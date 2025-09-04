Jocul video dedicat fotografilor: Când poți juca „Opus: Prism Peak” și, mai ales, de ce ai face-o

Toamna aceasta, jucătorii vor putea intra în pielea lui Eugene, un fost fotojurnalist prins într-o lume fantastică. Singura modalitate de a se întoarce acasă este să folosească aparatul său foto, într-o experiență narativă unică.

Shueisha Games și dezvoltatorul Sigono au anunțat Opus: Prism Peak, următoarea parte a seriei premiate Opus.

Călătoria lui Eugene în Dusklands

Jocul single-player, bazat pe poveste, va fi lansat în toamna anului 2025 pe Steam, cu versiuni confirmate pentru Nintendo Switch și viitorul Nintendo Switch 2.

Jucătorii îl controlează pe Eugene, un bărbat de 40 de ani, fost fotojurnalist și proprietar de cafenea. În urma unui accident neașteptat, Eugene este transportat în Dusklands, un tărâm intermediar între memorie și realitate.

Înarmat doar cu aparatul său uitat de mult, protagonistul explorează peisaje efemere, capturând momente și descoperind misterele lumii prin fotografie.

Pe parcurs, Eugene întâlnește o fată misterioasă care are un singur scop: să ajungă la un munte ascuns în Dusklands. În contrast cu cinismul și regretele lui Eugene, ea este optimistă și empatică. Relația lor se dezvoltă, oferindu-le perspective reciproce ce le influențează parcursul, scrie PetaPixel.

Dusklands este un tărâm fragil, unde amintirile și realitatea se suprapun. Pădurile, orașele și traseele montane evocă nostalgie, iar spiritele ce populează lumea reflectă emoții și amintiri.

De la un cerb spirit care îi încredințează un aparat foto, până la un câine elegant care conduce un tren, fiecare întâlnire dezvăluie adevăruri despre lume și despre sine.

Fotografia ca instrument narativ

Fotografia stă la baza jocului. Aparatul lui Eugene nu servește doar documentării, ci devine un simbol al memoriei, al păstrării momentelor și al învățării să renunți. Fiecare imagine capturată reflectă progresul personajului și modul în care percepe lumea din jur.

Dezvoltatorii jocului au spus că fotografia nu este doar mecanică: jucătorii trebuie să observe ce doresc spiritele și să remarce detalii care altfel ar trece neobservate. Această abordare transformă actul de a fotografia într-o metaforă a percepției și introspecției.

Opus: Prism Peak continuă tradiția Sigono de a crea povești emoționante în jocurile sale indie. Seria Opus a început cu Opus: The Day We Found Earth și a atins un punct critic cu Opus: Echo of Starsong, apreciat internațional pentru poveste și coloană sonoră. În total, seria a depășit 10 milioane de descărcări, consolidând reputația studioului pentru design narativ și artistic.

Prism Peak promite o meditație asupra durerii, memoriei și reînnoirii, spusă prin prisma unui fotograf care caută să se regăsească.

Lansarea globală a jocului este programată pentru toamna anului 2025 pe Steam, Nintendo Switch și Nintendo Switch 2, cu informații suplimentare disponibile pe site-ul oficial și rețelele de socializare.