele mai ambițioase capitole din istoria sa. Bungie a anunțat oficial că expansiunea „Renegades” va fi lansată pe 2 decembrie 2025 și va aduce o doză semnificativă de inspirație din universul Star Wars, fără a se suprapune însă direct cu acesta. Povestea te va purta în Lawless Frontier, o regiune a haosului și a criminalității, unde Gardienii trebuie să-și construiască reputația și să înfrunte amenințarea tot mai mare a Barant Imperium.

Deși „Renegades” nu este o colaborare directă cu saga Star Wars, Bungie recunoaște că temele de speranță, rezistență și lupta împotriva imperiilor opresive au servit drept sursă de inspirație, chiar și în parteneriat cu LucasFilm Games.

Acțiunea din „Renegades” are loc după evenimentele expansiunii „Edge of Fate”, când Gardienii fac primii pași către sfidarea profeției celor Nouă. În centrul noii povești se află Drifter, un personaj care, asemenea lui Han Solo în „The Empire Strikes Back”, ajunge prizonier în Stasis. Înainte de a fi capturat, acesta descoperă planurile Barant Imperium, o facțiune cu ambiții uriașe și cu o armă secretă ce amintește de superlaserul Death Star.

Pe lângă noile misiuni, expansiunea promite să aducă un echilibru între haos și ordine prin implicarea Praxic Order, organizație asemănătoare Jedi-ilor, axată pe lege și pe dualitatea dintre bine și rău. Această dinamică va aprofunda conflictul narativ și va adăuga o dimensiune filosofică universului „Destiny 2”.

Zonele pe care le vei explora în Lawless Frontier nu ascund doar pericole, ci și numeroase referințe vizuale la planetele iconice din Star Wars: mlaștini ce aduc aminte de Dagobah, întinderi înghețate inspirate de Hoth și chiar gropi asemănătoare cu Sarlacc-ul pe Marte.

Activități și ascensiunea în lumea interlopă

„Renegades” introduce o nouă structură de progres, bazată pe ascensiunea ta în subteranul criminal al frontierelor. Vei începe de jos, colaborând cu sindicate pentru a-ți câștiga notorietatea. Printre organizațiile care vor marca experiența se numără:

Pikers , o bandă de Eliksni descrisă ca un grup anarhist de motocicliști.

, o bandă de Eliksni descrisă ca un grup anarhist de motocicliști. Totality Division , un departament al Barant Imperium condus de Psioni.

, un departament al Barant Imperium condus de Psioni. Tharsis Reformation, o facțiune desprinsă din Vex, care își folosește libertatea pentru a intra în afaceri criminale.

Locul central al acestei lumi este Tharsis Outpost, o piață neagră ce amintește de celebra cantină din Mos Eisley, plină de personaje suspecte și de oportunități de a face alianțe dubioase.

Bungie a introdus și o serie de Jobs – misiuni variate precum Bounty Hunt, Sabotage sau Smuggle – cu elemente aleatorii menite să facă experiența mereu diferită. Fiecare succes îți aduce resurse, echipamente noi și pași către confruntarea finală cu Barant Imperium.

Noi arme și abilități pentru Gardieni

Pe lângă poveste și activități, expansiunea aduce un arsenal complet nou. Printre acestea se numără Blasters, arme ce par desprinse din arsenalul Stormtrooperilor, care nu necesită reîncărcare, dar se pot supraîncălzi dacă nu gestionezi corect ritmul de tragere.

Cireașa de pe tort o reprezintă introducerea Praxic Blade, o armă cu asemănări evidente cu un lightsaber. Bungie o descrie ca pe o unealtă exotică, capabilă să schimbe dinamica luptei de aproape și să ofere senzația autentică a unei arme mitice.

În plus, vei avea acces la Renegade Abilities, un fel de „tech tree” cu opțiuni de ofensivă, defensivă și suport. De la lovituri aeriene și vehicule Cabal, până la puteri împrumutate de la cei Nouă, aceste abilități vor transforma fiecare Guardian într-o forță unică.

Endgame-ul promite să răsplătească jucătorii dedicați cu echipamente rare, armuri și cosmetice exclusive, dar și cu acces la o nouă Dungeon, unde miza și recompensele ating cote maxime.

„Destiny 2: Renegades” se anunță o expansiune care nu doar adaugă conținut, ci și schimbă fundamental modul în care îți trăiești aventura în universul Bungie. De la influențele Star Wars evidente, până la consolidarea propriei identități de Gardian renegat, noul capitol este construit pentru a rămâne memorabil și pentru a extinde limitele jocului.