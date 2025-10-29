James Webb a descoperit un obiect misterios care ar putea fi cea mai veche galaxie din univers

Astronomii au identificat cu ajutorul telescopului spațial James Webb un obiect extrem de luminos și enigmatic, denumit Capotauro, care ar putea fi cea mai timpurie galaxie cunoscută, formată la doar 100 de milioane de ani după Big Bang.

Obiectul, localizat în apropierea constelației Ursa Mare, a fost descris de cercetători drept „una dintre cele mai derutante descoperiri de până acum”. Studiul a fost publicat pe 1 septembrie pe platforma științifică arXiv și urmează să fie evaluat de alți specialiști, scrie Live Science.

Două ipoteze majore: galaxie primordială sau pitică brună

Echipa condusă de astrofizicianul italian Giovanni Gandolfi, de la Institutul Național de Astrofizică, a analizat datele furnizate de instrumentele NIRCam și NIRSpec ale telescopului James Webb, în cadrul programului CEERS (Cosmic Evolution Early Release Science). Obiectul a fost detectat doar la cele mai lungi lungimi de undă, sugerând o sursă foarte îndepărtată sau foarte rece.

Rezultatele modelelor testate indică două scenarii posibile: Capotauro ar putea fi o galaxie uriașă, de peste un miliard de mase solare, formată la aproximativ 100 de milioane de ani după Big Bang, ceea ce ar împinge cu circa 200 de milioane de ani mai devreme limita actuală a galaxiilor observate.

Alternativ, obiectul ar putea fi o pitică brună neobișnuită, situată la peste șapte ani-lumină de Pământ și având o temperatură de doar 27 °C, cea mai rece și mai îndepărtată de acest tip descoperită până acum.

O provocare reală pentru modelele cosmologice

Indiferent de interpretare, Capotauro ridică întrebări fundamentale despre formarea și evoluția galaxiilor. „Este un obiect care împinge limitele cunoștințelor noastre până la extrem”, a declarat astrofizicianul Muhammad Latif de la Universitatea Emiratelor Arabe Unite, care nu a participat la cercetare.

Pentru a determina natura exactă a obiectului, echipa a solicitat noi observații cu James Webb și intenționează să caute obiecte similare în alte regiuni ale universului.

Dacă se confirmă ipoteza galaxiei, Capotauro ar deveni cea mai veche structură cosmică observată vreodată; dacă este o pitică brună, ar oferi o fereastră unică asupra proceselor de formare din primele etape ale Căii Lactee.

Rămâne de văzut, așadar, ce vești noi ne vor da oamenii de știință în viitor referitoare la acest subiect.