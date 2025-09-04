Ultima ora
04 sept. 2025 | 11:39
de Ozana Mazilu

Jaguar Land Rover, paralizat de un atac cibernetic care a închis fabrici și sisteme

AUTO
Fabrici închise și angajați trimiși acasă

Unul dintre cei mai mari producători auto britanici, Jaguar Land Rover (JLR), trece printr-o criză majoră după ce un atac cibernetic a forțat oprirea sistemelor informatice și a dus la întreruperi semnificative în producție și retail. Incidentul a fost confirmat printr-o raportare oficială la Bursa din Mumbai, India, unde compania a precizat că investighează situația și lucrează la reluarea treptată a activităților.

Atacul vine într-un moment extrem de dificil pentru JLR, care se confruntă deja cu probleme de imagine, tensiuni comerciale și un climat economic instabil. Specialiștii atrag atenția că acest caz arată încă o dată cât de vulnerabile sunt marile corporații la amenințările digitale, cu efecte directe asupra angajaților și clienților.

Potrivit BBC, unul dintre cele mai afectate puncte de lucru este fabrica JLR din Halewood, Anglia, unde angajaților li s-a cerut să nu se prezinte la muncă până la stabilizarea sistemelor. Compania a confirmat că a luat decizia de a închide proactiv aplicațiile și infrastructura IT pentru a limita efectele atacului și a anunțat că repornirea lor se va face treptat și într-un mod controlat.

Deocamdată, nu există indicii că datele clienților ar fi fost compromise, însă activitățile de retail și de producție au fost serios perturbate. Oprirea bruscă a fluxurilor de lucru într-o industrie extrem de dependentă de lanțuri logistice precise generează costuri uriașe și întârzieri care se resimt rapid pe piața globală. Situația de la Halewood ar putea fi doar vârful aisbergului, întrucât efectele unui atac de asemenea amploare tind să se multiplice în întreaga rețea internațională a companiei.

Un an complicat pentru Jaguar Land Rover

Atacul cibernetic vine într-o perioadă deja complicată pentru Jaguar Land Rover. Producătorul a fost criticat intens la finalul lui 2024 pentru o campanie de publicitate controversată, în timp ce divizia Jaguar trece printr-o pauză de producție. În plus, schimbările geopolitice au lovit direct compania.

O lovitură serioasă a venit pe 2 aprilie, când președintele american Donald Trump a anunțat impunerea unui tarif de 25% pe toate mașinile și piesele importate. Drept răspuns, JLR a suspendat temporar livrările către Statele Unite, o piață esențială pentru companie, care generează aproximativ un sfert din vânzările totale – adică peste 100.000 de vehicule din cele 430.000 comercializate între martie 2023 și martie 2024.

În acest context tensionat, orice întrerupere a producției sau afectare a lanțurilor de aprovizionare devine o problemă strategică. Atacul cibernetic amplifică și mai mult presiunea asupra conducerii JLR, obligată acum să gestioneze simultan dificultăți economice, critici de imagine și o vulnerabilitate tehnologică fără precedent.

Atacurile cibernetice, un risc tot mai mare pentru industria auto

Cazul Jaguar Land Rover nu este unul izolat, ci face parte dintr-o tendință mai amplă: expunerea tot mai mare a industriei auto la amenințările digitale. Odată cu digitalizarea masivă a proceselor de producție și cu integrarea tot mai multor tehnologii inteligente în mașini, companiile auto au devenit ținte atractive pentru hackeri.

Atacurile de acest tip pot paraliza activitatea internă, pot expune date sensibile ale clienților și chiar pot afecta încrederea publicului în siguranța produselor. În trecut, alte mari grupuri industriale au suferit pierderi de sute de milioane de dolari din cauza unor breșe similare. Deși JLR susține că a reacționat rapid și că lucrează pentru reluarea controlată a sistemelor, pagubele de imagine și posibilele pierderi financiare ar putea lăsa urme pe termen lung.

Pentru industria auto globală, lecția este clară: securitatea cibernetică trebuie tratată cu aceeași seriozitate ca siguranța pe șosea. În lipsa unor investiții masive în infrastructuri de protecție digitală, astfel de incidente vor continua să crească în frecvență și intensitate.

