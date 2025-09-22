Ultima ora
Elon Musk și Donald Trump s-au împăcat la memorialul lui Charlie Kirk. Șeful Tesla a postat imediat pe X
22 sept. 2025 | 22:55
de Alexandru Puiu

Jimmy Kimmel revine la TV mâine, în pofida eforturilor lui Donald Trump de a strivi libertatea de exprimare în SUA

Emisiuni și programe TV
Jimmy Kimmel revine la TV mâine, în pofida eforturilor lui Donald Trump de a strivi libertatea de exprimare în SUA
Jimmy Kimmel versus Donald Trump / foto: Source: Getty / Randy Holmes

Jimmy Kimmel, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii americane, revine marți seară pe micile ecrane, după ce show-ul său a fost suspendat timp de aproape o săptămână de rețeaua ABC. Decizia a venit în urma comentariilor făcute de prezentator despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, declarații considerate „insensibile” într-un moment tensionat pentru SUA.

Walt Disney Company, care deține ABC, a transmis că oprirea temporară a producției a fost motivată de dorința de a calma situația. Însă, după mai multe discuții cu prezentatorul, compania a decis să continue emisiunea, subliniind că libertatea de exprimare rămâne o valoare esențială pentru televiziune.

Presiuni politice și reacții publice

Controversa a luat amploare după ce președintele Comisiei Federale pentru Comunicații (FCC), Brendan Carr, a amenințat cu retragerea licențelor stațiilor afiliate ABC din cauza comentariilor lui Kimmel. El a catalogat afirmațiile gazdei drept „cea mai bolnavă conduită posibilă”.

De partea cealaltă, numeroase organizații și figuri publice au criticat decizia inițială a ABC de a opri emisiunea. Fostul realizator de late-night David Letterman a declarat că „nu poți concedia pe cineva doar pentru că te temi sau pentru că vrei să lingușești o administrație autoritară”.

American Civil Liberties Union (ACLU) a publicat o scrisoare deschisă semnată de peste 400 de actori și artiști, printre care Meryl Streep, Tom Hanks, Robert De Niro, Julia Louis-Dreyfus, Jennifer Aniston și Joaquin Phoenix. Aceștia au avertizat că presiunile politice asupra artiștilor și companiilor media reprezintă „un moment întunecat pentru libertatea de exprimare în Statele Unite”.

Trump și reacțiile conservatoare

Fostul președinte Donald Trump a intervenit rapid, afirmând că Jimmy Kimmel a fost „concediat din cauza audiențelor slabe” și pentru că ar fi făcut o „declarație oribilă despre un mare domn, Charlie Kirk”. Vicepreședintele JD Vance a ironizat situația, sugerând că secretarul de stat Marco Rubio ar putea fi noul prezentator al emisiunii de late-night.

Revenirea lui Kimmel pe post este văzută de susținători ca o victorie a libertății de exprimare într-un climat politic tot mai tensionat. Disputa reflectă nu doar rivalitatea dintre vedetele media și administrația Trump, ci și fragilitatea echilibrului dintre libertatea artistică și presiunile politice într-o democrație aflată sub stres.

