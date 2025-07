Iulia Vântur a recunoscut ce cred actriţele şi artistele din India despre ea. Nu i-a fost uşor: „Nu am fost privită cu prietenie. E o mare competiţie”

Invitată recent în podcastul MOM by Nicoleta Luciu, Iulia Vântur a oferit un interviu sincer despre viața ei în India, drumul în cariera internațională, spiritualitate și provocarea de a se reinventa într-o cultură total diferită. Vedeta a vorbit deschis despre feminitate, echilibru interior și momente definitorii din viața ei personală și profesională.

Întrebată ce părere au actrițele și artistele din India despre ea, Iulia Vântur a recunoscut că începutul nu a fost deloc ușor:

”E o competiție mare și nu pot să zic că am fost privită cu prietenie, mai ales la început. Probabil că, după ce m-au cunoscut și au înțeles că nu sunt un pericol pentru ele – fiecare are părticica ei acolo și nu am venit să iau pâinea nimănui – lucrurile au fost ok. Sunt foarte frumoase și indiencele, chiar sunt foarte frumoase. Și româncele sunt… și mai și. Dar și indiencele.”