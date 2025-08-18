Jack Thorne și succesul „Adolescence”: cum un serial Netflix a deschis discuții despre siguranța online și tinerii vulnerabili

La începutul lui 2025, puțini se așteptau ca „Adolescence”, o miniserie de patru episoade produsă de Plan B și difuzată pe Netflix, să devină un fenomen cultural în doar câteva săptămâni. Povestea, centrată pe cazul unui adolescent de 13 ani acuzat de crimă, a depășit tiparele clasice ale dramelor polițiste și a reușit să redea un tablou tulburător al fragilității adolescenței, al presiunilor sociale și al pericolelor care vin odată cu expunerea necontrolată la mediul online. Scris de Jack Thorne, cunoscut pentru implicarea sa în proiecte sociale și pentru sensibilitatea cu care tratează subiecte delicate, serialul a adus în atenția publicului probleme pe care politicienii și educatorii nu le mai puteau ignora.

Adolescența, între realitate crudă și ficțiune tulburătoare

Spre deosebire de alte producții similare, „Adolescence” nu a mizat pe misterul clasic al unui „whodunit”. Găsești vinovatul chiar de la finalul primului episod, iar ceea ce urmează este o radiografie emoțională și socială: ancheta, raportul psihologic, reacțiile familiei și tensiunile din comunitate. Jack Thorne a vrut de la început să evite clișeul conform căruia violența juvenilă este mereu rezultatul unei familii abuzive sau al unei copilării traumatice. În schimb, a construit un univers care arată cât de complex și de greu de înțeles este comportamentul adolescenților din zilele noastre.

Pentru a scrie scenariul, Thorne a făcut documentare minuțioasă, discutând atât cu experți în poliție și justiție, cât și cu adolescenți, încercând să pătrundă în logica lor. Astfel a descoperit că, dincolo de tema inițială a crimei cu cuțitul, serialul trebuia să abordeze și cultura „incel”, spațiile virtuale unde tinerii se lasă seduși de idei radicale și misogine. Într-un interviu pentru Deadline, scenaristul a explicat că a înțeles cum un copil de 13 ani, expus la statistici false și mesaje negative despre relațiile dintre sexe, poate ajunge să creadă că este condamnat la marginalizare și respingere. Această dimensiune online a adăugat serialului o relevanță aparte.

Un serial care a ajuns pe agenda politică

Impactul „Adolescence” a fost atât de puternic încât premierul britanic Keir Starmer a convocat o întâlnire la Downing Street pentru a discuta problemele ridicate de serial. Nu a fost doar o strategie de imagine: la masă au fost invitați reprezentanți ai unor organizații importante precum NSPCC sau Children’s Society, care au adus date și soluții legate de siguranța online și de protecția minorilor. Serialul a contribuit la dezbateri publice despre Online Safety Act, o lege menită să reglementeze accesul tinerilor la internet și să introducă verificări de vârstă pentru anumite site-uri.

Thorne, însă, s-a arătat sceptic cu privire la eficiența unor astfel de măsuri superficiale. În opinia sa, simpla implementare a verificărilor de vârstă nu va împiedica adolescenții să găsească metode de a ocoli sistemele de siguranță. „Copiii sunt mult mai sofisticați tehnologic decât adulții și vor găsi mereu portițe”, a explicat el, adăugând că problema reală este natura adictivă a internetului. Pentru scenarist, discuția trebuie să fie una mult mai radicală: cum îi protejezi pe copii de la început, fără să-i expui la aceleași capcane care au prins deja adulții?

Succesul „Adolescence” nu l-a oprit pe Thorne să se implice în noi proiecte la fel de ambițioase. În septembrie urmează să apară „The Hack”, o dramă despre scandalul de interceptări telefonice care a zguduit Marea Britanie, avându-i în roluri principale pe David Tennant și Robert Carlyle. Totodată, Thorne lucrează la o adaptare pentru televiziune a romanului clasic „Lord of the Flies”, un proiect dificil, dar care i-a fost aprobat de moștenitorii lui William Golding. În plus, este implicat într-un proiect regizat de Sam Mendes despre The Beatles, deși, de teama dezvăluirilor premature, refuză să ofere detalii.

Dincolo de planurile viitoare, Jack Thorne rămâne marcat de succesul neașteptat al „Adolescence”. El povestește că și-a dat seama de amploarea fenomenului atunci când a început să primească mesaje de la prieteni din copilărie, care îi spuneau că au discutat cu propriii copii despre subiecte pe care nu și-ar fi imaginat vreodată că le vor aborda. Această punte de dialog între generații este, poate, cel mai important efect al serialului: faptul că i-a făcut pe părinți și adolescenți să vorbească deschis despre violență, internet și responsabilitate.