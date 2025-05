Jocul drăgălaș care îți amintește de animația Flow ajunge pe PlayStation 5: Când joci Little Kitty Big City pe PS5

După un an de la lansarea sa pe PC, Nintendo Switch, Xbox One și Xbox Series X/S, jocul independent Little Kitty Big City va fi disponibil, începând cu 9 mai, și pe PlayStation 4 și PlayStation 5.

Data aleasă nu este întâmplătoare: coincide cu aniversarea lansării inițiale a jocului, care a cucerit rapid publicul prin stilul relaxant și umorul discret.

Cât costă Little Kitty Big City

Prețul oficial pentru versiunile PlayStation nu a fost confirmat, dar cel mai probabil se va alinia cu cel de pe celelalte platforme, unde jocul costă 24,99 dolari, scrie publicația How to Geek.

Creat de studioul independent Double Dagger Studio, Little Kitty Big City oferă jucătorilor ocazia de a pătrunde într-un oraș inspirat de peisajul urban japonez, prin ochii unei pisici negre rătăcite.

Obiectivul principal este simplu: găsirea drumului spre casă. Însă, până la destinație, pisica poate explora liber, interacționa cu alte animale, colecționa pălării drăgălașe și provoca haos în cele mai simpatice moduri.

Jocul oferă o experiență casual, cu o durată de aproximativ trei ore pentru parcurgerea firului narativ principal.

Totuși, jucătorii care vor să descopere toate colțișoarele orașului și să adune toate obiectele ascunse pot petrece între cinci și șapte ore în compania acestui personaj carismatic.

De la Valve la pisici digitale, povestea din spatele succesului

Little Kitty Big City este primul titlu lansat de Double Dagger Studio, un studio fondat de Matt T. Wood, fost dezvoltator la Valve.

Acesta a contribuit anterior la proiecte importante precum Half-Life 2, Portal 2, Counter-Strike: Global Offensive și Left 4 Dead.

Având parte de o echipă completă de colaboratori și dezvoltatori, studioul a reușit să transforme un proiect indie într-un joc apreciat internațional.

Titlul a primit recenzii copleșitor de pozitive, acumulând peste 7.700 de recenzii favorabile pe Steam și fiind considerat unul dintre cele mai bune jocuri ale anului 2024.

De altfel, Little Kitty Big City a fost nominalizat la numeroase premii, inclusiv la BAFTA, DICE și Golden Joystick, și a câștigat trofee importante, precum „Debut Game” la The Indie Game Awards și „Best Cozy Game” acordat de Shacknews.

Succesul jocului arată nu doar popularitatea crescută a animalelor de companie în cultura digitală, ci și apetitul publicului pentru jocuri relaxante, cu explorare liberă și personaje greu de uitat.

Odată cu lansarea pe PlayStation, Little Kitty Big City este pregătit să cucerească o nouă categorie de jucători care își doresc o experiență plină de zâmbete, blăniță și aventuri urbane.